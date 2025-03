Šwiateková plánuje pomstu za olympiádu, Svitolinová zkusí přibrzdit ruskou kometu

Čtvrteční program na tisícovce v Indian Wells nabídne všech osm čtvrtfinálových soubojů. Iga Šwiateková (23), která od začátku loňského ročníku v tomto dějišti naprosto dominuje, má jedinečnou šanci na úspěšnou odvetu proti Qinwen Zheng, s níž senzačně prohrála loni v Paříži v semifinále olympijského turnaje. Elina Svitolinová (30) se pokusí ukončit dlouhou vítěznou sérii ruské komety Mirry Andrejevové (17). V akci budou také šampion z posledních dvou let Carlos Alcaraz či světová jednička Aryna Sabalenková.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 13. 3.

Čtvrtfinále žen

Qinwen Zheng (8-Čína) - Šwiateková (1-Pol.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)

M. Andrejevová (9-) - Svitolinová (23-Ukr.) | Stadium 2 (21:00 SEČ)

Bencicová (Švýc.) - Keysová (5-USA) | Stadium 2 (22:30 SEČ)

Sabalenková (1-) - Samsonovová (24-) | Stadium 1 (pátek 01:00 SEČ)



Čtvrtfinále mužů

Griekspoor (Niz.) - Rune (12-Dán.) | Stadium 2 (19:00 SEČ)

Fils (20-Fr.) - Medveděv (5-) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

Shelton (11-USA) - Draper (13-Brit.) | Stadium 2 (pátek 01:00 SEČ)

F. Cerúndolo (25-Arg.) - Alcaraz (2-Šp.) | Stadium 1 (pátek 03:00 SEČ)

Qinwen Zheng – Šwiateková | 19:00 SEČ

Qinwen Zheng absolvuje svůj třetí start na BNP Paribas Open a až teď na začátku března nastartovala letošní sezonu. V letech 2022 a 2024 tady vypadla již ve druhém kole, ovšem v letošní edici dominuje a stejně jako Šwiateková vyhrála všechna tři utkání bez ztráty jediného setu.

V úvodních kolech si poradila s dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou a trápící se Lulu Sunovou a v osmifinále smetla 6:3, 6:2 nasazenou osmnáctku Martu Kosťukovou. Dvaadvacetiletá Číňanka měla katastrofální vstup do sezony a v úvodních dvou měsících dokázala zaregistrovat jen jednu výhru.

Během fenomenální druhé poloviny loňské sezony se vyšplhala do TOP 5 světového pořadí. Finalistka Australian Open 2024 zvládla v předchozím roce 31 z posledních 37 duelů a zaznamenala v tomto období minimálně semifinále v Palermu, na olympiádě, v Pekingu, Wuhanu, Tokiu a na Turnaji mistryň.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport / Enetpulse)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 4:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 10:17)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Qinwen Zheng – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Azarenková (6:3, 6:4), Sunová (6:4, 7:5), (18) Kosťuková (6:3, 6:2)

Iga Šwiateková po cestě do čtvrtfinále naprosto dominovala a každé ze tří soupeřek povolila pouhé dvě hry. Třiadvacetiletá Polka začala demolicí Caroline Garciaové (6:2, 6:0) a následně zničila i Dajanu Jastremskou (6:0, 6:2) a těsně před další dešťovou přestávkou deklasovala 6:1, 6:1 Karolínu Muchovou.

Nyní může čtvrtým rokem po sobě postoupit do semifinále prestižní tisícovky v Indian Wells. Zatímco předloni se musela spokojit se semifinálovou účastí, ročníky 2022 a 2024 ovládla. Loňský triumf byl jejím druhým v tomto dějišti a v žádném ze šesti zápasů neztratila více než čtyři gamy.

