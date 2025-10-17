Teenager Mrva vyrovnal životní maximum. Český talent si zahraje o své největší finále
Hussey – Mrva 1:6, 3:6
Mrva dorazil do Řecka po finálové účasti na domácím antukovém podniku ITF v Pardubicích. Zatímco na úvodní akci na betonu v Hersonissosu vypadl hned v prvním kole, na té probíhající vyrovnal své životní maximum.
Na severu Kréty porazil tři žebříčkově výše postavené protivníky. Po těsných výhrách nad Antoinem Escoffierem (348. v pořadí ATP) a Stefanosem Sakellaridisem (298.) naopak suverénně zvládl čtvrtfinále s Husseym (346.).
V předchozích dvou zápasech strávil na kurtu vždy zhruba dvě hodiny, ovšem tentokrát se radoval z vítězství za pouhých 71 minut. Jedinou komplikaci musel řešit hned na začátku druhé sady, když si v úvodním gamu poprvé prohrál servis. Manko však okamžitě zlikvidoval. Britský soupeř pak ještě snížil z 1:4 na 3:4, nicméně Mrva snadno získal poslední dvě hry.
Díky postupu mezi nejlepší kvarteto se může český talent těšit na další nové žebříčkové maximum a debut v TOP 400 světového hodnocení. Semifinále na této úrovni si majitel jedné profesionální trofeje zahraje podruhé, na jaře na antuce v Barlettě jasně nestačil na Vitalije Sačka.
O životní finále se prostějovský rodák utká s Dimitarem Kuzmanovem, nebo Radu Albotem.
