Šwiateková si opět nebrala servítky: Proč to říkáte? Nepotřebujete to spíš vy sám?

DNES, 12:00
Iga Šwiateková (24) na sebe na letošním US Open párkrát upozornila nejen přímo na kurtech, ale také na tiskových konferencích. Po porážce s Amandou Anisimovovou ve čtvrtfinále dostala od jednoho z novinářů dotaz, zda náhodou neplánuje pauzu, aby se dala psychicky dohromady. "Nepotřebujete ji spíš vy sám?" reagovala polská hvězda.
Swiatek Iga
Iga Šwiateková skončila na US Open už ve čtvrtfinále (© TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Šwiatekovou už podruhé a zároveň naposledy zaskočil na letošním US Open dotaz jednoho z novinářů. Nejprve musela po vydřené výhře nad Suzan Lamensovou reagovat na nepochopitelnou otázku jednoho ze svých krajanů a o několik dní později po překvapivé porážce s Anisimovovou ve čtvrtfinále přišel další dotaz, na který chvíli hledala odpověď.

Novinář a komentátor David Law se ptal, jak moc je polská hvězda unavená. Šwiateková si promýšlela odpověď a začala reagovat až po několika vteřinách. "Nepřijde mi, že bych tu odehrála vyčerpávající zápasy," odpověděla trochu nechápavě.

Diskuse se ihned poté stočila k možné pauze od tenisu. Law se totiž Šwiatekové zeptal, zda si nepotřebuje psychicky odpočinout. "Proč to říkáte?" reagovala úřadující wimbledonská šampionka. Novinář svou otázku vysvětlil tím, že má Šwiateková za sebou spoustu zápasů i turnajů. "Tak o tomhle mluvte s lidmi, co mají na starosti kalendář," řekla mu světová dvojka.

Tím ovšem reakce Šwiatekové neskončila. "Nepotřebujete pauzu spíš vy? Vypadáte na to." Law přiznal, že by si klidně psychicky odpočinul. "Tak co tady potom děláte?" ptala se rodačka z Varšavy. Law odpověděl, že musí svou práci na turnaji dokončit. "Hodně štěstí," popřála mu Šwiateková.

Šwiateková se místy pousmála, ale očividně z otázky příliš nadšená nebyla. Na tuto tiskovou konferenci rozhodně nedorazila v tak dobrém rozpoložení jako na tu zmíněnou po výhře nad Lamensovou, na níž se jí polský novinář ptal, zda by si nechtěla do vlasů zaplést korálky.

Co to je za otázku? Šwiateková nechápala, novinář neodpověděl a z tiskovky odešel

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
5
vojta912
04.09.2025 13:38
Výborně protekční spratek WADA je ze hry venku. Teď ještě Zrzoun
Reagovat
Patik
04.09.2025 12:33
Aj tak mám pocit že to dievča sa vie usmiať len keď drží trofej.
Reagovat
Nola
04.09.2025 12:10
tentokrat tlieskam slecne jet lag, takto si podat novinara, vyborne
Reagovat
darek.vrana
04.09.2025 12:57
Ta otázka je fakt mimo.
Reagovat
GaelM
04.09.2025 14:04
Reagovat