Bývalá světová dvojka má jedinečnou šanci dosáhnout v oblíbeném dějišti na svou první finálovou účast od loňského hattricku na French Open. Od té doby odehrála šest čtvrtfinálových duelů a ani jednou neprošla do finále. Letos se jí to nepovedlo na Australian Open, v Dauhá ani Dubaji.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (semifinále)

Bilance: 17:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 17:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:1 (kariérní 47:20)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 17:2)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 21:2

Nejlepší výsledek: triumf (2022, 2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 3:0

Generálka: Dauhá (semifinále), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Garciaová (6:2, 6:0), Jastremská (6:0, 6:2), (15) Muchová (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 6:1. Ještě před několika měsíci byla proti Zheng neporažena a vyhrála mimo jiné loňské hardové souboje v United Cupu a Dubaji. Zheng si první skalp připsala až v létě, a to po šokujícím vítězství na pařížské antuce v semifinále olympijského turnaje (6:2, 7:5). Šwiateková byla coby čtyřnásobná šampionka French Open jasnou favoritkou a tuto roli bude plnit i teď v Indian Wells.

Andrejevová – Svitolinová | 21:00 SEČ

Mirra Andrejevová se na probíhající tisícovce v Indian Wells každým zápasem zlepšuje a do čtvrtfinále prošla bez ztráty setu. Na úvod měla plné ruce práce s Varvarou Gračovovou (7:5, 6:4), nicméně pak povolila pouhé tři gamy Claře Tausonové i předloňské šampionce Jeleně Rybakinové. V tomto dějišti debutovala loni a vypadla hned v prvním kole.

Sedmnáctiletá Ruska byla v posledním duelu hotová za pouhých 64 minut. Světovou sedmičku Rybakinovou smetla 6:1, 6:2 a zaregistrovala svůj sedmý kariérní skalp TOP 10. V letošní sezoně disponuje vynikající bilancí 16:3 a momentálně má na kontě neporazitelnost čítající devět zápasů.

Od začátku loňského roku odehrála už 10 čtvrtfinálových duelů, a to s poloviční úspěšností 5:5. Loni triumfovala na menší antukové akci v Rumunsku a mnohem cennější trofej si odvezla nedávno z tisícovky v Dubaji, kde po cestě za titulem porazila mimo jiné Igu Šwiatekovou a Rybakinovou.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (triumf)

Bilance: 16:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 16:3

Bilance proti hráčkám TOP 30: 6:2 (kariérní 22:14)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Gračovová (7:5, 6:4), (22) Tausonová (6:3, 6:0), (7) Rybakinová (6:1, 6:2)

Elina Svitolinová otočila osmifinálový souboj s domácí hvězdou Jessicou Pegulaovou a podruhé v kariéře si zahraje čtvrtfinále v Indain Wells. Ve všech třech předchozích kolech narazila na Američanku a světovou čtyřku Pegulaovou po prohraném úvodním setu naprosto zničila (5:7, 6:1, 6:2).

Na kurtech strávila už pět a půl hodiny, kdežto Andrejevová necelé čtyři. Třicetileté Ukrajince se nepovedly únorové turnaje, nicméně v Indian Wells chytla bývalá světová trojka skvělou formu a vyřadila také rozjetou Ashlyn Kruegerovou a grandslamovou finalistku Danielle Collinsovou.

V Indian Wells debutovala v roce 2013 a v minulosti se v kalifornské poušti představila 10krát. Přesto je jejím maximem jediné semifinále z ročníku 2019. Poslední tři čtvrtfinálové zápasy prohrála, včetně toho na letošním Australian Open, a na postup do semifinále čeká už od loňského ledna.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 9:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:2 (kariérní 78:90)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 11:9)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Svitolinová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 17:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Kruegerová (6:1, 6:7, 6:3), (14) Collinsová (6:2, 6:4), (4) Pegulaová (5:7, 6:1, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Andrejevová prorazila na tour předloni na jaře a hned v úvodu potvrdila, že dokáže držet krok i s mnohem zkušenějšími a úspěšnějšími soupeřkami. Proti Svitolinové, která bude usilovat o své největší semifinále od předloňského Wimbledonu, nastoupí jako velká favoritka.

Bencicová – Keysová | 22:30 SEČ

Belinda Bencicová pokračuje ve fenomenálním návratu po mateřské pauze. V osmifinále skolila 3:6, 6:3, 6:4 světovou trojku Coco Gauffovou a slavila svůj nejcennější skalp po dvou letech. S Američankou prohrála poslední dva souboje, včetně třísetového duelu v osmifinále lednového Australian Open.

