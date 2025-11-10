Tragédie na Turnaji mistrů. Zemřeli dva muži, jeden zkolaboval při zápasu Fritze s Musettim

Velmi nešťastné události se odehrály v Turíně, kde aktuálně probíhá Turnaj mistrů. Během druhého hracího dne zemřeli dva muži. Jeden z nich zkolaboval přímo během zápasu Taylora Fritze (28) s domácím Lorenzem Musettim (23) a musel být převezen do nemocnice. Druhý zemřel ve fanouškovské vesnici turnaje.
Během druhého hracího dne na Turnaji mistrů zemřeli dva muži (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Podnik pro osm nejlepších hráčů sezony a celý Turín zasáhly už během druhého hracího dne tragické zprávy. Italská média informovala, že při dvou samostatných incidentech, které od sebe dělil jen krátký časový úsek, zemřeli dva starší muži.

Prvnímu z nich bylo 70 let a zemřel ve fanouškovské vesnici turnaje. Muž zkolaboval při fanouškovském festivalu a byl převezen do nemocnice, kde zemřel na zástavu srdce.

Druhý, který byl o osm let starší, zhroutil se během prvního singlového zápasu dne mezi Američanem Fritzem a domácím Musettim. Poté byl ihned převezen sanitkou do nemocnice, kde mu však pomoct nedokázali a krátce po příjezdu zemřel.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
