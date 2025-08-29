Co to je za otázku? Šwiateková nechápala, novinář neodpověděl a z tiskovky odešel
Šwiateková měla za sebou těžký zápas se Suzan Lamensovou, dokonce ztratila set a předvedla kolaps ve druhé sadě. Přesto aktuální vítěznou sérii protáhla na osm zápasů. Na tiskové konferenci se tak řešila její forma a mluvilo se i o tomto až nečekaně náročném utkání s nizozemskou outsiderkou.
Část tiskové konference byla vyhrazena pro polské novináře. "Tohle je New York. Lidé tu mají rádi show. Někteří hráči na kurtu křičí, jiní se hádají, někdo chodí na kurt s panenkou Labubu. Zapletla byste si třeba do vlasů korálky?" ptal se novinář.
Dotaz nikdo z přítomných nepochopil, včetně Šwiatekové. "Pardon, ale co je tohle za otázku? Jestli chci mít korálky ve vlasech? Ne. Co se děje?" reagovala Šwiateková. Novinář Tomek Moczerniuk se neobtěžoval odpovědět. Místo toho se zvedl a tiskovou konferenci ihned opustil. Šwiateková nevěřila vlastním očím, ale byly vidět i náznaky úsměvu.
Moczerniuk se k incidentu vyjádřil na sociálních sítích. "Závěr tiskové konference byl napjatý. Chtěl jsem tímto dotazem odlehčit atmosféru. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vrátit to nemohu. Jakmile to bude možné, tak se Ize omluvím."
Šwiateková dostala těžký dotaz už od mezinárodních novinářů. Jeden z nich totiž dost vehementně toužil po vyjádření k hádce mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou. Možná i kvůli tomu, že padlo obvinění z rasismu.
"Soustředila jsem se na svůj zápas, takže jsem se tomu moc nevěnovala," řekla Šwiateková. "Možná se na to blíže podívám dneska. Každopádně nelze soudit celou komunitu podle jednoho člověka," dodala.