Na kurty se vrátila loni v říjnu na okruhu ITF a o pár měsíců později exceluje na nejvyšší tour. Osmadvacetiletá Švýcarka porazila po cestě do druhého týdne Australian Open grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a pak brala titul na WTA 500 v Abú Zabí, kde našla recept na Jelenu Rybakinovou či Ashlyn Kruegerovou.

Bývalá světová čtyřka by se měla v novém vydání žebříčku vrátit do nejlepší padesátky. V Indian Wells srší sebevědomím a vyřadila také Amandu Anisimovovou, vítězku nedávné tisícovky v Dauhá, a světovou třináctku Dianu Šnajderovou. Ve čtvrtfinále v kalifornské poušti je podruhé (semifinále 2019).

Vizitka Belindy Bencicové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bencicová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf)

Bilance: 17:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 17:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 37:34)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Bencicová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Abú Zabí (triumf), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: Mariaová (6:1, 6:1), (17) Anisimovová (6:4, 6:7, 6:1), (13) Šnajderová (6:4, 6:4), (3) Gauffová (3:6, 6:3, 6:4)

Madison Keysová mohla v osmifinále s Donnou Vekičovou přijít o velmi dlouhou vítěznou sérii, dokonce byla pouhé dva míčky od porážky. Světová pětka však v kritickém okamžiku zabrala a chorvatskou soupeřku udolala 4:6, 7:6, 6:3. Postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na BNP Paribas Open (2022).

Třicetiletá Američanka debutovala na tisícovce v Indian Wells už v roce 2011, ale do čtvrtfinále tady poprvé prošla až před třemi lety. V něm schytala drtivý výprask 1:6, 0:6 od pozdější šampionky Igy Šwiatekové. Nyní bude útočit na první zdejší semifinále v mnohem lepší formě, a sice s 15zápasovou neporazitelností v zádech.

Finalistka US Open 2017 se prezentuje od začátku probíhající sezony výbornou formou a v Adelaide získala první hardový titul po dvou letech. Následně se na Australian Open stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou. V aktuálním roce má fantastickou bilanci 17:1, deset vítězství zapsala až po třísetové bitvě.

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide (triumf)

Bilance: 17:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 17:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:1 (kariérní 116:51)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Keysová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13:11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Potapovová (6:3, 6:0), (28) Mertensová (6:2, 6:7, 6:4), (19) Vekičová (4:6, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 2:2. První střetnutí se uskutečnilo před téměř 10 lety a naposledy se potkaly na zelené antuce v Charlestonu 2022, kde měla navrch Bencicová. Všechny čtyři duely se obešly bez nutnosti rozhodujícího setu a nebylo by překvapením, kdyby tentokrát na třísetovou bitvu došlo. Šance jsou totiž velmi vyrovnané.

Sabalenková – Samsonovová | pátek 01:00 SEČ

Aryna Sabalenková v osmifinále vyrobila 24 vítězných úderů a 25 nevynucených chyb. Navzdory nepříliš přesvědčivému výkonu smetla 6:1, 6:2 lucky losera Sonay Kartalovou. Po cestě do čtvrtfinále nepotkala nikoho z TOP 40 žebříčku a ve dvou setech si poradila také s McCartney Kesslerovou a Luciou Bronzettiovou.

Šestadvacetiletá Běloruska je ve čtvrtfinále kalifornské tisícovky podruhé, předloni padla až ve finále s rivalkou Jelenou Rybakinovou. Světová jednička by tentokrát mohla triumfovat, jelikož má na kontě sérii 15 vítězství na amerických betonech, která zahrnuje loňské triumfy v Cincinnati a na US Open.

