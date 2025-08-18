Týden #41: Muchová vyzve v Číně krajanku Vondroušovou, Lehečka zná los v Bruselu
Probíhající turnaje (40. týden)
WTA 1000 Wuhan | ATP Masters 1000 Šanghaj
Nadcházející turnaje (41. týden)
WTA 500 Ningbo | WTA 250 Ósaka | ATP 250 Brusel | ATP 250 Stockholm | ATP 250 Almaty
11. října
18:15 | Muchová svede derby s Vondroušovou
Docela krutý byl los na čínské pětistovce v Ningbu. V hlavní soutěži se představí jen dvě české zástupkyně a do dalšího kola může projít pouze jedna z nich. Karolína Muchová totiž v prvním kole vyzve krajanku Markétu Vondroušovou, která se vrací po zranění. Vítězka se utká s domácí Xiyu Wang, nebo nasazenou Dianou Šnajderovou. Turnajovou jedničkou je Mirra Andrejevová a z TOP 10 by měly startovat i Jelena Rybakinová a Jasmine Paoliniová.
18:00 | Lehečka zná los v Bruselu
Jiří Lehečka bude v Bruselu obhajovat loňské finále z jiného belgického města v Antverpách. Jediný český zástupce na turnaji plní roli nasazené trojky a má v prvním kole volný los. Jeho úvodním protivníkem bude Daniel Altmaier, nebo kvalifikant. Mezi kvartetem nejvýše nasazených jsou také Lorenzo Musetti, Alejandro Davidovich a Félix Auger-Aliassime.
7. října
16:30 | Entry list ATP 250 Atény (od 2. do 8. listopadu)
Hlavní hvězdou dvěstěpadesátky v Aténách bude nejúspěšnější hráč všech dob a srbský rekordman Novak Djokovič, který do řecké metropole přesunul domácí a rodinný turnaj z Bělehradu. Start mají v plánu také Jakub Menšík a Jiří Lehečka či Karen Chačanov a domácí Stefanos Tsitsipas.
16:30 | Entry list ATP 250 Méty (od 2. do 8. listopadu)
Na dalším z posledních letošních klasických turnajů ATP v halé v Métách se budou řadit mezi největší favority Félix Auger-Aliassime a Alexander Bublik. Dorazit by měli i domácí Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet či Arthur Rinderknech. České jméno v seznamu přihlášených nefiguruje.
30. září
17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Paříž (od 27. října do 2. listopadu)
Na poslední letošní podnik Masters v Paříži jsou v tuto chvíli přihlášeni všichni členové TOP 45 žebříčku, jedinými výjimkami jsou zraněný člen TOP 10 Jack Draper a ještě Frances Tiafoe. Titul bude obhajovat Alexander Zverev a dorazit by mohl i jeden z nejúspěšnějších hráčů turnaje Novak Djokovič. Samozřejmě nechybí Jakub Menšík, Jiří Lehečka ani Tomáš Macháč.
17:00 | Entry list WTA 250 Hongkong (od 27. října do 2. listopadu)
Pořadatelé v Hongkongu budou lákat hlavně na hvězdnou bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Účast zatím plánují i Clara Tausonová či Emma Raducanuová. Žádná z českých tenistek se do hlavní soutěže nepřihlásila.
17:00 | Entry list WTA 250 Jiujiang (od 27. října do 2. listopadu)
Ani v čínském Jiujiangu nenajdeme v seznamu přihlášených pro hlavní soutěž žádné české jméno. Herní pole vede Ljudmila Samsonovová a následují Ann Liová, Laura Siegemundová a Rebecca Šramková. Kvalifikaci by měla absolvovat Dominika Šalková.
17:00 | Entry list WTA 250 Čennaí (od 27. října do 2. listopadu)
Poslední podnik před závěrečným Turnajem mistryň se uskuteční v Čennaí. Nemůže si ho nechat ujít Linda Fruhvirtová, která zde v roce 2022 senzačně získala svůj jediný dosavadní titul na nejvyšším okruhu. Do Indie se chystá také Nikola Bartůňková. Mezi přihlášenými najdeme i Donnu Vekičovou, Magdu Linetteovou či Tatjanu Mariaovou.
Divoké karty: Šrivalli Bhamidipatyová, Maaya Raješwaranová, Sahaja Yamalapalliová
23. září
15:00 | Entry list ATP 500 Vídeň (od 20. do 26. října)
Halová pětistovka ve Vídni tradičně slibuje vynikající obsazení. Z aktuální TOP 10 by měli dorazit Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti a Karen Chačanov. V silné konkurenci se představí Tomáš Macháč.
Divoké karty: Filip Misolic, Sebastian Ofner
15:00 | Entry list ATP 500 Basilej (od 20. do 26. října)
Jakub Menšík a Jiří Lehečka by měli být mezi nasazenými v nabité konkurenci na halové pětistovce v Basileji. Do švýcarského města se chystají také Taylor Fritz, Ben Shelton, Holger Rune či Casper Ruud. Titul se pokusí obhájit Giovanni Mpetshi Perricard.
Divoké karty: Stan Wawrinka, Henry Bernet
15:00 | Entry list WTA 500 Tokio (od 20. do 26. října)
Vynikající obsazení slibuje pětistovka v japonském Tokiu. V nabité konkurenci by měly startovat Karolína Muchová, Linda Nosková a Markéta Vondroušová. V kvalifikaci je Marie Bouzková.
Divoké karty: Emma Raducanuová, Mojuka Učidžimaová
15:00 | Entry list WTA 250 Guangzhou (od 20. do 26. října)
Na dvěstěpadesátce v čínském Guangzhou by měly hrát hlavní soutěž Kateřina Siniaková a Tereza Valentová. Konkurence bude mnohem slabší než v Tokiu a herní pole vedou Tatjana Mariaová, Magdalena Frechová, Ann Liová a Jessica Bouzasová.
17. září
18:00 | Entry list WTA 250 Ósaka (od 13. do 19. října)
Největší hvězdou na dvěstěpadesátce v japonské Ósace bude čtyřnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Do Ósaky se chystají také Linda Nosková a Marie Bouzková.
Divoké karty: Nao Hibinová, Ena Šibaharaová, Wakana Sonobeová, Mojuka Učidžimaová
Komentáře
Ale všude jsou nějaké novinky, že jo
Péťa má v prvním kole Haddad Maia, pak číhá Navarro. Bára bude hrát se Šramkovou, potom asi s Raducanu. Muška má kvalifikantku, ve druhém kole zřejmě Fernandez
Na Prague Open budou zas tak 3 000 - takze to uz nic
Vzdyt ze 4 vyhranych turnaju vyhrala hned 2 na trave - Birmingham i Nottingham
sami ti ho daj
tedˇ vypadne v prvním kole
Na pozici big čtyřky už nedosáhne,
ale může o tom snít a do médií o tom furt blít
a lidi z toho pořád blednou.
Můžeš jí to odpustit
a na milost ji zase vzít?
Já jí fandím pořád dál.
Hlína, tráva opodál
čeká, až se Křejča vrátí,
hejtrů řeči se snad ztrati.
Moc hezké.
Asi to nebude žádná divoká jízda a nějaké to štěstíčko bude potřeba, tak si alespoň připomeneme její předrodičovskou kariéru lehce z jiného úhlu
https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
Obe Magdy i Diamantik si namazala na chleba Ani si neskrtly
Jasně, že každému nějaký povrch vyhovuje víc než ostatní, ale jak píšeš, museli by ho dát všude a to asi Linda nez/uaplatí
tohle mi tedy hlava nebere
Pak tu pustenou televizi uplne chapu
Můj ty bože, já občas pozvu kamarády na film! Gasp! :D
Ach ty translatory