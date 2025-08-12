Trénink s Alcarazem jako prokletí. Proč o něj v Cincinnati žádný z tenistů nestojí?
V úvodních dnech a případně před startem turnaje si trénink s Alcarazem vyzkoušeli Casper Ruud, Flavio Cobolli, Cameron Norrie, Alex de Minaur a Daniil Medveděv. A všichni pak ztroskotali hned na prvním protivníkovi, přestože jsou členy TOP 40 žebříčku, vešli se mezi nasazené a jen Cobolli a Norrie se nenachází v nejlepší dvacítce.
Zatímco nejen fanoušci si na sociálních sítích z tohoto prokletí dělají legraci, samotným tenistům asi do smíchu moc není. Pověra se natolik rozšířila, že s Alcarazem už nikdo trénovat nechce.
Od pondělí už neměl Alcaraz s kým trénovat a v rozpisu se objevuje pouze informace o tom, že na kurt s ním půjde "hitting partner". Tedy nikdo z kolegů, ale pouze osoba, která mu bude nahrávat míčky a případně s ním hrát výměny.
Bude zajímavé sledovat, kdo toto prokletí prolomí jako první. A jestli se to vůbec někomu podaří. S vypadnutím Alcaraze se totiž ještě minimálně několik dní nepočítá. Vlastně je hlavním adeptem na postup do finále z dolní poloviny pavouka, takže může být na turnaji až do konce.
Španěl v úterý absolvuje třetí kolo proti Hamadovi Medjedovičovi.
Medjedovič – Alcaraz | 18:30
