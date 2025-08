Ukončí Rybakinová domácí pohádku? Znovuzrozená Ósakaová má na dosah nejlepší výsledek

Středeční program na Canadian Open nabídne všechny semifinálové zápasy. Jelena Rybakinová (26) může v Montrealu zastavit fenomenální jízdu domácí komety Victorie Mbokové a Naomi Ósakaová (27) bude proti rozjeté Claře Tausonové usilovat o svůj nejlepší výsledek po mateřské pauze. V Torontu se o místo ve finále porvou Alexander Zverev s Karenem Chačanovem a v americkém derby Taylor Fritz s Benem Sheltonem.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 6. 8.

Semifinále žen

Rybakinová (9-Kaz.) - Mboková (Kan.) | Montreal | Centre Court (23:59 SELČ)

Ósakaová (Jap.) - Tausonová (16-Dán.) | Montreal | Centre Court (čtvrtek 01:30 SELČ)



Semifinále mužů

Zverev (1-Něm.) - Chačanov (11-) | Toronto | Centre Court (čtvrtek 01:00 SELČ)

Fritz (2-USA) - Shelton (4-USA) | Toronto | Centre Court (čtvrtek 02:30 SELČ)

Rybakinová – Mboková | 23:59 SELČ

Jelena Rybakinová chytla na probíhající tisícovce v kanadském Montrealu velmi solidní formu a nic na tom nemění ani usnadněné čtvrtfinále. V něm vedla už 6:1, 2:1 nad Martou Kosťukovou, která jí za tohoto stavu kvůli zranění vzdala. Šestadvacetiletá Kazachstánka si tak zahraje své druhé kariérní semifinále na tomto podniku.

Bývalá světová trojka předloni právě v tomto dějišti přežila několik bitev a dostala se do semifinále, ve kterém prohrála třísetový duel s Ljudmilou Samsonovovou. V letošním ročníku Canadian Open potřebovala všechny tři sety zatím jen jednou, v osmifinále nebyla daleko od porážky s Dajanou Jastremskou.

Šampionka Wimbledonu 2022 prohrála pět z posledních šesti semifinálových zápasů, včetně nezdaru proti Leylah Fernandezové na poslední akci ve Washingtonu. V Montrealu zaútočí na své největší finále od loňského Miami a teprve druhé od května 2024 (letos triumfovala na antuce ve Štrasburku).

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Dubaj, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 37:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 21:8

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 13:1 (kariérní 84:20)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 5:4)

Bilance v semifinále: 1:3 (kariérní 20:13)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo)

Rybakinová – Canadian Open

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2023, Montreal 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Washington (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (6:4, 6:3), Cristianová (6:0, 7:6), (30) Jastremská (5:7, 6:2, 7:5), (24) Kosťuková (6:1, 2:1 skreč)

Victoria Mboková pokračuje v pohádkové jízdě a v posledních dnech zapsala své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na nejvyšším okruhu. Na senzační vítězství 6:1, 6:4 nad nasazenou jedničkou Coco Gauffovou v osmifinále navázala výhrou 6:4, 6:2 nad Jessicou Bouzasovou v následujícím kole.

Osmnáctiletá Kanaďanka prožívá v letošním roce neskutečné období. V úvodních třech měsících pětkrát triumfovala na hardových podnicích ITF, pak zaregistrovala finále na akci WTA 125 v Parmě a také uhrála třetí kolo na grandslamovém French Open. Na začátku sezony byla mimo TOP 300 žebříčku a teď má jistý debut v nejlepší padesátce.

Proti Gauffové slavila svůj premiérový skalp TOP 20 a po cestě do senzačního semifinále v Montrealu porazila také rozjetou Marii Bouzkovou a další grandslamovou šampionku Sofii Keninovou. V soubojích s hráčkami TOP 50 má skvělou bilanci 7:4, tři výhry zaznamenala na probíhajícím turnaji.

Vizitka Victorie Mbokové. (@ Livesport / Enetpulse)

Mboková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montreal (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal (semifinále)

Bilance: 51:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 17:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:4 (kariérní 1:4)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Mboková – Canadian Open

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (osmifinále)

Cesta turnajem: Birrellová (7:5, 6:3), (23) Keninová (6:2, 6:3), Bouzková (1:6, 6:3, 6:0), (1) Gauffová (6:1, 6:4), Bouzasová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Rybakinová vede 1:0. Proti Mbokové nastoupila nedávno ve druhém kole ve Washingtonu a v obou setech jednou ztratila servis. Favorizovaná Kazachstánka ale i tak vyhrála relativně hladce 6:3, 7:5. Rybakinová bude i v Kanadě plnit roli favoritky, nicméně tentokrát proti sobě bude mít i publikum.