Do letošní sezony vstoupila prvenstvím v Brisbane, ale pak už sbírala jen zklamání. Na Australian Open, kde útočila na hattrick, prohrála těsné finále se skvěle hrající Madison Keysovou a následně vyhrála jen jeden ze tří zápasů během prestižní únorové tour na Blízkém východě.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)

Bilance: 15:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 15:3

Bilance proti hráčkám TOP 30: 4:2 (kariérní 117:73)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 15:9)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 13:5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Kesslerová (7:6, 6:3), Bronzettiová (6:1, 6:2), Kartalová (6:1, 6:2)

Ljudmila Samsonovová vyhrála téměř dvojnásobek bodů než Jasmine Paoliniová a světovou šestku deklasovala za hodinu a pár minut 6:0, 6:4. Jedná se o její osmý kariérní skalp TOP 10, druhý v letošní sezoně, s pomocí něhož si zajistila své premiérové čtvrtfinále na tisícovce v Indian Wells.

Poslední dva ročníky BNP Paribas Open zakončila hned po úvodním zápase a na osmi z posledních devíti turnajů nedokázala porazit více než jednu soupeřku. Přesto 26letá Ruska v kalifornské poušti vyřadila kromě Paoliniové také domácí Caty McNallyovou a světovou dvanáctku Darju Kasatkinovou.

Ve čtvrtfinálových duelech má velmi dobrou úspěšnost 16:5. Z posledních devíti jich vyhrála sedm a obě porážky zaznamenala loni v létě na severoamerických tisícovkách (Toronto a Cincinnati). Na kontě má tři semifinálové účasti na betonech ve Spojených státech, tu poslední zaregistrovala předloni ve Washingtonu.

Vizitka Ljudmily Samsonovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Samsonovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 9:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 9:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 8:14)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Samsonovová – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Abú Zabí (1. kolo), Dauhá (2. kolo), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, McNallyová (7:6, 6:4), (12) Kasatkinová (2:6, 6:3, 6:2), (6) Paoliniová (6:0, 6:4)

Vzájemná bilance: 2:2. Na severoamerických tvrdých površích změřily síly už třikrát. Samsonovová se radovala v úvodních dvou takových soubojích v Guadalajaře 2022 a Montrealu 2023, pokaždé zvítězila ve třech setech. Sabalenková jí jednu z těchto porážek oplatila loni ve čtvrtfinále v Cincinnati (6:3, 6:2) a měla by se ve vzájemné bilanci dostat do vedení.

Griekspoor – Rune | 19:00 SEČ

Tallon Griekspoor zaskočil ve druhém kole nasazenou jedničku a světovou dvojku Alexandera Zvereva, což mu umožnilo poprvé výrazněji prorazit na úrovni Masters. V následujících kolech si poradil bez ztráty setu s nebezpečným Giovannim Mpetshim Perricardem a rozjetým kvalifikantem Josukem Watanukim.

Osmadvacetiletý Nizozemec má už přes rok smůlu na losy a obvykle velmi brzy potkává nejlepší hráče na světě. I to mu znemožnilo takovýto průlom už v loňském roce. Navíc je to jeden z důvodů, proč pořád čeká na debut v TOP 20 pořadí. Teď ho zaslouženě čeká premiérové čtvrtfinále na Masters a jeho největší v kariéře.

Bývalý 21. hráč hodnocení prohrál loni 17 z 20 soubojů se členy TOP 20 žebříčku, ovšem letos tento problém vyřešil a má poloviční úspěšnost 3:3. Dva takto cenné skalpy zaregistroval před pár týdny v Dubaji, kde se podíval do semifinále.

Vizitka Tallona Griekspoora. (@ Livesport / Enetpulse)

Griekspoor – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)

Bilance: 11:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:3 (kariérní 15:38)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Griekspoor – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (semifinále)

Cesta turnajem: Kecmanovič (6:7, 6:4, 6:3), (1) Zverev (4:6, 7:6, 7:6), (29) Mpetshi Perricard (7:6, 6:3), Watanuki (7:6, 6:1)

Holger Rune nastupoval do osmifinále jako outsider, přestože se Stefanosem Tsitsipasem vyhrál všechny tři předchozí souboje a měl psychickou výhodu. Jednadvacetiletý Dán ovšem potvrdil, že na tohoto soupeře umí. Sedm zápasů neporaženého řeckého rivala přehrál 6:4, 6:4.

