Tenisová fraška má dohru: Byl to omyl, přiznává federace. Jak se tenistka do soutěže dostala?
Záběry ze zápasu, které se rychle šířily na sociálních sítích, zachycovaly výrazné potíže Abdelkaderové s podáním i se samotným pohybem na kurtu. Ačkoliv je udělování divokých karet domácím či regionálním hráčkám běžnou praxí, a to i na turnajích WTA či grandslamech, její výkon vyvolal pochybnosti o oprávněnosti účasti na turnaji schváleném Mezinárodní tenisovou federací (ITF).
Tennis Kenya ve čtvrtečním prohlášení uvedla, že Abdelkaderová získala divokou kartu pro druhý týden turnaje po podání formální žádosti, a to poté, co původně zamýšlená hráčka svou účast na poslední chvíli odřekla.
"V té době byla paní Abdelkaderová jedinou další hráčkou, která o divokou kartu požádala," uvedla federace s tím, že rozhodnutí vycházelo z informací poskytnutých samotnou hráčkou a ze snahy zachovat plné a vyvážené obsazení turnaje i podporu rozvoje tenisu v Africe.
S odstupem času však Tennis Kenya přiznala, že se jednalo o chybu. "Tuto zkušenost bereme na vědomí a zajistíme, aby se takovýto extrémně vzácný případ už neopakoval. Tohle se nemělo stát, byl to omyl,“ uvedla federace.
ITF potvrdila, že odpovědnost za udělení divokých karet nesla výhradně Tennis Kenya. Egyptská tenisová federace se zároveň distancovala od celé záležitosti a ve svém prohlášení na Facebooku uvedla, že Abdelkaderová není registrována v jejích strukturách a nefiguruje na žádném oficiálním seznamu hráček.
Podle profilu na webu ITF šlo pro Abdelkaderovou v Nairobi o vůbec první profesionální zápas v kariéře. Tennis Kenya zároveň zdůraznila, že si je vědoma dopadu mediální pozornosti a reakcí na sociálních sítích na obě aktérky zápasu.