Ósakaová – Tausonová | čtvrtek 01:30 SELČ

Naomi Ósakaová ve čtvrtfinále přehrála suverénně 6:2, 6:2 bývalou šampionku Elinu Svitolinovou a zajistila si své největší semifinále po mateřské pauze a od finálové účasti v Miami 2022. V utkání získala 83 % bodů po prvním servisu a odvrátila čtyři z pěti brejkbolů. Na postup potřebovala jen 68 minut.

Bývalá světová jednička není v Montrealu mezi nasazenými, vyhrála čtyři z pěti zápasů ve dvou setech a musela se vypořádat mimo jiné s Jelenou Ostapenkovou. Nejvíc práce měla už ve druhém kole s Ljudmilou Samsonovovou, dokonce likvidovala dva mečboly a Rusku udolala až po velké bitvě 4:6, 7:6, 6:3.

Sedmadvacetiletá Japonka zaregistrovala své první kariérní semifinále na kanadské tisícovce, jejím předchozím maximem bylo čtvrtfinále z Toronta 2019. Zároveň se bude jednat o její teprve druhý semifinálový duel za poslední tři roky a po mateřské pauze, letos v Aucklandu skrečovala souboj o titul.

Vizitka Naomi Ósakaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Ósakaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (finále)

Bilance: 26:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:4 (kariérní 42:47)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 4:1)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 12:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo)

Ósakaová – Canadian Open

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (osmifinále)

Cesta turnajem: Arseneaultová (6:4, 6:2), (13) Samsonovová (4:6, 7:6, 6:3), (22) Ostapenková (6:2, 6:4), Sevastovová (6:1, 6:0), (10) Svitolinová (6:2, 6:2)

Clara Tausonová vyřadila dvě úřadující grandslamové šampionky a postoupila do svého druhého kariérního semifinále na úrovni WTA 1000. Proti Madison Keysové zlikvidovala všechny tři brejkbolové hrozby, vyhrála skoro 80 % bodů po prvním podání a vítězku letošního Australian Open porazila 6:1, 6:4.

Dvaadvacetiletá Dánka prošla do semifinále bez ztráty jediného setu, ačkoli v osmifinále potkala čerstvou wimbledonskou šampionku Igu Šwiatekovou (7:6, 6:3). V průběhu aktuálního turnaje posbírala dva ze svých pěti kariérních skalpů TOP 10, přestože na Canadian Open nikdy předtím nevyhrála jediný zápas.

Tímto výsledkem potvrdila, že prožívá nejlepší sezonu své kariéry a zaslouženě debutovala v TOP 20 pořadí. V letošním roce zapsala triumf v Aucklandu, finále na tisícovce v Dubaji a minimálně třetí kolo v Indian Wells, Miami, Římě, na French Open a ve slavném Wimbledonu.

Vizitka Clary Tausonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tausonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 32:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 19:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:14 (kariérní 30:38)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (osmifinále)

Tausonová – Canadian Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Bronzettiová (6:1, 6:2), Starodubcevová (6:3, 6:0), (2) Šwiateková (7:6, 6:3), (6) Keysová (6:1, 6:4)

Vzájemná bilance: Tausonová vede 1:0. Dánka má v semifinále na nejvyšším okruhu vynikající úspěšnost 5:1. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Ósakaovou potkala ve zmíněném lednovém finále v Aucklandu, kde Japonka získala úvodní set, ale pak kvůli zranění břišního svalu vzdala. Ósakaová je proti rozjeté Tausonové jen velmi mírnou favoritkou.

Zverev – Chačanov | čtvrtek 01:00 SELČ

Alexander Zverev opět doplatil na svou pasivitu v klíčových momentech. Ve čtvrtfinále na Masters v Torontu měl ovšem proti sobě oblíbeného soupeře, takže dokázal souboj otočit a vyhrál i čtvrtý vzájemný souboj s Alexeiem Popyrinem. Po frustrujícím úvodním setu musel dotahovat manko a loňského šampiona nakonec skolil 6:7, 6:4, 6:3.

