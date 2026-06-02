Trenér chválí Menšíka: Na Fonsecu ho co nejlépe připravíme. S Kubou se musí počítat všude
"V první řadě jsem moc rád, že je Kuba zdravý a že v Paříži předvádí velmi kvalitní tenis. Do druhého týdne grandslamu postoupil už letos na Australian Open, kde ho bohužel dál nepustilo zranění břišního svalu. Dlouhodobě potvrzuje, že se s ním musí počítat na všech površích, což je výsada velkých hráčů," uvedl Josefus.
Šestadvacátý nasazený Menšík se probojoval v Paříži do prvního grandslamového čtvrtfinále v kariéře. Postupně porazil Francouze Titouana Drogueta, Argentince Mariana Navoneho, Australana Alexe de Minaura a naposledy turnajovou jedenáctku Andreje Rubljova z Ruska.
"První týden byl mimořádně náročný, a to i kvůli podmínkám, které v Paříži panovaly. Zvládl zápas proti domácímu hráči, což na Roland Garros nikdy není jednoduché. Poté uspěl v extrémně náročném a dlouhém utkání proti Navonemu, poprvé našel recept na De Minaura a následně dokázal reagovat na vysokou úroveň hry Rubljova. Aktivním přístupem v závěru utkání si vybojoval postup do čtvrtfinále," hodnotil Josefus. "Velmi pozitivně hodnotím nejen výsledky, ale především způsob, jakým dokázal čelit všem nástrahám dosavadního průběhu turnaje," dodal.
Proti Navonemu a Rubljovovi byl vítěz loňského turnaje Masters v Miami Menšík úspěšný i v pětisetovém zápase. "Naprostá většina zápasů je z pohledu vyhraných bodů velmi vyrovnaná a často se pohybuje blízko poměru 50:50. Rozhodující pak bývá schopnost poskládat jednotlivé důležité momenty správným způsobem a zvládat situace pod tlakem. To se Kubovi v Paříži daří velmi dobře. Neexistuje na to žádný univerzální recept, každý hráč si musí najít vlastní cestu. Důležitou roli hrají zkušenosti, fyzická připravenost, mentální odolnost i schopnost zůstat soustředěný v klíčových okamžicích," vypočítal kouč.
Druhé měření sil s Fonsecou
S devatenáctiletým Fonsecou se Menšík utká podruhé. Před dvěma lety na Turnaji mistrů do 20 let vyhrál Brazilec 3:4, 4:3, 4:3, 3:4, 4:3. Také Fonseca zvládl na Roland Garros dva pětisetové duely, na cestě do premiérového čtvrtfinále grandslamu vyřadil například majitele 24 grandslamových titulů Novaka Djokoviče. Naposledy zdolal Nora Caspera Ruuda.
"Joao Fonseca je mimořádně talentovaný hráč a právem patří mezi nejvýraznější jména nastupující generace. Má velmi agresivní herní styl, vysokou intenzitu a nebojí se zápasů na velkých kurtech. My se budeme snažit Jakuba na toto utkání co nejlépe připravit," uvedl Josefus.
Utkání začne v úterý nejdřív ve 20:15. Uskuteční se na hlavním dvorci Philippea Chatriera v rámci tzv. night session. "Oba hráči mají možnost lépe optimalizovat svůj program a přípravu během dne. V prvních kolech často vůbec nevíte, jestli půjdete na kurt ve dvě odpoledne, nebo až v devět večer, protože vše závisí na délce předchozích zápasů. Vzhledem k tomu, že jak Jakub, tak Joao dohráli svá předchozí utkání ve večerních hodinách, je zařazení jejich zápasu do night session poměrně logickým krokem organizátorů. Pro oba by měly být podmínky srovnatelné," doplnil Josefus.
Menšík bude proti Fonsecovi outsiderem
Čtyři věci, o kterých dříve mluvil.
1. Popisoval, jak se okolí smálo, když se Menšíkovi poskytovala profesionální péče a přístup už od raného mládí. Jestli je nějaký Federer, nebo co.
2. Trenér sedící na tribuně jen zhruba ví, co se děje. Přesná %, která rozhodují zápasy a přinášejí postupné zlepšování kariéry, není člověk schopný přesně analyzovat.
3. Zápasy rozhodují podle dat servis, return a velmi krátké výměny. Ty delší nejsou moc důležité.
4. Jakub jezdil dříve na podrobné kondiční testy do Německa, kde odhalili, že v některých oblastech patřil mezi 10 - 20 % nejhorších ze všech měření. Při kondičním tréninku tak věděli, na co se zaměřit.
Takový trenér se mi v současné době líbí Ale potřebuje k tomu chytrého svěřence, který chápe, k čemu jsou čísla dobrá. Menšík má otce z IT, takže v tomhle asi není problém...
Josefus je každopádně na zápasech hodně koncentrovaný na to, co se na kurtu děje, to je je zjevné.