Šwiateková už je druhá v historických výdělcích, letos se přehnala i přes Kvitovou
Šwiateková sice v minulém týdnu ve Wuhanu žádnou trofej nezískala, ale díky solidnímu představení došla už do svého 25. čtvrtfinále turnaje kategorie WTA 1000. Čínský podnik byl zároveň poslední destinací, kde jí doposud chyběla účast mezi nejlepší osmičkou na tisícovkách.
Šekem na 83 250 dolarů za postup do čtvrtfinále také dosáhla významného posunu, předstihla totiž v kariérních výdělcích Venus Williamsovou a stala se hráčkou s druhým nejvyšším ziskem prize money na ženském tenisovém okruhu.
Šwiateková vstupovala do turnaje ve Wuhanu s výdělkem 42 862 240 dolarů a nyní činí součet jejích výher 42 945 490 dolarů. Prvenství patří Sereně Williamsové se ziskem 94 816 730 dolarů.
Polská tenistka v letošním roce vydělala 9,2 milionu dolarů a posunula se z průběžné osmé příčky na druhou. V TOP 10 stále zůstává Petra Kvitová, které během své kariéry svým tenisovým uměním dokázala vydělat před zdaněním 37 653 615 dolarů (v přepočtu cca 800 milionů korun).
Nejvyšší výdělek roku 2025 má Aryna Sabalenková, která díky účasti v semifinále ve Wuhanu získala 180 tisíc dolarů a celkově navýšila roční tržbu na 12,313 milionu dolarů. V historických tabulkách jí patří čtvrté místo za Venus Willimasovou s výdělkem 42 480 621 dolarů.
