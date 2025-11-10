Tragédie na Turnaji mistrů. Zemřeli dva muži, jeden zkolaboval při zápasu Fritze s Musettim
Podnik pro osm nejlepších hráčů sezony a celý Turín zasáhly už během druhého hracího dne tragické zprávy. Italská média informovala, že při dvou samostatných incidentech, které od sebe dělil jen krátký časový úsek, zemřeli dva starší muži.
Prvnímu z nich bylo 70 let a zemřel ve fanouškovské vesnici turnaje. Muž zkolaboval při fanouškovském festivalu a byl převezen do nemocnice, kde zemřel na zástavu srdce.
Druhý, který byl o osm let starší, zhroutil se během prvního singlového zápasu dne mezi Američanem Fritzem a domácím Musettim. Poté byl ihned převezen sanitkou do nemocnice, kde mu však pomoct nedokázali a krátce po příjezdu zemřel.
