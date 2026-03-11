Unikátní statistika. Nosková přejela vycházející hvězdičku ve všech směrech
Očekávala se poměrně vyrovnaná a zajímavá bitva, a oprávněně. Ealaová měla v Kalifornii na svém kontě skalpy Dajany Jastremské i Coco Gauffové, i když americká hvězda zápas nakonec za stavu 2:6, 0:6 vzdala.
Zápas s Noskovou však trval pouhých 56 minut. A bylo po všem. Rodačka ze Vsetína svou soupeřku převýšila ve všech měřitelných ukazatelích. Drtivá převaha Češky se podle očekávání ukázala na servisu, kde dominovala v počtu es jednoznačně 7:0, dvojchyby se nedopustila žádné, její soupeřka tří.
Po svém podání vyhrála světová čtrnáctka 79 % výměn, její soupeřka pouhých 41 %. Zajímavostí je, že Nosková měla větší úspěšnost získaných výměn po svém druhém servisu, kdy dosáhla na vynikajících 81 %, než po prvním, kde se dostala na 77 %. Filipínka byla v tomto ohledu na tom podobně – po druhém podání brala téměř polovinu výměn, po prvním dosáhla jen na 36 % úspěšnost.
Vsetínská rodačka čelila během necelé hodiny jen jediné brejkbolové hrozbě soupeřky, kterou bez problémů odvrátila. Sama si naopak vypracovala osm šancí, z nichž pět úspěšně využila. Na returnu získala vítězka 59 % výměn, Filipínka získala jen každou pátou hru.
Nosková zatím na turnaji vyřadila Španělku Jessicu Bouzasovou a ve druhém kole po třísetovém boji nebezpečnou Rumunku Soranu Cirsteaovou. Další její soupeřkou bude velké překvapení probíhajícího Indian Wells, Talia Gibsonová.
Australanka se do osmifinále probojovala skrz náročné kvalifikační boje a v hlavní soutěži si prozatím poradila s domácí Annou Liovou, Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, dánskou favoritkou Clarou Tausonovou a světovou sedmičkou Jasmine Paoliniovou.
Noskovou se dnes v Indian Wells pokusí napodobit další dvě Češky. Muchovou v osmifinále čeká druhá nasazená Iga Šwiateková, Siniaková bude hrát s turnajovou devítkou Elinou Svitolinovou.