V posledních týdnech se trápil, nicméně na Masters v Indian Wells si musel spravit chuť. V posledních dvou duelech totiž porazil členy TOP 20 (ještě Uga Humberta). Po průlomu na nejvyšší okruh se nezalekl žádného jména, a dokonce měl do začátku sezony 2023 pozitivní bilanci 9:6 se zástupci TOP 10. Na venkovních betonech se mu ovšem proti takto vysoko postaveným soupeřům moc nedařilo. O to víc je pro něj skalp Tsitsipase cennější.

Některé ze svých největších úspěchů slavil právě na turnajích Masters a svou historii na prestižních tisícovkách může nadále vylepšovat nyní v Indian Wells, jelikož místo nasazené jedničky Alexandera Zvereva potkává ve čtvrtfinále Griekspoora. Ve čtvrtfinále podniků Masters má úspěšnost 5:3, přestože v sedmi z osmi takových zápasů čelil někomu z TOP 10 žebříčku.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport / Enetpulse)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 9:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 7:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 6:5 (kariérní 66:59)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Rune – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Acapulco (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Moutet (6:2, 6:4), (18) Humbert (5:7, 6:4, 7:5), (8) Tsitsipas (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Griekspoor vede 2:0. Nizozemec má letos stabilnější a o něco lepší formu než Rune. Přestože nemá takové úspěchy na úrovni Masters, dokázal dánského mladíka porazit loni na antuce v Madridu. Rune nastoupí jako mírný favorit, nicméně Griekspoor byl letos v každém zápase konkurenceschopný a srší sebevědomím. Bývalého čtvrtého hráče světa tak zřejmě nečeká jednoduchý duel.

Fils – Medveděv | 21:00 SEČ

Arthur Fils se už nějakou dobu pohybuje okolo hranice TOP 20, a proto schytával kritiku kvůli absenci výraznějších výsledků na těch největších akcích. Postup do čtvrtfinále na Masters v Indian Wells mu u kritiků rozhodně pomůže, i když měl velmi příznivý los a vyhnul se souboji se světovou pětkou Casperem Ruudem.

Jedná se o jeho premiérovou čtvrtfinálovou účast na turnajích větších než ATP 500. Pokud se bude 20letý Francouz prosazovat na největších podnicích i ve zbytku sezony, pak by mohl výrazně vylepšit své žebříčkové maximum, 19. místo. Vlastně už v pondělí by mohl být v nejhorším na 18. pozici.

Mezi jeho hlavní letošní cíle nejspíše bude patřit zlepšení na největších akcích a v soubojích s nejlepšími hráči světa. Duel s Medveděvem je jedinečnou příležitostí. Na kontě má sice čtyři skalpy TOP 10 (nepočítaje skreče), ale ani jeden nezapsal na Masters či grandslamu.

Vizitka Arthura Filse. (@ Livesport / Enetpulse)

Fils – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hongkong (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hongkong (čtvrtfinále)

Bilance: 8:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 5:7)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Fils – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dubaj (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Diallo (6:2, 6:2), (15) Musetti (3:6, 7:6, 6:3), Giron (6:2, 2:6, 6:3)

Daniil Medveděv se v letošní sezoně netají svou frustrací a často během zápasů předvádí mentální výbuchy přímo na kurtu. K dalšímu takovému incidentu málem došlo v osmifinále s Tommym Paulem, v němž prohospodařil vedení 4:0 v úvodní sadě. Bývalý lídr žebříčku se ovšem zkoncentroval, vyhrál všech osm následujících gamů a domácí naději smetl 6:4, 6:0.

Devětadvacetiletý Rus měl katastrofální vstup do sezony, ale na Masters v Indian Wells to vypadá na vzestup formy. Už teď se jedná o jeho výkonnostně nejlepší turnaj v tomto roce, navíc se do čtvrtfinále dostal bez ztráty setu a s Paulem zvládl svůj první letošní souboj s někým z TOP 20 pořadí.

Zlepšení v tomto dějišti není překvapivé. Na severoamerických betonech je v poslední dekádě jedním z nejlepších hráčů a v posledních dvou letech zaostává v rámci březnového Sunshine Doublu pouze za Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem. V tomto období byl v Indian Wells i Miami minimálně v semifinále a v Indian Wells hrál finále posledních dvou ročníků (porážky s Alcarazem).

