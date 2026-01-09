Tak přece se dočkal. Wawrinka dostal divokou kartu na Australian Open

DNES, 09:15
Téma 2
Trojnásobný grandslamový vítěz Stan Wawrinka (40), který po probíhající sezoně ukončí kariéru, se díky divoké kartě představí na Australian Open. Informovali o tom pořadatelé.
Profily hráčů
Wawrinka Stan
Stan Wawrinka si na Autralian Open díky divoké kartě zahraji (@ Antony DICKSON / AFP / AFP / Profimedia)

"V roce 2014 jsem na Australian Open získal svůj první grandslamový titul. Takže start tady, zejména když jde o moji poslední sezonu, pro mě hodně znamená," řekl na webu turnaje čtyřicetiletý Wawrinka.

Vedle Melbourne triumfoval ještě na Roland Garros (2015) a US Open (2016). Celkem na okruhu ATP Wawrinka získal šestnáct titulů. Ve světovém žebříčku byl nejvýše na třetí příčce, nyní je na 156. pozici.

Na Australian Open naopak bude ve dvouhře chybět domácí Nick Kyrgios. Finalista Wimbledonu z roku 2022, který se kvůli zraněním propadl až na 670. místo žebříčku, není v kondici pro pětisetové zápasy a bude proto hrát jen čtyřhru.

Wawrinka zatím bez pozvánky na Australian Open. Váhání pořadatelů nechápe ani Bencicová

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

2
Přidat komentář
PTP
09.01.2026 12:17
Standa se za udělení WC odvděčí vyřazením Sinnera nebo Alcaraze
Reagovat
GaelM
09.01.2026 10:59
legenda

Mám blbý pocit že se vešel jenom díky odstoupení Gyrose, ale zaplať pánbů za ty dary...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist