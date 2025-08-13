Talent, vůle a životní sezona. Kdo je novic v daviscupovém týmu Petr Brunclík?
Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a... Petr Brunclík. Když Tomáš Berdych oznámil nominaci na daviscupový duel druhého kola se Spojenými státy, mohlo to leckterého fanouška překvapit.
A konečně dost možná i samotného Brunclíka. "Dnes se mi splnil dětský sen. Děkuji Tomáši Berdychovi za důvěru. I když asi nenastoupím do ostrého utkání, chci být pro tým přínosem. Týmové soutěže miluji a vždy jsem rád Česko reprezentoval," řekl Brunclík.
Uteklo jen pár hodin po zmiňované nominaci a Brunclík, snad na potvrzení oprávněnosti Berdychovy volby, postoupil na challengeru v řeckém Hersonissosu do semifinále, když smetl Thajce Maximuse Jonese dvakrát 6:2. Jedná se o dosavadní největší kariérní úspěch mladého Čecha.
Brunclík, který se na juniorském žebříčku dostal nejvýše na desáté místo, si letos připsal svůj první profesionální titul, když v březnu nenašel přemožitele na turnaji ITF M25 v Dominikánské republice.
Úspěchů má ale na svém kontě letos mnohem více. Mezi vůbec nejcennější skalpy patří vítězství z konce dubna letošního roku nad bývalým 14. hráčem světa a semifinalistou Australian Open Aslanem Karacevem, což se mu povedlo v osmifinále challengeru v Ostravě.
Berdych bere do USA na Davis Cup i mladíka Brunclíka, v týmu má všechny opory
Brunclíkovi v současné době patří v live žebříčku 433. pozice, což je jednoznačné jeho kariérní maximum. V rankingu hráčů do 20 let pak je na 18. příčce; o jednu pozici před ním je Maxim Mrva, který má úspěšnou daviscupovou premiéru již za sebou. Pro zajímavost, první pozice patří stále ještě 19letému Jakubu Menšíkovi.
V devatenácti letech disponuje Brunclík nejen nesporným talentem, ale i velkou psychickou odolností a pracovitostí. Jeho agresivní hře navíc prospívá i fakt, že hraje levou rukou, což byl i jeden z důvodů, proč si ho do svého týmu Tomáš Berdych vytáhl.
A letošní zápasová bilance mladého Čecha? Třicet výher a patnáct porážek mluví samo za sebe.
POHLED: Berdychova nominace na Davis Cup? Vize i strategie
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře