Tým Plíškové slaví postup mezi elitu v extralize. Bývalá světová jednička ale nepomohla
Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava 8:1
V Říčanech bylo v neděli na programu předkolo mezi Plíšková Tennis Academy a TK Spartak Jihlava. Duel o postup mezi elitu Tenisové extraligy měl jednoznačný průběh a rozhodnuto bylo už po dvouhrách. Tým Plíškové totiž dokázal zvládnout všech šest zápasů.
Za vítěze bodovali Jan Kumstát, Alena Kovačková, Matthew William Donald, Němka s českými kořeny Eva Marie Voraceková, Rakušan Neil Oberleitner i slovenský tenista Miloš Karol.
Akademie Plíškové v čele s kapitánem Ondřejem Dohnalem potřebovala na postup zhruba jen čtyři hodiny a stává se třetím členem pražské skupiny, která se hraje v říčanské hale. Už v pondělí nastoupí proti obhájcům titulu ze Sparty a ve středu je čeká utkání s I.ČLTK Praha. Do pátečního finále, které je na programu v Říčanech, projde jen vítěz skupiny.
Karolína Plíšková nakonec do akce nešla. Možná ale počítala s postupem svého týmu a objeví se v některém zápase v rámci základní skupiny. Nedávno se vrátila po vleklých problémech s kotníkem a zřejmě brzy vyrazí do australského Brisbane, kde zahájí sezonu 2026.
Kumstát - Chodora 6:3, 6:4
A. Kovačková - Svítilová 6:1, 6:1
Donald - Páral 6:2, 6:3
Voraceková - J. Kovačková 6:2, 6:2
Oberleitner - Homola 6:4, 7:6 (7:1)
Karol - Vrba 6:4, 6:4
A. Kovačková/Palečeková - J. Kovačková/Svítilová 6:4, 1:6, 5:10
Baum/Řeček - Chodora/Páral 6:1, 7:5
Peták/Fáček - Homola/Doucha 6:1, 6:4
