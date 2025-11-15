Udrží se Česko mezi elitou? Bude to těžké, musíme dát hlavy dohromady, říká kapitán Pála

DNES, 12:45
Aktuality 9
České tenistky zabojují v neděli o udržení v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. V závěrečném utkání baráže ve Varaždínu narazí na domácí Chorvatsko a v případě triumfu ovládnou skupinu D. Úvodní dvouhra začne v hale na tvrdém povrchu ve 14:00.
Petr Pála očekává těžký souboj s domácím Chorvatskem (© ČTK / Lebeda Pavel)

Výběr loučícího se kapitána Petra Pály vykročil za jediným postupovým místem v pátek, kdy porazil Kolumbii 3:0 na zápasy. První bod získala Nikola Bartůňková, která zdolala Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. Linda Nosková poté zvítězila nad Camilou Osoriovou 6:2, 6:2 a v závěrečné čtyřhře uspěly ve dvou setech i Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou.

Chorvatky narazí na Kolumbii dnes a podle výsledku bude jasná postupová matematika. V případě jakéhokoliv českého vítězství nad Chorvatskem ale bude mít Pálův výběr záchranu jistou.

Chorvatkám chybí hlavní opora, semifinalistka loňského Wimbledonu a 72. hráčka světa Donna Vekičová. Jedničkou bude Antonia Ružičová (75.), v týmu jsou také Petra Marčinková (117.), Jana Fettová (197.), Tara Würthová (233.) a Lea Boškovičová (311.).

"Budou (Chorvatky) těžké. Jsou v domácím prostředí. Jejich první hráčka letos hraje nejlepší sezonu a jde nahoru. Uvidíme, kdo za ně bude hrát proti Kolumbii. My si zatrénujeme a dáme hlavy dohromady, kdo bude hrát v neděli," řekl České televizi Pála.

Češky by se v jedné z dvouher měly opírat o třináctou hráčku světa a osmifinalistku letošního Wimbledonu Noskovou. Do druhé dvouhry může Pála nasadit opět Bartůňkovou (130.), k dispozici má také Šalkovou (132.), Vendulu Valdmannovou (343.) a Havlíčkovou (414.).

Baráž je Pálovou rozlučkou s rolí kapitána. Zkušeného trenéra, který je ve funkci od roku 2008 a získal s českým týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová. Někdejší deblová světová jednička je rovněž ve Varaždínu s týmem.

"Zatím to na mě nedoléhá. Akorát mi tu ve čtvrtek připravili video s pozdravem od holek, z nichž drtivá většina tady nastoupila. To jsem nečekal. Bylo to strašně moc hezké. Já ale zatím přemýšlím, co uděláme v sobotu a jak to bude vypadat s Chorvatskem," doplnil Pála.

Česko zničilo Kolumbii 3:0

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

9
Mantra
15.11.2025 13:13
Mě Chorvatsko nepřijde jako těžký soupeř.
Nevidím důvod na alibismus jaky panuje. Tuto sestavu musí porazit na hlavu.
Reagovat
Serpens
15.11.2025 13:32
Nevím jak vy, ale bilance v rozhodujících ctyřhrach v posledních letech ten alibismus celkem podporuje.
Reagovat
Serpens
15.11.2025 13:35
Byť chápu, že v těch minulých případech nás vždycky potopila nějaká nadprůměrná individualita -Benčicová, Fernandezova, Swiateková, teď tam nikoho takového nemají.
Reagovat
Mantra
15.11.2025 13:36
Blbost. Vyhrát musí 2.0 Vždyť nemaji čím naše porazit...
Debl je navíc.
Reagovat
Serpens
15.11.2025 13:37
To teda Bartůňkové věříte hodně
Reagovat
Mantra
15.11.2025 13:36
Ale vykat mi můžeš.
Reagovat
HAJ
15.11.2025 13:35
Linda by Ruzic porazit měla. Otázkou je další utkání dvojek a čtyřhra. Já to tak jednoznačně nevidím, ale věřím, že to naše holky dají.
Reagovat
Serpens
15.11.2025 13:39
No právě, a jsem zpátky u té čtyřhry
Reagovat
tommr
15.11.2025 12:56
Bylo by fajn kdyby nám dneska Kolumbie pomohla a porazila Chorvatsko. Je to ale velmi nepravděpodobné. Osorio není ve formě a zbytek jejich týmu je tam jen do počtu ...
Reagovat

