Titul bez boje. Medveděv vyhrál turnaj v Dubaji, Griekspoor nenastoupil

DNES, 14:40
Daniil Medveděv (30) vyhrál turnaj v Dubaji. Jeho finálový soupeř Tallon Griekspoor (29) z Nizozemska nenastoupil k utkání o titul kvůli zranění ze semifinále. Informoval o tom web ATP.
Medvedev Daniil
Griekspoor Tallon
Daniil Medveděv o titul v Dubaji bojovat nemusel (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

"Takhle jsem titul získat nechtěl. Doufám, že nejde o nic vážného a přeji mu rychlé uzdravení," napsal na sociální síti X Medveděv. Bývalý první hráč světa si připsal druhý turnajový triumf v sezoně a 23. v kariéře. V Dubaji navázal na titul z roku 2023.

Griekspoor, který ve čtvrtfinále vyřadil Jakuba Menšíka, si po semifinálové výhře 7:5 a 7:6 nad Andrejem Rubljovem z Ruska stěžoval na problémy se stehenním svalem. Uvedl, že kdyby ztratil druhý set, duel by skrečoval.

Medveděv zničil i přemožitele Lehečky. Ruské finále překazil zraněný Griekspoor

Výsledky turnaje ATP 500 v Dubaji

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

14
Přidat komentář
Random33
28.02.2026 16:50
Jak predavaj titul vitezi turnaje, kdyz souper nenastoupi? To mu ho predaj nekde v kancelari? Nebo poslou pres ppl?
Krisboy
28.02.2026 16:54
Přes WhatsApp.
Walda58
28.02.2026 16:19
má rozum, ---Larry Johnson: Zatímco čekáme na Armageddon, podívejte se na nový dokument Pepeho Escobara o Íránu
By P9 sklad, překlady, kispep.wordpress
Kapitan_Teplak
28.02.2026 15:49
Fraška
Krisboy
28.02.2026 15:10
Jsem říkal, že na Méďu už Grík stačit nebude, forma-neforma.
bardunek666
28.02.2026 15:09
Ani jeden se z Dubaje v nejbližší době nedostanou.
Krisboy
28.02.2026 15:18
Letadlem asi ne, ale můžou to zkusit na velbloudech přes poušť.
bardunek666
28.02.2026 15:32
nebo nasednou na letadlovou loď
Hornych9
28.02.2026 16:23
tam nefungují záchody
aligo
28.02.2026 16:57
Krisboy
28.02.2026 17:15
Však nejsou potřeba. Když uděláš velkou potřebu na palubě, tak stačí smeták. ????
Tomas_Smid_fan
28.02.2026 15:46
A tady se ukazuje velká předvídavost budoucího 10GS šampióna.
Mantra
28.02.2026 16:19
já myslím, že tihle se dostanou, jestli tam ještě jsou
aligo
28.02.2026 15:04
