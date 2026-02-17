Trápení a rychlý konec. Poslední česká naděje Nosková v Dubaji dohrála
Nosková – Cirsteaová 1:6, 4:6
Horší vstup do zápasu si Nosková asi ani představit nedokázala. Od úvodních míčů těžko hledala na naprosto uvolněně hrající soupeřku zbraň a ztratila hned úvodní servis. Cirsteaová následně brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Ani poté se chybující Češka k prvnímu gamu nedostala, po dlouhé přetahované ztratila i své další podání, a když Rumunka získala svůj servis, vedla už 4:0.
Cirsteaová v úvodu utkání dostávala českou hráčku pod tlak dlouhými míči k základní čáře, navíc se mohla opřít i o kvalitní podání a v prvních gamech zápasu jednoznačně určovala tempo utkání. Až v páté hře se Nosková dostala k prvnímu vítěznému gamu, soupeřku tím ale nezbrzdila. Cirsteaová vzápětí čistou hrou zvýšila už na 5:1 a dostala favoritku utkání v úvodním setu do prakticky neřešitelné situace.
Vsetínská rodačka zkoušela na výborně se pohybující soupeřku i častou změnu rytmu, ani to na precizně hrající Rumunku neplatilo. Nevydařený set zakončila Nosková dvojchybou a dalším ztraceným servisem, Cirsteaová se tak dostala za pouhých 25 minut hry do vedení 1:0 na sety.
Hned v úvodním gamu druhého dějství se Nosková na returnu dostala do nadějného vedení 40:15, později měla další dvě brejkové možnosti. Aktivně hrající soupeřka si ale v kritické situaci pomohla výborným servisem či agresivní hrou a desetiminutovou hru nakonec získala.
Rodačka z Bukurešti se mohla opřít především o vynikající servis a pohyb. Svou hru ale postupem času výrazně zpřesnila i o čtrnáct let mladší Češka a i ona si bez problémů hlídala své gamy na podání.
To platilo až do stavu 5:4 pro Cirsteaovou, kdy Nosková poprvé v setu nepotvrdila své podání, utkání zakončila dvojchybou a po hodině a devíti minutách mohla Rumunka slavit postup do osmifinále.
"Linda je skvělá hráčka, je to pro mě velmi cenná výhra. Jsem moc ráda, že mi v důležitých chvílích pomohlo podání, to bylo dnes klíčové. Musím se vážně pochválit, hrála jsem opravdu dobře,“ říkala po utkání vítězka.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
