Titul bez boje. Medveděv vyhrál turnaj v Dubaji, Griekspoor nenastoupil
"Takhle jsem titul získat nechtěl. Doufám, že nejde o nic vážného a přeji mu rychlé uzdravení," napsal na sociální síti X Medveděv. Bývalý první hráč světa si připsal druhý turnajový triumf v sezoně a 23. v kariéře. V Dubaji navázal na titul z roku 2023.
Griekspoor, který ve čtvrtfinále vyřadil Jakuba Menšíka, si po semifinálové výhře 7:5 a 7:6 nad Andrejem Rubljovem z Ruska stěžoval na problémy se stehenním svalem. Uvedl, že kdyby ztratil druhý set, duel by skrečoval.
Medveděv zničil i přemožitele Lehečky. Ruské finále překazil zraněný Griekspoor
