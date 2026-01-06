Tělo mě zklamalo. Největší motivací je teď vydělat peníze, netají Kyrgios
Australský tenista se dlouhodobě potýká se zdravotními neduhy, které výrazně ovlivnily jeho kariéru. "Mám dlouhodobé problémy se zápěstím a dvakrát jsem podstoupil operaci kolena. Už nikdy nebudu stejný. Moje tělo mě hodně zklamalo a už nedokáže odolat nárokům, které tenis na této vysoké úrovni vyžaduje," uvedl Kyrgios.
Připomněl také, že ještě v roce 2022 se cítil jako jeden z nejlepších hráčů světa, zatímco po zraněních je návrat na kurt psychicky i fyzicky výrazně složitější.
Podle svých slov si uvědomuje, že comeback po operacích neznamená automatický návrat k předchozí výkonnosti. "Musím být vděčný za to, že jsem se vůbec vrátil k tenisu a můžu na turnajích hrát. Jsem na sebe hrdý, dodal.
Kyrgios se dotkl také fyzické náročnosti současného tenisu. Zdůraznil, že podmínky na okruhu jsou stále náročnější a vyžadují maximální nasazení v každém zápase. Přesto označil uplynulý měsíc za pozitivní, mimo jiné díky účasti na exhibičních turnajích, kde si mohl tenis znovu užít.
Velkým tématem byla rovněž jeho vazba na domácí publikum a očekávání směrem k Australian Open. Kyrgios uvedl, že by rád nastoupil v Melbourne, kde cítí výraznou podporu fanoušků. Zmínil také úspěch deblových vystoupení po boku Thanasiho Kokkinakise, s nímž získal na prvním grandslamovém turnaji roku titul v roce 2022. "Chci letos hrát co nejvíc a předvést nejlepší tenis, kterého jsem schopen," dodal.
Velmi otevřeně se vyjádřil i ke své motivaci pokračovat v profesionálním tenise. "Jednou z mých největších hnacích sil vždycky bylo vydělávat peníze tenisem. Nebudu lhát," řekl Kyrgios. Připomněl, že pochází z poměrů, kde finance nebyly samozřejmostí, a v současné fázi kariéry považuje peněžní motivaci za zásadní. Právě proto si pochvaloval účast na exhibičních zápasech v uplynulém období.
Navzdory zdravotním omezením tak Australan naznačil, že s profesionálním tenisem zatím končit nehodlá a v roce 2026 chce odehrát co nejvíce zápasů.