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport / Enetpulse)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 11:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:1 (kariérní 134:100)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 14:7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Medveděv – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 19:7

Nejlepší výsledek: finále (2023-24)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Yunchaokete Bu (6:2, 6:2), (31) Michelsen (2:0 skreč), (10) Paul (6:4, 6:0)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 1:0. Ruský tenista je mnohem úspěšnější na betonech, obzvláště těch severoamerických, i na nejprestižnějších turnajích. Proto je o úroveň výše než Fils. Pokud ve čtvrtfinále naváže na výkony z předchozích kol, tak by si měl s Filsem poradit.

Shelton – Draper | pátek 01:00 SEČ

Ben Shelton opět porazil Brandona Nakashimu bez ztráty setu, přestože minimálně jeden z nich měl velmi těsný průběh. S krajanem, kterého vyřadil i na lednovém Australian Open, vyhrál také čtvrtý vzájemný souboj. Tentokrát po setech 7:6, 6:1.

Dvaadvacetiletý Američan znovu potvrzuje, že obzvláště na těch nejprestižnějších turnajích umí svou výkonnost v důležitých momentech pozvednout. Takovou schopností se nemůže pochlubit zrovna velký počet hráčů. Důkazem je třeba semifinále na nedávném Australian Open a momentální čtvrtfinále na Masters v Kalifornii. Na menších akcích ATP naopak letos prohrál tři z pěti duelů.

Na kontě má už dvě semifinálové účasti na grandslamech, ovšem na Masters ještě nikdy čtvrtfinále nepřekročil. Oba předchozí čtvrtfinálové duely na tisícovkách prohrál po těsné třísetové bitvě, a to se Sebastianem Kordou předloni v Šanghaji a Alexanderem Zverevem loni v Cincinnati. V obou těchto zápasech získal úvodní sadu.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 10:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:1 (kariérní 9:20)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Shelton – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Acapulco (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Navone (6:3, 6:2), (22) Chačanov (6:3, 7:5), (32) Nakashima (7:6, 6:1)

Jack Draper se v osmifinále postaral o vyřazení americké jedničky a bývalého šampiona Taylora Fritze. Třiadvacetiletý Brit na turnaji exceluje a všechny tři zápasy vyhrál ve dvou setech, což je pro něj vzhledem ke zdravotní historii velmi důležité. Přitom se musel vypořádat také s rozjetým Joaem Fonsecou a ve zlepšené formě hrajícím Jensonem Brooksbym.

Fritz sice nemá v letošní sezoně dobrou výkonnost, nicméně i tak se jedná pro Drapera o důležité vítězství. Sám je totiž členem TOP 20 a měl by postupně vylepšovat svou bilanci s nejlepšími hráči na světě. Po skalpu Američana má proti tenistům TOP 10 úspěšnost 7:15, přičemž tři ze sedmi výher slavil na akcích Masters.

Na začátku sezony zmeškal kvůli zdravotním problémům United Cup a pak musel skrečovat na Australian Open, ovšem i tak to vypadá na další pokrok ve fyzické kondici. Ten mu umožnil dojít do finále v Dauhá a je velmi důležitý pro jeho další progres. Konkrétně třeba na březnových podnicích slavného Sunshine Doublu (Indian Wells a Miami) musel polovinu ze svých předchozích startů zakončit skrečí či odstoupením.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport / Enetpulse)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)

Bilance: 10:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 10:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:2 (kariérní 17:26)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Draper – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Dauhá (finále)

Cesta turnajem: volný los, Fonseca (6:4, 6:0), Brooksby (7:5, 6:4), (3) Fritz (7:5, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Zejména na těch největších podnicích dokáže Shelton produkovat v klíčových momentech svůj nejlepší tenis, a proto je i na turnajích Masters velmi nebezpečným protivníkem. Draper má ale výbornou formu a celodvorcovou hru a zaslouženě nastoupí jako mírný favorit na postup.

