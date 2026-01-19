Trapas, kanár a pak už nic. Zápas snů nechtěla Plíšková ani Stephensová
Na kurtech se potkaly sedmkrát, šestkrát vyšla vítězně ze vzájemného souboje Američanka. Uznávají se. Na Turnaji mistryň v roce 2018 seděly při defilé aktérek vedle sebe a prohodily spolu i pár komplimentů. Pak svedly úchvatnou semifinálovou bitvu.
Plíšková své o 16 centimetrů menší soupeřce nadělila v první sadě kanára! "Říkala jsem si: 'Tenhle týden hraju tak skvěle a teď jsem neuhraju ani game!' Bylo to tak trapné," vzpomínala Stephensová na singapurské klání.
A pak přišel obrat. České tenistce odešel servis a s ním i další naděje na postup do finále posledního turnaje sezony. Turnaj mistryň ale nakonec nikdy nevyhrála... Američanka ale přiznala, že pouze vlastní hrou by ten den asi neuspěla. "Ona hrála tak skvěle! Neměla jsem šanci, bylo to jak z učebnice. Jen jsem se snažila bránit, věděla jsem, že mi nezbývá nic než dál bojovat," popisovala zřejmě nejpamátnější bitvu ze všech vzájemných zápasů. Od té chvíle už Plíšková se Stephensovou neuhrála ani set...
Dnes, tedy více než sedm let poté, jsou dřívější ikony v úplně jiných rolích. Už se s nimi vlastně nepočítá. Jen samy sobě chtějí dokázat, že se světovou špičkou mohou držet krok. Plíšková má za sebou skoro rok a půl dlouhé období útrap, kdy objížděla chirurgy a fyzioterapeuty, aby se znovu mohla pořádně postavit na nohy. Do Austrálie přijela jako 1057. hráčka žebříčku WTA. Přitom se v průběhu let 2016-2021 dlouhých 230 týdnů držela pořadí TOP 10!
"Řešila jsem, jestli mi to za to stojí. Ale pak jsem tomu dala trošku odstup a začala jsem trénovat jinak. A vlastně i proto jsem si řekla, že bych ještě chtěla začátek roku zkusit," vyprávěla při odletu do Austrálie.
Operace kotníku dopadla dobře až na druhý pokus. Další měsíce trvala rekonvalescence. První snaha o návrat nevyšla, druhý restart se kvůli bolesti v lýtku odkládal. Ale až v Melbourne odehraje někdejší AceQueen svůj první zápas, ač chtěla formu už testovat na oblíbených místech v Brisbane a Adelaide.
Plíšková připustila, že letošní Austrálie může být třeba i poslední návštěvou nejvzdálenějšího kontinentu: "Žádná očekávání nemám, prostě se jen těším. Nejen na turnaje, ale na celé to prostředí. Člověk nikdy neví, kdy se tam podívá naposledy. Nemyslím, že bych se tam po kariéře někdy ještě jela jen podívat." Slova české tenistky zní až příliš smířlivě, jakoby tušila, že se blíží konec kariéry. Přitom ve sparingových zápasech před odletem dokázala přehrát Jekatěrinu Alexandrovovou, Nikolu Bartůňkovou, Kaju Juvanovou či Julii Grabherovou.
Je zřejmé, že v lepším rozpoložení je před blížící se bitvou Stephensová, ač jí v rankingu najdete až na pozici číslo 1102! Po třech zoufalých pokusech o návrat totiž skoro jako zázrakem právě nyní v Austrálii konečně začala vyhrávat. Po dlouhých 15 letech si zkusila kvalifikaci grandslamu a uspěla! "Hodně si toho považuji. Tři výhry v řadě jsou vždycky dobré a můj trenér mi vždycky říká, že vítězství plodí další vítězství," vyprávěla v rozhovoru pro Livesport Zprávy.
To ale ještě netušila, jak dopadne doplnění pavouka. Od chvíle, co ji los poslal na Plíškovou, už žádné žádosti o rozhovory nepřijala. A stejně tak soustředěná je česká tenistka. Dá se čekat, že nějaká slova o pocitech se tenisoví fanoušci dozví tak jako za starých časů jen od té, která v noci na úterý vyhraje .
Jisté je ale to, že se obě posunou žebříčkem vzhůru. Už jen za účast v prvním kole grandslamu se rozdává 10 bodů, což Plíškovou katapultuje o více než 100 míst výš. Druhé kolo by znamenalo posun do šesté stovky! A Stephensová? Ta už si krásných 40 bodů vyhrála v kvalifikaci a v live pořadí se nachází na konci osmé stovky.
