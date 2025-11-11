Upřímný Djokovič: V jisté fázi kariéry jsem se cítil neporazitelný. A pak přišel pád…
Djokovič zakončil rok 2025 ziskem 101. titulu na okruhu v Aténách, čímž se znovu přiblížil Rogeru Federerovi (103 titulů) a Jimmymu Connorsovi (109).
"V posledních několika letech se mě na to hodně ptají. Samozřejmě existuje mnoho statistik a lidé je porovnávají s údaji Rafaela Nadala a Rogera Federera. Ale řeknu to, co říkám vždy – nebudu se k této záležitosti vyjadřovat, protože nejsem v pozici, abych to mohl udělat, a myslím, že by to bylo velmi neuctivé vůči hráčům, kteří hráli proti mně, jako je Nadal nebo Federer," uvedl hvězdný Srb.
Dodal, že srovnávání tenisových ér považuje za obtížné vzhledem k vývoji technologií, vybavení i profesionalizaci sportu. "Procházím přechodem ve svém životě, protože vstupuji do poslední kapitoly svého tenisového života, bez ohledu na to, jak dlouho bude trvat," pokračoval.
"Uvědomuji si, že právě teď jsou Alcaraz i Sinner lepší než já. To je realita. V uplynulém roce jsem prošel několika stádii, které mě o tom přesvědčily. Obojí mě vedlo k pochybnostem o tom, zda můžu vyhrát další grandslam. Ale když vstoupím na kurt, chci být lepší a vyhrát. Pořád mám myšlení vítěze."
A pokračuje: "To, že jsou tady hráči jako Alcaraz a Sinner, je pro náš sport neuvěřitelné; ve finále Roland Garros odehráli jeden z nejepičtějších zápasů v historii," uvedl.
Djokovič nevynechal ani v poslední době často diskutované téma o psychickém zdraví tenistů. "Tlak, kterému sportovci čelí, je skutečný. Skutečnost, že někdy nemůžete překonat určité cíle nebo výzvy, vás nedělá slabými, ale lidskými," uvedl Djoković.
"Mnoho lidí má představu, že největší sportovci jsou polobozi, kteří dokážou všechno. Já jsem mnohokrát selhal; mám 50% úspěšnost ve finále grandslamů," dodal.
"Mezi lety 2015 a 2016 jsem odehrál 19 nebo 20 finále v řadě. Dominoval jsem na všech površích a cítil jsem se v této fázi kariéry neporazitelný, ale psychicky je to nebezpečné – ego roste a pak přijde pád. To se mi stalo se zraněním lokte," uzavřela legenda.