Osmadvacetiletý Němec má problém s psychickou odolností často, a to hlavně v duelech s hráči TOP 10. Žádného člena elitní desítky ovšem nepotkává ani v semifinále, takže se dá očekávat, že i tentokrát výzvu zvládne. Jeho trápení v zápasech se zástupci TOP 10 se z grandslamů přesunulo už i na podniky Masters, na kterých zvládl jen čtyři z posledních 18 takových utkání. S protivníky figurujícími mimo nejlepší desítku má naopak v poslední době vysoce kladnou bilanci.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Aktuálně třetí hráč světa je na Masters úspěšný celou svou kariéru a na těchto turnajích posbíral už sedm titulů a také nespočet velkých skalpů. Teď v Torontu si zahraje už 21. semifinále na této úrovni a má v nich bilanci 12:8. Pokud v této fázi narazil na někoho mimo TOP 10 hodnocení, tak 7:2.

V Torontu plní roli nasazené jedničky. Není to v aktuální sezoně poprvé, co je na Masters nejvýše nasazeným hráčem, ovšem až teď v Kanadě dokázal poprvé v tomto roce dojít do semifinále. Poslední semifinále na Masters absolvoval loni v Paříži, kde porazil Holgera Runeho, který se nacházel mimo TOP 10 žebříčku, a nakonec si došel pro titul.

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Stuttgart, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 39:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 15:4

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:6 (kariérní 111:108)

Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 12:8)

Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 39:35)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo)

Zverev – Canadian Open

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: triumf (Montreal 2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Walton (7:6, 6:4), (32) Arnaldi (6:7, 6:3, 6:2), (14) F. Cerúndolo (6:4, 1:0 skreč), (18) Popyrin (6:7, 6:4, 6:3)

Karen Chačanov si rozhodně nemůže na los po cestě do semifinále stěžovat. V úvodních kolech si poradil s outsidery Juanem Pablem Ficovichem a Emiliem Navou, v osmifinále vyřadil trápícího se Caspera Ruuda a ve čtvrtfinále přehrál ve dvou setech nezkušeného mladíka Alexe Michelsena.

Proti Ruudovi se dočkal prvního letošního skalpu TOP 20, s takto vysoko postavenými hráči totiž prohrál všech úvodních 10 soubojů v této sezoně a hlavně kvůli této sérii nemohl na větších turnajích dosáhnout na pořádný výsledek. Teď ho čeká útok na vítězství nad někým z TOP 10 pořadí, poslední slavil v závěru loňské sezony na Masters v Paříži.

Vizitka Karena Chačanova. (@ Livesport / Enetpulse)

Devětadvacetiletému Rusovi by se mohlo podařit vybojovat první letošní skalp TOP 10 právě na akcích Masters, na kterých se prosazuje docela pravidelně a v Paříži 2018, kde porazil hned čtyři takto vysoko postavené protivníky, získal svůj největší titul. Navíc na úrovni Masters posbíral 11 ze svých 15 takto cenných skalpů.

Semifinále na Canadian Open si zahraje potřetí v kariéře, dál ho nepustil Rafael Nadal v Torontu 2018 ani Daniil Medveděv v následujícím ročníku v Montrealu. Tři semifinálové účasti na tomto kanadském podniku zapsal z aktivních hráčů už jen Novak Djokovič.

Chačanov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (semifinále)

Bilance: 26:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 15:55)

Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 10:16)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (čtvrtfinále)

Chačanov – Canadian Open

Kariérní bilance: 15:6

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2018, Montreal 2019, Toronto 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Ficovich (6:4, 6:2), Nava (6:7, 6:4, 6:1), (8) Ruud (6:4, 7:5), (26) Michelsen (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Zverev vede 5:2. Německý tenista má pár neoblíbených soupeřů, proti nimž se v každém zápase trápí a na kurt obvykle nastupuje s nízkým sebevědomím. Chačanov mezi ně ovšem nepatří. S ruským tenistou suverénně vyhrál poslední tři souboje a dá se očekávat, že roli favorita zvládne a postoupí do čtvrtečního finále.

Fritz – Shelton | čtvrtek 02:30 SELČ

Taylor Fritz odstartoval US Open Series porážkou s Alejandrem Davidovichem ve čtvrtfinále ve Washingtonu, přestože měl solidní náskok, a v úplně nejlepší formě není ani na probíhajícím Masters v Torontu. Na druhou stranu měl v Kanadě docela dost těžkou cestu do semifinále, když se musel vypořádat s Gabrielem Diallem a Andrejem Rubljovem (dva sety) a Jiřím Lehečkou (třísetová tie-breaková bitva).

