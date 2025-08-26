Úspěšná odveta. Nosková další krach nedovolila a vrátila Gálfiové prohru z Wimbledonu

US OPEN - Linda Nosková (20) opět plnila roli favoritky proti Dalmě Gálfiové (27) a tentokrát nezaváhala. Zatímco předloni ve Wimbledonu na soupeřku překvapivě nestačila, v úvodním kole US Open zvítězila 6:4, 7:5 a maďarské kvalifikantce nenabídla ani jednu brejkbolovou šanci. O premiérový postup do třetího kola newyorského grandslamu se nasazená Češka utká s Evou Lysovou.
Linda Nosková v úvodním kole US Open nezaváhala (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nosková – Gálfiová 6:4, 7:5

S Gálfiovou se Nosková střetla také v prvním kole předloňského Wimbledonu a překvapivě padla ve třech setech. O více než dva roky později je ovšem zkušenější i lepší hráčkou a tentokrát roli favoritky dokázala splnit. Kvůli bleskovým výhrám Igy Šwiatekové a Jannika Sinnera bylo utkání nakonec přeloženo na centrální dvorec Arthura Ashe a Nosková se tím nenechala nijak rozhodit.

Maďarce, která musela v předchozím týdnu absolvovat tříkolovou kvalifikaci, na vlastním servisu nic nedovolila. Nosková dokonce nemusela likvidovat žádnou brejkbolovou hrozbu. Sama se ale na returnu výrazně neprosazovala a dohromady si vypracovala jen tři možnosti na brejk.

V proměňování těchto šancí byla velmi úspěšná a využila dvě ze tří, vždy jednu v každém setu. Zatímco v úvodní sadě sebrala Gálfiové servis už v pátém gamu, v následujícím dějství se radovala až v koncovce.

Nosková v letošní sezoně velmi často střídá povedená a nepovedená období a před pár dny si procházela menší krizí. Včetně prohraného finále na Livesport Prague Open totiž měla na kontě tři porážky v řadě. Nelichotivou sérii přerušila při obhajobě titulu před týdnem v Monterrey, kde vypadla ve čtvrtfinále.

Ve zbytku sezony nebude obhajovat žádné body a může si jedině polepšit. Po loňském US Open totiž startovala už jen na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Na US Open hraje počtvrté a jejím maximem je právě druhé kolo. To si v tomto dějišti zahrála už jen předloni a podlehla v třísetové bitvě Ons Jabeurové.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O premiérový postup do třetího kola v New Yorku a celkově třetí účast mezi nejlepší dvaatřicítkou na grandslamové scéně bude usilovat proti Němce Lysové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
5
Otmar
26.08.2025 23:09
Linda hrála dneska velmi dobře. V klidu, vyrovnané všechny údery, bez nějakého úletu, fakt paráda. Výsledek relativně těsný, nicméně pochyb nebylo. Už jen proto, že nepustila Maďarku k žádnému brejkbolu, celkem vzácná věc. Lze si jen přát, aby jí to takhle vydrželo. Mám radost!
horska.kraslice
26.08.2025 23:15
A jako třešnička na dortu hezký úsměv na závěr.
Liverpool22
26.08.2025 23:17
Jo, jo dnes měla Linda svůj den. Pokud forma vydrží, tak může dojít hodně daleko - ideálně ještě 6 výher. smile
The_Punisher
26.08.2025 23:29
Liverpool22
26.08.2025 23:03
LINDA smile dnes super zápas smile Takže velká pochvala - vše fungovalo viz. 22 vítězných míčů a jen 9 chyb, prazáklad všeho byl výborný servis 5 es a 90% vítězných míčů po 1. servisu - to je výborná statistika i když Rybka včera měla 100% po 1. servisu. Takže na GS titul bude chtít ještě postupně přidávat smile
