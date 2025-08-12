Šwiateková je v Cincinnati je krok od třetího semifinále v řadě. Pegulaová je stále v krizi

WTA CINCINNATI - Iga Šwiateková (24) je v Cincinnati po dvou výhrách už ve čtvrtfinále. Úřadující wimbledonská šampionka si poradila 6:4, 6:3 s oblíbenou Soranou Cirsteaovou (35) a jediná výhra jí dělí od třetího semifinále v Ohiu v řadě. Jessica Pegulaová potvrdila, že se jí v poslední době nedaří a v Ohiu neobhájí loňské finále. Americká hráčka nezvládla dohrávku třetího kola a Magdě Linetteové z Polska podlehla 6:7, 6:3, 3:6.
Iga Šwiateková v Cincinnati porazila oblíbenou soupeřku (@ Whitman/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Cirsteaová – Šwiateková 4:6, 3:6

Iga Šwiateková začala osmifinálové utkání na tisícovce v Cincinnati proti Soraně Cirsteaové brejkem, který si díky dominanci na servisu udržela až do konce. Po 45 minutách proměnila druhý setbol a proti Rumunce získala už devátý set v řadě.

Ziskem podání soupeřky začala i ve druhé sadě, tentokrát však o náskok bleskově přišla, když si vlastní servis prohrála čistou hrou. To však polskou favoritku nezaskočila a následně získala tři hry v řadě. Náskok si i přes další zaváhání na servisu udržela a utkání zakončila vítězným forhendem, kterým proměnila pátý brejkbol. S Cirsteaovou tak udržela stoprocentní bilanci a vyhrála s ní 10 z 11 setů.

Polka se v Ohiu zatím moc nenadřela, v úvodním zápase s Ruskou Anastasií Potapovovou ztratila jen pět her a následné utkání třetího kola nemusela vůbec hrát, protože Ukrajinka Marta Kosťuková z turnaje odstoupila kvůli bolavému zápěstí.

Šwiateková v Cincinnati v posledních dvou letech skončila pokaždé krůček před finále na pozdější šampionce. Předloni jí po třísetové bitvě vyřadila domácí Coco Gauffová a minulý rok jasně nestačila na Arynu Sabalenkovou, kterou by v semifinále mohla potkat i letos. V dalším zápase ji čeká vítězka ruského duelu mezi Annou Kalinskou a Jekatěrinou Alexandrovovou.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Světová trojka se po triumfu ve Wimbledonu, narozdíl od několika dalších elitních hráček a hráčů, nebála rychle přesunout na kanadskou tisícovku v Montrealu. Po dvou jednoznačných výhrách však nestačila v osmifinále na Claru Tausonovou.

Pegulaová – Linetteová 6:7, 6:3, 3:6

https://www.tenisportal.cz/hrac/pegula/#mce_temp_url# v Cincinnati potvrdila, že se jí v poslední době nedaří a v Ohiu neobhájí loňské finále. Americká hráčka nezvládla dohrávku třetího kola a Magdě Linetteové z Polska a zaznamenala svůj nejhorší výsledek na turnaji od roku 2019, kdy skončila v prvním kole.

Zápas byl včera za vyrovnaného stavu na sety přerušen kvůli dešti. V tu chvíli měla zrovna na vrch domácí hráčka, která druhý set získala. Dnes se jí však nedařilo na příjmu, kde nevyužila ani jeden ze tři brejkbolů a jediné zaváhání na vlastním podání v osmém gamu ji stálo celé dějství i zápas.

Polka do Ohia přijel s bilancí jediné výhry a pěti porážek z posledních šesti zápasů a v Cincinnati až do letoška nepřešla přes druhé kolo. V osmifinále ji čeká vítězka duelu mezi Clarou Tausonovou a Veronikou Kuděrmetovovou.

Pegulaové se nedaří od triumfu na travnatém podniku v Bad Homburgu. Ve Wimbledonu a na domácí půdě ve Washingtonu se loučila hned po prvním zápase, v Montrealu a Cincinnati zapsala v obou případech jednu výhru. Nyní ji čeká obhajoba jediného grandslamového finále na domácím US Open.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
