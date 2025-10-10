Šwiateková schytala těžký debakl! Sabalenková i Gauffová jsou v semifinále
Sabalenková – Rybakinová 6:3, 6:3
Čekal se vyrovnanější duel, zápas mezi Sabalenkovou a Rybakinovou však měl jednoznačnou vládkyni. Světová jednička, která dovedla k turnajovému triumfu všechny tři předchozí starty ve Wuhanu, prorazila své soupeřce v úvodním dějství za stavu 4:3 poprvé podání a to jí stačilo k vítězství 6:3.
Ve druhém setu už čtyřnásobná grandslamová šampionka vládla od prvních míčů. Rybakinové vzala hned její úvodní servis, což si zopakovala i v páté hře a vedla už 4:1. Rodačka z Moskvy sice poté poprvé uspěla na returnu, na víc než konečnou porážku dvakrát 3:6 nedosáhla.
Sabalenková tak vyhrála ve Wuhanu již svůj 20. zápas, vzájemnou bilanci s Rybakinovou pak vylepšila na 8:5. Rodačka z Minsku si připsala svou 59. výhru v sezoně, pokud zvítězí ještě jednou, poprvé v kariéře pokoří metu 60 vyhraných duelů v jednom roce.
Siegemundová – Gauffová 3:6, 0:6
Žádné diskuse o vítězce nepřipustila v duelu se Siegemundovou světová trojka Gauffová. Němka s favoritkou držela v prvním setu krok jen do stavu 2:2, v dalším průběhu úvodního dějství již získala jen jediný game a sadu za 48 minut ztratila 3:6.
Ve druhém setu se už na kurtu odehrávalo jednoznačné představení dvojnásobné grandslamové šampionky. Gauffová se do lehkých problémů dostala jen ve čtvrté hře, kdy musela odvracet dva brejkboly.
Němce však nakonec nepovolila ani čestnou hru a po hodině a 26 minutách mohla slavit jednoznačnou výhru 6:3, 6:0.
Šwiateková – Paoliniová 1:6, 2:6
Šest vzájemných zápasů odehrály Iga Šwiateková a Jasmine Paoliniová. Ve všech kralovala Polka, italská tenistka v nich získala dohromady jediný set. Ve Wuhanu se ale psal úplně jiný příběh.
Od prvních míčů byla na kurtu jediná hráčka. Paoliniová nedávala šestinásobné grandslamové šampionce vůbec žádnou šanci. Během úvodních čtyř gamů uhrála slavná Polka pouhopouhé tři míče a bleskově prohrávala 0:4.
Až poté se dočkala vítězného gamu, ten byl ale také v první sadě jediný. Italka po naprosto dominantním výkonu získala úvodní sadu za 26 minut jednoznačně 6:1 a šla do překvapivého vedení.
Ani ve druhém setu se rodačka z Varšavy z hodně zlého snu neprobrala. Prohrála úvodní dvě hry a ztrátu už nedohnala. Paoliniová sice za stavu 2:0 přišla o svůj servis, Šwiateková však srovnat nedokázala a prohrávala už 1:4.
Dvojnásobná grandslamová finalistka už své soupeřce žádnou další šanci nedala. Utkání dovedla po naprosto pohodovém průběhu za pouhou hodinu a pět minut hry k vítězství 6:1, 6:2 a může se těšit na semifinálový duel s Coco Gauffovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Džasmínka dnešní výhrou v race přeskočila sběračku brambor a má turnaj TM skoro v kapse
BTW, proč je v hráčské databázi TP jako Coco? Není to jen nick?
Ale Jasmínka moc pěkně!