Tvrdá kritika americké hvězdy: Kvalita míčů v Indian Wells? Je hrozná! zuří Fritz
Fritz, jenž hraje jen několik kilometrů od svého domova, patří mezi hráče, kterým vyhovují rychlé kurty. Právě proto vnímá aktuální vývoj kolem míčků na okruhu velmi citlivě. Podle něj se jejich kvalita v poslední době výrazně zhoršila.
"Další turnaj je v Indian Wells a upřímně, bude to velmi zajímavé. Letos se vymění míčky a my budeme hrát se značkou Dunlop, což je na okruhu nejpoužívanější značka. Jde o to, že Dunlop je obecně pomalý. Když se opotřebuje, stane se ještě pomalejším a v poslední době se opotřebovává velmi rychle. Opravdu si myslím, že kvalita míčků výrazně klesla. Je hrozná," uvedl Fritz.
Podobné výhrady se podle něj objevují stále častěji napříč okruhem. Míčky se rychle opotřebovávají, což komplikuje hru hráčům s agresivním stylem. S kritikou se již dříve ozval například i Daniil Medveděv, který poukazoval na problémy s míčky během turnaje v Rotterdamu.
Fritz proto navrhuje i konkrétní změnu pravidel. Podle něj by se měla upravit frekvence výměny míčků. "Sedm nebo devět her je příliš mnoho. Jednou, za stavu 3:3 v prvním setu, jsem se díval na míček a říkal si: ‚Jak s tímhle můžeme hrát profesionální tenis?‘ Je to absurdní," řekl.
Zároveň ale připouští, že nové podmínky nemusí nutně znamenat nevýhodu pro všechny. Pomalejší a rychleji se opotřebovávající míčky vyhovují hráčům, kteří těží z dlouhých výměn a většího topspinu.
Klíčovým faktorem podle něj bude především rychlost kurtu. Právě kombinace pomalého povrchu a pomalých míčků může výrazně ovlivnit charakter hry. "Problém není ve značce, ale v kombinaci Dunlopu a pomalého kurtu. Tam je výhoda pro hráče, který se lépe pohybuje, obrovská, protože nemůžete trefit vítězné míče a nikdo nedělá chyby," vysvětlil.
Američan navíc upozornil i na zdravotní rizika spojená s kvalitou míčků. Podle svých slov se v minulosti zranil právě kvůli jejich odlišným vlastnostem. "Po COVIDu se změnilo mnoho věcí, včetně výroby. I loni jsem se zranil, protože mi poslali míče, které se vůbec nepodobaly těm, které běžně používáme. Byly to bez nadsázky nejhorší míče, jaké jsem v životě viděl," dodal.
Pro samotný turnaj má jasno i v taktice. Rád by nastupoval k zápasům přes den, kdy více vynikne jeho servis a agresivní hra. "Osobně budu žádat o hraní během dne ve všech zápasech, pokud nebudu čelit někomu většímu a pomalejšímu než já," uzavřel.
Debata o kvalitě míčků tak na okruhu znovu sílí. Ozývají se stále výraznější jména a tlak na změnu roste, což může v budoucnu přinést další úpravy pravidel i přístupů organizátorů turnajů.
- nekvalitní a zdravotně závadnější náhražky u potravin nejrůznějšího druhu
- zmenšování váhy
- méně kvalitní materiály u spotřebičů a oblečení
- oblečení stojí stále stejně či dokonce méně než před 20 lety (nižší gramáž znamená, že oblečení vypadá jako síťovina)
firmy chtějí růst zisků, spotřebitelé nechtějí růst cen, z čehož plyne setrvalý pokles kvality čehokoli, protože cena materiálu v čase roste
mzdy sice také rostou, ale lidé utrácejí více za technologie, telekomunikace, elektroniku a cestování, takže nezbytně musejí mít na sobě nekvalitní oblečení nebo žerou nekvalitní žrádlo, protože na tyto hlavní věci jim v jejich spotřebním koši nezbývají peníze
hlavně že v ruce drží mobil a selfie si mohou dát na sociální sítě, aby se mohli cítit jako kingové, přesněji duševní kingové