Cerúndolo – Alcaraz | pátek 03:00 SEČ

Francisco Cerúndolo vzdoroval Alexovi de Minaurovi už na lednovém Australian Open, kde měl jeho soupeř výhodu domácího prostředí a obrovské podpory publika. Teď na neutrální půdě v osmifinále na Masters v Indian Wells už uspěl, australského člena TOP 10 zdolal 7:5, 6:3.

Už na čtvrtém turnaji v řadě prošel minimálně do čtvrtfinále a nadále se mu daří proti zástupcům elitní desítky žebříčku. Šestadvacetiletý Argentinec s nimi vyhrál 11 z posledních 18 soubojů a konkrétně na Masters poslední čtyři, dokonce bez ztráty setu (tato série se táhne od Paříže 2023).

Na prestižních akcích Masters ovšem ještě nikdy nevyhrál čtvrtfinále bez skreče. Zatímco v tom premiérovém v Miami 2022 mu vzdal Jannik Sinner, pak nestačil na Karena Chačanova v Miami 2023, Caspera Ruuda v Římě 2023 ani Taylora Fritze v Madridu 2024.

Vizitka Francisca Cerúndola. (@ Livesport / Enetpulse)

Cerúndolo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 13:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 13:13)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Cerúndolo – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, McDonald (4:6, 7:6, 6:1), Van De Zandschulp (6:3, 6:4), (9) De Minaur (7:5, 6:3)

Carlos Alcaraz i ve třetím letošním zápase na Masters v Indian Wells ukázal, jak moc mu podmínky v kalifornské poušti vyhovují. V osmifinále narazil na letos se trápícího Grigora Dimitrova, vytvořil si 14 brejkbolových šancí a díky famóznímu výkonu bulharského tenistu deklasoval 6:1, 6:1.

Jednadvacetiletý Španěl neztratil v žádném setu v průběhu letošního ročníku BNP Paribas Open více než čtyři gamy a protáhl svou neporazitelnost v tomto dějišti na 15 zápasů. V Indian Wells ovládl poslední dva ročníky a naposledy prohrál v extrémním větru v semifinále před třemi lety s Rafaelem Nadalem.

Ačkoli v tomto dějišti v poslední době dominuje, bude si muset dát v dalším zápase pozor. Dva ze tří předchozích letošních turnajů totiž zakončil právě ve čtvrtfinále, a to po porážkách s Novakem Djokovičem na Australian Open a Jiřím Lehečkou v Dauhá. Navíc prohrál poslední tři čtvrtfinále na Masters, konkrétně s Dimitrovem v Miami, Andrejem Rubljovem v Madridu a Tomášem Macháčem v Šanghaji (vše loni). Jinak je ale ve čtvrtfinálových duelech obvykle velmi solidní (bilance 32:11, na Masters 8:6).

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 14:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:2

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:2 (kariérní 94:35)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 8:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 19:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 3:0

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Halys (6:4, 6:2), (27) Shapovalov (6:2, 6:4), (14) Dimitrov (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: 1:1. Cerúndolo i díky brzkému konci Novaka Djokoviče a skalpu Alexe de Minaura předčil na tomto turnaji veškerá očekávání. Alcaraz momentálně působí v Indian Wells naprosto nezastavitelně a očekává se, že jízdu argentinského soupeře ukončí.

Čtvrteční program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)

1. Qinwen Zheng (8-Čína) - Šwiateková (1-Pol.)

2. Fils (20-Fr.) - Medveděv (5-) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Samsonovová (24-) / nejdříve v pátek v 01:00 SEČ

4. F. Cerúndolo (25-Arg.) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v pátek v 03:00 SEČ



STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)

1. Griekspoor (Niz.) - Rune (12-Dán.)

2. M. Andrejevová (9-) - Svitolinová (23-Ukr.) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Bencicová (Švýc.) - Keysová (5-USA)

4. Shelton (11-USA) - Draper (13-Brit.) / nejdříve v pátek v 01:00 SEČ



STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)

1. S. Hsieh/S. Zhang (5-Tchaj-wan/Čína) - Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.)

2. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Muhammadová/Schuursová (USA/Niz.) / nejdříve ve 22:30 SEČ

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje