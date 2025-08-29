Co to je za otázku? Šwiateková nechápala, novinář neodpověděl a z tiskovky odešel

Tenisté občas na tiskové konferenci dostanou dotaz, který vzbudí emoce, je těžké či nemožné na něj odpovědět nebo ho nikdo nepochopí. Iga Šwiateková (24) si takovou situací prošla po postupu do třetího kola US Open. "Co to je za otázku?" nechápala jedna z největších favoritek. Odpovědi se nedočkala, jelikož novinář se zvedl a odešel.
Iga Šwiateková dostala zvláštní dotaz od novináře (© SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Šwiateková měla za sebou těžký zápas se Suzan Lamensovou, dokonce ztratila set a předvedla kolaps ve druhé sadě. Přesto aktuální vítěznou sérii protáhla na osm zápasů. Na tiskové konferenci se tak řešila její forma a mluvilo se i o tomto až nečekaně náročném utkání s nizozemskou outsiderkou.

Část tiskové konference byla vyhrazena pro polské novináře. "Tohle je New York. Lidé tu mají rádi show. Někteří hráči na kurtu křičí, jiní se hádají, někdo chodí na kurt s panenkou Labubu. Zapletla byste si třeba do vlasů korálky?" ptal se novinář.

Dotaz nikdo z přítomných nepochopil, včetně Šwiatekové. "Pardon, ale co je tohle za otázku? Jestli chci mít korálky ve vlasech? Ne. Co se děje?" reagovala Šwiateková. Novinář Tomek Moczerniuk se neobtěžoval odpovědět. Místo toho se zvedl a tiskovou konferenci ihned opustil. Šwiateková nevěřila vlastním očím, ale byly vidět i náznaky úsměvu.

Moczerniuk se k incidentu vyjádřil na sociálních sítích. "Závěr tiskové konference byl napjatý. Chtěl jsem tímto dotazem odlehčit atmosféru. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vrátit to nemohu. Jakmile to bude možné, tak se Ize omluvím."

Nečekaný kolaps Šwiatekové. S outsiderkou ztratila set a trápila se přes dvě hodiny

Šwiateková dostala těžký dotaz už od mezinárodních novinářů. Jeden z nich totiž dost vehementně toužil po vyjádření k hádce mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou. Možná i kvůli tomu, že padlo obvinění z rasismu.

"Soustředila jsem se na svůj zápas, takže jsem se tomu moc nevěnovala," řekla Šwiateková. "Možná se na to blíže podívám dneska. Každopádně nelze soudit celou komunitu podle jednoho člověka," dodala.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Patik
29.08.2025 17:55
Spýtať sa to na tlačovke kohokoľvek z ATP okruhu tak ešte vtipne nadviaže na farbu koraliek..to len Swiatekova je proste len nudná bytosť bez štipky toho onee pomôžte mi nájsť ten výraz..ona prišla na turnaj hrať tenis a vyhrať titul neotravujte ju prosím vás so všednymi konverzaciami..nieje to dôležité pre výhru.
Reagovat
muster
29.08.2025 17:59
se u toho i usmála ale i roboti mají emoce... akorát nevím proč ten novinář utekl a chce se omlouvat
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 18:00
Myslíš slovíčko humor?
Reagovat
frenkie57
29.08.2025 18:02
Co by jsi chtěl od hráčky, která má hlavě jenom tenisáky.
Reagovat
muster
29.08.2025 17:46
Raducanu tam je jak na kolotoči
Reagovat
Liverpool22
29.08.2025 17:50
Nestíhá - intenzita zápasu je zatím na Emmu moc vysoká, prostě nezvládá vracet razantní údery Rybky.
Reagovat
muster
29.08.2025 17:50
Reagovat
frenkie57
29.08.2025 17:56
Dneska je to úplně jiná Rybka, než v předchozím zápase, jistá v úderech i na servu. S tou by i Tereza dostala pěknej klepec.
Reagovat
com
29.08.2025 17:54
chudák É-myčka smile
Reagovat
hanz
29.08.2025 17:55
Snad se z toho marasmu nedostane... vždycky mi moc potěší, když ta její namyšlenost na chvilku splaskne
Reagovat
Kandinsky1
29.08.2025 17:58
Reagovat
hanz
29.08.2025 17:34
Přiznejte se, kdo včera obtěžoval Káju Muchojc? No, Vy holomci....
Reagovat
Mantra
29.08.2025 17:41
co se stalo? zase něco na sockách?
Reagovat
hanz
29.08.2025 17:41
No, prej jí při utkání obtěžoval ex-boyfriend...
Reagovat
Mantra
29.08.2025 17:42
snad ex girlfriend ne?Flipkens nebo?
Reagovat
hanz
29.08.2025 17:45
píšou ex-boyfriend... tak netuším kdo...
Reagovat
hanz
29.08.2025 17:45
https://tennis-infinity.com/news/karolina-muchova-breaks-silence-on-distressing-ex-boyfriend-incident-at-us-open
Reagovat
muster
29.08.2025 17:47
jenom seděl v hledišti ne, žádný obtěžování
Reagovat
hanz
29.08.2025 17:48
nu, ale byla s toho rozhozená...
Reagovat
Mantra
29.08.2025 17:48
i to ji rozhodí - to je moderní
Reagovat
Mantra
29.08.2025 17:16
mě to přijde uplně ok otázka
Reagovat
Kandinsky1
29.08.2025 17:30
Za co se chce jako omlouvat
Lidé už se asi fakt dočista pomátli.
Reagovat
Mantra
29.08.2025 17:40
přesně
Reagovat
Marduch
29.08.2025 16:44
"Jeden z nich totiž dost vehementně toužil po vyjádření k hádce mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou."

Nechápu, proč na tenisové tiskovky lezou pisálci z Blesku, Aha a Expresu
Reagovat
muster
29.08.2025 16:51
takové senzacechtivé dotazy dnes pokládají i novináři z mainstreamu... rozdíl s bulvárem se stále zmenšuje...
Reagovat
Marduch
29.08.2025 17:03
Však já vim. Když to občas vidim, jaký kontroverze se snaží pisálci vytáhnout z hráčů, tak bych buď tiskovky zkrátil na 10 minut nebo bych i snad zakázal dotazy netýkající se zápasů a hry hráče, který tam sedí.
Reagovat

