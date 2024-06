Tenis bez videa? Je to směšné, spílala Gauffová po sporném momentu na French Open

Coco Gauffová apelovala po dnešní semifinálové porážce na Roland Garros s Polkou Igou Šwiatekovou na zavedení videa, které by pomohlo rozhodčím posuzovat sporné situace. Světová trojka poukazovala na sporný moment ve čtvrté hře druhé sady, kdy umpirová sudí Aurélie Tourteová přiřkla po diskutabilní situaci fiftýn její soupeřce. Přestože Gauffová game vyhrála a vedla 3:1, nakonec utkání ztratila poměrem 2:6, 4:6.

"Bylo to zdrcující. Když hrajete proti ní (Šwiatekové), záleží na každém bodu. Záleží na něm proti komukoliv, ale hlavně proti ní. Myslím, že to byl jeden těch momentů, ale překonala jsem to. Tu hru jsem vyhrála," řekla Gauffová.

Američanka přišla o první set za 37 minut, v úvodu druhého ale vedla 2:1. Za stavu 15:0 pro Gauffovou zahlásil čárový rozhodčí při podání Šwiatekové, které její soupeřka zahrála do zámezí, aut. Tourteová ale označila servis za dobrý a udělila fiftýn Šwiatekové. Gauffová protestovala, že míček odehrála až po ohlášeném autu a chtěla výměnu opakovat. Neuspěla a vzápětí neudržela slzy.

"Obvykle nejsem z těchto rozhodnutí tak frustrovaná, ale myslím, že to byla prostě kombinace všeho, co se v tu chvíli dělo," uvedla loňská vítězka US Open.

Po utkání na tiskové konferenci apelovala na zavedení videa a opakovaných záběrů. Systém zkoušeli loni pořadatelé US Open. Tenisté a jejich týmy tehdy dostali pro využití videa tři možnosti na set plus jednu dodatečnou na tie-break. Systém už s úspěchem testovala také řada turnajů ATP.

"Tenis je jediným sportem, kde nejen, že nemáme video, ale často rozhoduje jeden člověk. V jiných sportech obvykle rozhoduje více rozhodčích," řekla Gauffová. "Myslím, že je směšné, že to nemáme. Nejen proto, že se to stalo mně, ale prostě myslím, že by to měl mít každý sport. Jako hráče vás to štve, když zpětně vidíte, že jste měli pravdu. Jenže co si z toho už v ten moment vezmete," řekla.