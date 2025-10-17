Tiafoe po katastrofální sezoně vyhodil nejen trenéra. Letos už se na kurtech neobjeví

DNES, 21:30
Aktuality 3
Frances Tiafoe (27) je dalším hráčem, který se rozhodl předčasně ukončit probíhající tenisovou sezonu. Američan navíc vyhodil trenéra i dalšího člena svého realizačního týmu a bude hledat před vstupem do dalšího tenisového roku nový impulz. Ten letošní se totiž bývalé světové desítce vůbec nepovedl.
Profily hráčů
Tiafoe Frances
Frances Tiafoe vyhodil trenéra a ukončil letošní sezonu (© MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Žádný titul a jen jedno semifinále a zároveň finále. Propad na 29. místo v žebříčku, nelichotivá bilance 26:23 a úspěšnost 0:5 v posledních pěti zápasech. Tiafoe se celkem nepřekvapivě rozhodl letošní nepovedenou sezonu ukončit už před halovými turnaji na evropském kontinentu.

Předčasné sbohem letošní sezoně dali například i zranění Jack Draper s Hubertem Hurkaczem, Emma Raducanuová, Elina Svitolinová či Darja Kasatkinová. Američan ale ještě k tomu propustil trenéra Davida Witta i dalšího člena týmu Jordiho Arconadu.

"Nebyla to sezona podle mých představ, ale naučil jsem se toho letos spoustu na kurtech i mimo ně. Chci poděkovat svému týmu. Byl jsem s kluky několik let a sdíleli jsme společně neuvěřitelné momenty, na které nikdy nezapomenu. Rozhodl jsem se však pro změnu a těším se na to, co mě čeká," napsal Tiafoe na sociální sítě.

S koučem Wittem, který v minulosti vedl Venus Williamsovou, Jessicu Pegulaovou či Mariu Sakkariovou, spolupracoval přes rok. Výpověď dostal i Arconada. Bývalý člen TOP 500 žebříčku byl v týmu Tiafoea zhruba pět let.

Tiafoe se možná rozhodl ukončit letošní sezonu předčasně i kvůli výbuchu ve finále kvalifikace Davisova poháru proti Česku. Na domácí půdě v Delray Beach prohrál jasně s Jakubem Menšíkem i Taylorem Fritzem. Neprospěl mu určitě ani nečekaný konec už ve třetím kole domácího US Open.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
PTP
17.10.2025 21:42
V DC prohrál i s Taylorem Fritzem? Já věděl, že nám Frantina hodně pomohl, ale že až tak, to jsem netušil
Reagovat
Kandinsky1
17.10.2025 21:34
Vyhodil i sebe
Reagovat
com
17.10.2025 21:42
misto D bych napsal N a hned by mel ten clanek vetsi navstevnost.. Takhle se ma delat novinarina
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist