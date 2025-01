Tentokrát Macháč na Djokoviče recept nenašel, v Melbourne uhrál jen devět her

08:13

Ósakaová vzdala i na AO proti Bencicové

Bývylá světová jednička Naomi Ósakaová končí i na druhém letošním turnaji po skreči. Po finále v Aucklandu nedohrála kvůli zdravotním potížím ani třetí kolo na Australian Open, v němž japonská šampionka z let 2019 a 2021 vzdala po prohraném prvním setu (6:7) Belindě Bencicové vinou potíží s břišními svaly. Švýcarka postoupila do osmifinále hned na prvním grandslamu po mateřské pauze a vyrovnala své melbournské maximum z let 2016 a 2023. O první grandslamové čtvrtfinále mimo US Open si zahraje s Coco Gauffovou, nebo Leylah Fernandezovou.