Tiafoe po katastrofální sezoně vyhodil nejen trenéra. Letos už se na kurtech neobjeví
Žádný titul a jen jedno semifinále a zároveň finále. Propad na 29. místo v žebříčku, nelichotivá bilance 26:23 a úspěšnost 0:5 v posledních pěti zápasech. Tiafoe se celkem nepřekvapivě rozhodl letošní nepovedenou sezonu ukončit už před halovými turnaji na evropském kontinentu.
Předčasné sbohem letošní sezoně dali například i zranění Jack Draper s Hubertem Hurkaczem, Emma Raducanuová, Elina Svitolinová či Darja Kasatkinová. Američan ale ještě k tomu propustil trenéra Davida Witta i dalšího člena týmu Jordiho Arconadu.
"Nebyla to sezona podle mých představ, ale naučil jsem se toho letos spoustu na kurtech i mimo ně. Chci poděkovat svému týmu. Byl jsem s kluky několik let a sdíleli jsme společně neuvěřitelné momenty, na které nikdy nezapomenu. Rozhodl jsem se však pro změnu a těším se na to, co mě čeká," napsal Tiafoe na sociální sítě.
S koučem Wittem, který v minulosti vedl Venus Williamsovou, Jessicu Pegulaovou či Mariu Sakkariovou, spolupracoval přes rok. Výpověď dostal i Arconada. Bývalý člen TOP 500 žebříčku byl v týmu Tiafoea zhruba pět let.
Tiafoe se možná rozhodl ukončit letošní sezonu předčasně i kvůli výbuchu ve finále kvalifikace Davisova poháru proti Česku. Na domácí půdě v Delray Beach prohrál jasně s Jakubem Menšíkem i Taylorem Fritzem. Neprospěl mu určitě ani nečekaný konec už ve třetím kole domácího US Open.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře