Teenager Mrva vyrovnal životní maximum. Český talent si zahraje o své největší finále

DNES, 10:42
ATP CHALLENGER HERSONISSOS - Maxim Mrva (18) si v řeckém Hersonissosu zahraje své druhé letošní a zároveň kariérní semifinále na challengerech. Talentovaný český teenager smetl ve čtvrtfinálovém duelu 6:1, 6:3 zkušeného britského soupeře Gilese Husseyho (28) a bude v sobotu bojovat o své největší finále.
Maxim Mrva vyrovnal své životní maximum na challengerech (© ČTK / Lebeda Pavel)

Hussey – Mrva 1:6, 3:6

Mrva dorazil do Řecka po finálové účasti na domácím antukovém podniku ITF v Pardubicích. Zatímco na úvodní akci na betonu v Hersonissosu vypadl hned v prvním kole, na té probíhající vyrovnal své životní maximum.

Na severu Kréty porazil tři žebříčkově výše postavené protivníky. Po těsných výhrách nad Antoinem Escoffierem (348. v pořadí ATP) a Stefanosem Sakellaridisem (298.) naopak suverénně zvládl čtvrtfinále s Husseym (346.).

V předchozích dvou zápasech strávil na kurtu vždy zhruba dvě hodiny, ovšem tentokrát se radoval z vítězství za pouhých 71 minut. Jedinou komplikaci musel řešit hned na začátku druhé sady, když si v úvodním gamu poprvé prohrál servis. Manko však okamžitě zlikvidoval. Britský soupeř pak ještě snížil z 1:4 na 3:4, nicméně Mrva snadno získal poslední dvě hry.

Díky postupu mezi nejlepší kvarteto se může český talent těšit na další nové žebříčkové maximum a debut v TOP 400 světového hodnocení. Semifinále na této úrovni si majitel jedné profesionální trofeje zahraje podruhé, na jaře na antuce v Barlettě jasně nestačil na Vitalije Sačka.

O životní finále se prostějovský rodák utká s Dimitarem Kuzmanovem, nebo Radu Albotem.

Výsledky turnaje ATP Challenger 50 v Hersonissosu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Mantra
17.10.2025 11:13
Vzhledem k soupeřům, to moc na finále nevidím. Ale jinak dobrý. Ovšem měl by už jít pomalu výš.
Tomas_Smid_fan
17.10.2025 11:12
fajn, tak ještě aspoň jednoho!
