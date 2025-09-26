Trápení na servisu a nečekaný konec. Svrčina dohrál ve druhém kole
Svrčina nevstoupil do duelu se Spizzirrim dobře, když si čistou hrou prohrál hned své úvodní podání. Američan však nabídnutou možnost nevyužil, brejk se mu potvrdit nepodařilo a bylo vyrovnáno.
Ani v dalším průběhu setu neznamenal pro oba hráče vlastní servis zvláštní výhodu. Za stavu 3:3 o něj ostravský rodák přišel podruhé, mrzet ho to ale nemuselo. Spizzirri si vzápětí neudržel ani jeden ze svých dvou gamů při svém podání a sadu ztratil za 52 minut hry 4:6.
I druhý set začal český reprezentant ve stejném duchu jako ten první – prohraným podáním. Tentokrát už ale ztrátu nedohnal. Jedinou příležitost měl za stavu 3:4, kdy si vypracoval brejkbol, ten ale proměnit nedokázal.
Za stavu 3:5 ještě Svrčina odvrátil při svém servisu setbol, jeho soupeř si ale dobře rozehraný set ujít nenechal a čistou hrou ho získal 6:4.
V závěrečné sadě držel Svrčina se svým soupeřem krok jen do stavu 2:2, kdy dokázal reagovat na ztracené podání okamžitým brejkem. Ve zbytku setu už jednoznačně kraloval jeho soupeř.
Spizzirri, kterému patří 128. příčka žebříčku, získal zbývající čtyři gamy a po dvou hodinách a 38 minutách boje se mohl radovat z postupu do čtvrtfinále. V něm se střetne s Jihoafričanem Lloydem Harrisem.
Ostravský rodák v zápase doplatil především na špatný servis, když po svém podání vyhrál pouhých 52 % výměn, z jedenácti brejkbolových možností pak využil čtyři.
Výsledky challengeru v Jingshanu
Spíš bych řekl, že měl den Blbec a Amík se od 2.setu hodně zvednul.
Docela hodně skvostných výměn a parádní podívaná hlavně pro Číňany, kterých bylo v hledišti urcitě více, než na Centru v Pekingu.
Tohle by stálo za highlits