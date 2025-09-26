Trápení na servisu a nečekaný konec. Svrčina dohrál ve druhém kole

DNES, 12:14
Aktuality 7
CHALLENGER JINGSHAN – Dalibor Svrčina (22) dohrál na challengeru v čínském Jingshanu ve druhém kole, když nestačil na amerického soupeře Eliota Spizzirriho (23), kterému podlehl ve třech setech 6:4, 4:6 a 2:6.
Profily hráčů
Svrčina Dalibor
Spizzirri Eliot
Dalibor Svrčina dohrál v Číně ve druhém kole (@Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Svrčina nevstoupil do duelu se Spizzirrim dobře, když si čistou hrou prohrál hned své úvodní podání. Američan však nabídnutou možnost nevyužil, brejk se mu potvrdit nepodařilo a bylo vyrovnáno.

Ani v dalším průběhu setu neznamenal pro oba hráče vlastní servis zvláštní výhodu. Za stavu 3:3 o něj ostravský rodák přišel podruhé, mrzet ho to ale nemuselo. Spizzirri si vzápětí neudržel ani jeden ze svých dvou gamů při svém podání a sadu ztratil za 52 minut hry 4:6.

I druhý set začal český reprezentant ve stejném duchu jako ten první – prohraným podáním. Tentokrát už ale ztrátu nedohnal. Jedinou příležitost měl za stavu 3:4, kdy si vypracoval brejkbol, ten ale proměnit nedokázal.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Za stavu 3:5 ještě Svrčina odvrátil při svém servisu setbol, jeho soupeř si ale dobře rozehraný set ujít nenechal a čistou hrou ho získal 6:4.

V závěrečné sadě držel Svrčina se svým soupeřem krok jen do stavu 2:2, kdy dokázal reagovat na ztracené podání okamžitým brejkem. Ve zbytku setu už jednoznačně kraloval jeho soupeř.

Spizzirri, kterému patří 128. příčka žebříčku, získal zbývající čtyři gamy a po dvou hodinách a 38 minutách boje se mohl radovat z postupu do čtvrtfinále. V něm se střetne s Jihoafričanem Lloydem Harrisem.

Ostravský rodák v zápase doplatil především na špatný servis, když po svém podání vyhrál pouhých 52 % výměn, z jedenácti brejkbolových možností pak využil čtyři.

Výsledky challengeru v Jingshanu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
Hornych9
26.09.2025 13:06
neví někdo, kdo je ten asi Ind, který jezdí po turnajích se Svrčinou?
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.09.2025 14:10
Jeho kondiční trenér Thiyagarajan Karunakaran
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 14:22
To zní spíše thajsky.
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.09.2025 14:26
Trochu jo, ale je to Ind, z Čennaí...
Reagovat
frenkie57
26.09.2025 14:31
Jóó Čenaj, tam Lindu dobře znaj...
Reagovat
Trojchyba_Mat
26.09.2025 14:32
Reagovat
Mony
26.09.2025 12:31
Servis má Dalík mnohem lepší, nez před lety, proto je tam, kde je..ale jasně,že se pořád brejkuje snadněji, než Menšik.
Spíš bych řekl, že měl den Blbec a Amík se od 2.setu hodně zvednul.
Docela hodně skvostných výměn a parádní podívaná hlavně pro Číňany, kterých bylo v hledišti urcitě více, než na Centru v Pekingu.
Tohle by stálo za highlits
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist