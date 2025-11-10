Turnaj mistrů: Alcaraze čeká nejtěžší výzva a klíčový duel. Může Fritz překročit svůj stín?
Alcaraz – Fritz | 14:00 SEČ
Carlos Alcaraz nepředvedl ve svém úvodním zápase na Turnaji mistrů úplně přesvědčivý výkon a znovu potvrdil svou zranitelnost na halových betonech. Proti outsiderovi Alexovi de Minaurovi vedl už 4:1 a 40:0, ale set si pořádně zkomplikoval a v tie-breaku musel likvidovat manko 3:5. Druhá sada už byla v jeho podání o poznání lepší, i když na svém servisu musel několikrát bojovat (7:6, 6:2).
Není tajemstvím, že na Turnaji mistrů se mu zatím výkonnostně ani výsledkově moc nedaří. Vlastně až nyní při celkově třetím startu poprvé dokázal vyhrát úvodní zápas. Letos v Turíně nebojuje jen o titul, který mu ve sbírce chybí, ale také o post světové jedničky na konci sezony. K tomu potřebuje vyhrát všechny tři duely ve skupině, nebo dojít s bilancí 1:2 či 2:1 do finále.
Klidně může dojít i na scénář, kdy se s největším rivalem a úřadujícím šampionem Jannikem Sinnerem potká už v semifinále. A právě tento duel by mohl boj o tenisový trůn definitivně rozhodnout. Dvaadvacetiletý Španěl startuje na Turnaji mistrů potřetí v kariéře, předloni jasně prohrál semifinále s Novakem Djokovičem a loni skončil s bilancí 1:2 ve skupině.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)
Bilance: 68:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na halových betonech: 7:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 14:3 (kariérní 49:23)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále), US Open (triumf)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 4:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: De Minaur (7:6, 6:2)
Rovněž Taylor Fritz splnil v úvodním zápase svou povinnost, když potvrdil roli favorita a poradil si bez větších komplikací s domácím náhradníkem Lorenzem Musettim. Loňský finalista až na jeden game na vlastním servisu dominoval, byl jasně lepším hráčem na kurtu a Itala přehrál snadno 6:3, 6:4.
Osmadvacetiletému Američanovi na rozdíl od Alcaraze rychlejší halové betony sedí a potvrzením je i jeho historie tady na Turnaji mistrů v Turíně. Debut v roce 2022 dotáhl až do semifinále, v němž podlehl ve dvou tie-breacích Novakovi Djokovičovi, a loni v tomto dějišti prohrál pouze s Jannikem Sinnerem (ve skupině a ve finále).
Shodou okolností pokaždé prohrál svůj druhý duel ve skupinové fázi, v roce 2022 s Casperem Ruudem a loni se Sinnerem. V úterý může tuto nelichotivou sérii zlomit, nicméně musel by poprvé v kariéře skolit světovou jedničku na oficiálním turnaji na nejvyšším okruhu. V takových soubojích má nulovou úspěšnost 0:12.
Fritz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf); Tokio (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Basilej, Dallas (osmifinále)
Bilance: 53:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 6:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 4:4 (kariérní 33:47)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)
Fritz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 6:4
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: finále
Generálka: Basilej (osmifinále), Paříž (osmifinále)
Cesta turnajem: Musetti (6:3, 6:4)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede včetně exhibicí 5:1. Fritz měl jasně navrch před pár měsíci na halovém betonu v exhibičním Laver Cupu a hovořilo se o tom, že možná zlomil své prokletí v soubojích s Jannikem Sinnerem, Novakem Djokovičem a Alcarazem a mohl by je porážet pravidelněji. Jenže Američan pak proti Alcarazovi neuspěl ve finále v Tokiu ani v exhibičním Six Kings Slamu.
Nehledě na to má Fritz solidní šanci Alcaraze znovu skolit. Španěl bude plnit roli obrovského favorita, nicméně v posledních týdnech nemá přesvědčivou formu a na halových betonech je nejvíce zranitelný. Pro Fritze by určitě bylo velkým zklamáním, pokud by Alcarazovi v těchto podmínkách nedokázal alespoň vzdorovat.
De Minaur – Musetti | 20:30 SEČ
Alex de Minaur debutoval na Turnaji mistrů loni a nedokázal moc vzdorovat. Chuť si mohl spravit v úvodním zápase letošního ročníku, ale své šance nevyužil a prohrál i čtvrtý kariérní zápas na tomto podniku. Proti Carlosovi Alcarazovi zlikvidoval i díky chybám soupeře výrazné manko a v tie-breaku vedl 5:3. Jenže pak se ukázal nedostatek sebevědomí v soubojích s těmi nejlepšími a s favoritem nakonec padl 6:7, 2:6.
Šestadvacetiletý Australan tak dál čeká na svou první výhru na Turnaji mistrů a jedinečná šance přichází v úterý proti Musettimu. Pokud nevyužije ani tuto příležitost, dá se očekávat, že jeho sebevědomí ještě víc klesne. V loňském ročníku tady prohrál všechny tři zápasy, recept nenašel na Jannika Sinnera, Daniila Medveděva ani Taylora Fritze.
Na halových betonech posbíral už několik úspěchů a má s nimi dostatek zkušeností na to, aby se někdy vítězství na Turnaji mistrů dočkal. Konkrétně v této sezoně zapsal na krytých hardech 13 vítězství oproti pěti porážkám a na všech třech halových akcích ATP se dostal alespoň do čtvrtfinále. Jeho letošním maximem v těchto podmínkách je finále v Rotterdamu.
De Minaur – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Washington (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)
Bilance: 55:22
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 11:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:9 (kariérní 19:59)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)
De Minaur – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:4
Nejlepší výsledek: skupina (2024-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Alcaraz (6:7, 2:6)
Lorenzo Musetti ještě před pár dny bojoval o poslední postupové místo na Turnaj mistrů, absolvoval v posledních týdnech extrémně náročný program a v sobotu prohrál tříhodinové finále s Novakem Djokovičem v Aténách. Srb pak účast zrušil a 23letý Ital ho v Turíně nahradil. Do domácího města však nedorazil v ideálním rozpoložení a v úvodním zápase byl proti loňskému finalistovi Taylorovi Fritzovi bez šance (3:6, 4:6).
Vzhledem ke zmíněnému určitě není na vrcholu svých fyzických ani psychických sil, a navíc se mu na halových betonech nikdy moc nedařilo. Bylo by tak malým zázrakem, kdyby dokázal projít do semifinále Turnaje mistrů, což se v této skupině očekává od Fritze a Carlose Alcaraze. Debut na závěrečném vrcholu sezony je ale i tak úspěchem.
Jeho nejoblíbenějším povrchem je antuka, avšak v posledních měsících se výrazně zlepšil na betonech. Pořád má ale na hardech potíže prosazovat se v soubojích s nejlepšími hráči na světě, což potvrzuje kariérní bilance 3:15, přičemž poslední takový skalp slavil před rokem ve vídeňské hale proti Alexanderovi Zverevovi.
Musetti – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Atény, Chengdu, Monte Carlo (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Atény (finále)
Bilance: 44:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na halových betonech: 7:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 5:9 (kariérní 13:33)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)
Musetti – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 0:1
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Generálka: Brusel (čtvrtfinále), Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo), Atény (finále)
Cesta turnajem: Fritz (3:6, 4:6)
Vzájemná bilance: Musetti vede 3:1. De Minaur poprvé na Turnaji mistrů vyzve někoho, kdo je níž na žebříčku a má s touto akcí méně zkušeností. Musetti navíc s největší pravděpodobností nebude ve stoprocentní kondici, což je pro Australana další výhoda. Pokud De Minaur takovou příležitost na své první vítězství na tomto podniku nevyužije, může vinit jen sám sebe.
Scénáře skupiny Jimmyho Connorse
Alcaraz postoupí do semifinále, pokud:
- Porazí Fritze a De Minaur porazí Musettiho.
- Porazí Fritze ve dvou setech a Musetti porazí De Minaura ve třech setech.
Fritz postoupí do semifinále, pokud:
- Porazí Alcaraze a Musetti porazí De Minaura.
- Porazí Alcaraze ve dvou setech a De Minaur porazí Musettiho ve třech setech.
Úterní program
INALPI ARENA (od 11:30 SEČ)
1. Granollers/Zeballos (3-Šp./Arg.) - Bolelli/Vavassori (7-It.)
2. Alcaraz (1-Šp.) - Fritz (6-USA) / nejdříve ve 14:00 SEČ
3. Cash/Glasspool (1-Brit.) - Krawietz/Pütz (6-Něm.) / nejdříve v 18:00 SEČ
4. De Minaur (7-Austr.) - Musetti (9-It.) / nejdříve ve 20:30 SEČ