Sedmadvacetiletý Američan se v úvodní polovině sezony i kvůli zdravotním problémům trápil, nicméně v posledních týdnech už jeho výsledky odpovídají členství v TOP 4 žebříčku. To je pro něj rozhodně dobrá zpráva, protože ho brzy čeká obhajoba jediného grandslamového finále.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

V úvodních pěti měsících probíhající sezony zapsal pouze jednu semifinálovou účast, na Masters v Miami v této fázi prohrál s Jakubem Menšíkem. V posledních týdnech byl ovšem včetně Toronta v semifinále hned čtyřikrát, přičemž na trávě v Eastbourne a Stuttgartu si došel až pro titul.

V této dekádě se mu na těch největších turnajích daří a platí to i pro podniky série Masters. Na druhou stranu ale není na prestižních tisícovkách úspěšný právě v semifinálových zápasech, vyhrál jen jeden ze šesti. Teď v Torontu má rozhodně solidní šanci si tuto statistiku vylepšit.

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)

Bilance: 36:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 19:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 30:44)

Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 1:5)

Bilance v semifinále: 2:2 (kariérní 18:19)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále)

Fritz – Canadian Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Carballés (7:5, 7:6), (27) Diallo (6:4, 6:2), (19) Lehečka (7:6, 6:7, 7:6), (6) Rubljov (6:3, 7:6)

Ben Shelton se v letošním roce vyšplhal do TOP 10 žebříčku, ovšem až nyní v Kanadě dokázal poprvé v kariéře a na čtvrtý pokus překročit čtvrtfinále na úrovni Masters. Právě v Torontu absolvuje svou první tisícovku v roli člena elitní desítky a mezi nejlepší kvarteto prošel po cenných skalpech Flavia Cobolliho a rozjetého Alexe de Minaura.

Do souboje s De Minaurem nastupoval s letošní bilancí 0:5 v soubojích s hráči TOP 10, stejně jako jeho australský soupeř. Navíc se jedná o jeho teprve šestý kariérní skalp takto vysoko postavených soupeřů, přestože odehrál už 23 takových duelů. V tomto ohledu by se měl rozhodně zlepšit, pokud chce posunout svou kariéru na další úroveň.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Už při průlomu na nejvyšší okruh se prezentoval silnou psychickou odolností v klíčových momentech. Ta ovšem většinou platí pouze v duelech s žebříčkově níže postavenými tenisty. Na těch největších akcích obvykle produkuje svůj nejlepší tenis, nicméně do finále ho nepustili Novak Djokovič na US Open 2023 ani Jannik Sinner na letošním Australian Open, dokonce s nimi neuhrál set. Fritz by měl představovat o něco menší hrozbu než srbský rekordman a aktuální světová jednička.

Navzdory obvykle silné psychické odolnosti nemá zrovna lichotivou úspěšnost v semifinálových zápasech na nejvyšší tour. Za sebou jich má 11 a vyhrál jen čtyři, přičemž každý postup do finále slavil po výhře nad někým figurujícím od 20. místa dál.

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Australian Open (semifinále)

Bilance: 30:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 16:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:5 (kariérní 6:17)

Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:3 (kariérní 4:7)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále)

Shelton – Canadian Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Mannarino (6:2, 6:3), (25) Nakashima (6:7, 6:2, 7:6), (13) Cobolli (6:4, 4:6, 7:6), (9) De Minaur (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Fritz vede 1:0. Bude se jednat o první ryze americké semifinále na Masters od Cincinnati 2010 a zkušenější a žebříčkově lépe postavený Fritz do něj nastoupí jako favorit. Jeho momentální forma však není nejlepší ani stabilní, takže Shelton by mohl mít své šance a zápas může dopadnout jakkoli.

Středeční program / Montreal

CENTRE COURT (od 21:00 SELČ)

1. Gauffová/Kesslerová (USA) - Townsendová/S. Zhang (3-USA/Čína)

2. Rybakinová (9-Kaz.) - Mboková (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SELČ

3. Ósakaová (Jap.) - Tausonová (16-Dán.)

Přehled turnaje

Středeční program / Toronto

CENTRE COURT (od 22:30 SELČ)

1. Salisbury/Skupski (6-Brit.) - M. González/Molteni (Arg.)

2. Zverev (1-Něm.) - Chačanov (11-) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ

3. Fritz (2-USA) - Shelton (4-USA)

Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.