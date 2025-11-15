Udrží se Česko mezi elitou? Bude to těžké, musíme dát hlavy dohromady, říká kapitán Pála
Výběr loučícího se kapitána Petra Pály vykročil za jediným postupovým místem v pátek, kdy porazil Kolumbii 3:0 na zápasy. První bod získala Nikola Bartůňková, která zdolala Yulianu Lizarazovou 6:3, 6:1. Linda Nosková poté zvítězila nad Camilou Osoriovou 6:2, 6:2 a v závěrečné čtyřhře uspěly ve dvou setech i Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou.
Chorvatky narazí na Kolumbii dnes a podle výsledku bude jasná postupová matematika. V případě jakéhokoliv českého vítězství nad Chorvatskem ale bude mít Pálův výběr záchranu jistou.
Chorvatkám chybí hlavní opora, semifinalistka loňského Wimbledonu a 72. hráčka světa Donna Vekičová. Jedničkou bude Antonia Ružičová (75.), v týmu jsou také Petra Marčinková (117.), Jana Fettová (197.), Tara Würthová (233.) a Lea Boškovičová (311.).
"Budou (Chorvatky) těžké. Jsou v domácím prostředí. Jejich první hráčka letos hraje nejlepší sezonu a jde nahoru. Uvidíme, kdo za ně bude hrát proti Kolumbii. My si zatrénujeme a dáme hlavy dohromady, kdo bude hrát v neděli," řekl České televizi Pála.
Češky by se v jedné z dvouher měly opírat o třináctou hráčku světa a osmifinalistku letošního Wimbledonu Noskovou. Do druhé dvouhry může Pála nasadit opět Bartůňkovou (130.), k dispozici má také Šalkovou (132.), Vendulu Valdmannovou (343.) a Havlíčkovou (414.).
Baráž je Pálovou rozlučkou s rolí kapitána. Zkušeného trenéra, který je ve funkci od roku 2008 a získal s českým týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová. Někdejší deblová světová jednička je rovněž ve Varaždínu s týmem.
"Zatím to na mě nedoléhá. Akorát mi tu ve čtvrtek připravili video s pozdravem od holek, z nichž drtivá většina tady nastoupila. To jsem nečekal. Bylo to strašně moc hezké. Já ale zatím přemýšlím, co uděláme v sobotu a jak to bude vypadat s Chorvatskem," doplnil Pála.
Česko zničilo Kolumbii 3:0
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nevidím důvod na alibismus jaky panuje. Tuto sestavu musí porazit na hlavu.
Debl je navíc.