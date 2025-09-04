Šwiateková si opět nebrala servítky: Proč to říkáte? Nepotřebujete to spíš vy sám?
Šwiatekovou už podruhé a zároveň naposledy zaskočil na letošním US Open dotaz jednoho z novinářů. Nejprve musela po vydřené výhře nad Suzan Lamensovou reagovat na nepochopitelnou otázku jednoho ze svých krajanů a o několik dní později po překvapivé porážce s Anisimovovou ve čtvrtfinále přišel další dotaz, na který chvíli hledala odpověď.
Novinář a komentátor David Law se ptal, jak moc je polská hvězda unavená. Šwiateková si promýšlela odpověď a začala reagovat až po několika vteřinách. "Nepřijde mi, že bych tu odehrála vyčerpávající zápasy," odpověděla trochu nechápavě.
Diskuse se ihned poté stočila k možné pauze od tenisu. Law se totiž Šwiatekové zeptal, zda si nepotřebuje psychicky odpočinout. "Proč to říkáte?" reagovala úřadující wimbledonská šampionka. Novinář svou otázku vysvětlil tím, že má Šwiateková za sebou spoustu zápasů i turnajů. "Tak o tomhle mluvte s lidmi, co mají na starosti kalendář," řekla mu světová dvojka.
Tím ovšem reakce Šwiatekové neskončila. "Nepotřebujete pauzu spíš vy? Vypadáte na to." Law přiznal, že by si klidně psychicky odpočinul. "Tak co tady potom děláte?" ptala se rodačka z Varšavy. Law odpověděl, že musí svou práci na turnaji dokončit. "Hodně štěstí," popřála mu Šwiateková.
Šwiateková se místy pousmála, ale očividně z otázky příliš nadšená nebyla. Na tuto tiskovou konferenci rozhodně nedorazila v tak dobrém rozpoložení jako na tu zmíněnou po výhře nad Lamensovou, na níž se jí polský novinář ptal, zda by si nechtěla do vlasů zaplést korálky.
Co to je za otázku? Šwiateková nechápala, novinář neodpověděl a z tiskovky odešel
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře