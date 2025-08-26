Úspěšná odveta. Nosková další krach nedovolila a vrátila Gálfiové prohru z Wimbledonu
Nosková – Gálfiová 6:4, 7:5
S Gálfiovou se Nosková střetla také v prvním kole předloňského Wimbledonu a překvapivě padla ve třech setech. O více než dva roky později je ovšem zkušenější i lepší hráčkou a tentokrát roli favoritky dokázala splnit. Kvůli bleskovým výhrám Igy Šwiatekové a Jannika Sinnera bylo utkání nakonec přeloženo na centrální dvorec Arthura Ashe a Nosková se tím nenechala nijak rozhodit.
Maďarce, která musela v předchozím týdnu absolvovat tříkolovou kvalifikaci, na vlastním servisu nic nedovolila. Nosková dokonce nemusela likvidovat žádnou brejkbolovou hrozbu. Sama se ale na returnu výrazně neprosazovala a dohromady si vypracovala jen tři možnosti na brejk.
V proměňování těchto šancí byla velmi úspěšná a využila dvě ze tří, vždy jednu v každém setu. Zatímco v úvodní sadě sebrala Gálfiové servis už v pátém gamu, v následujícím dějství se radovala až v koncovce.
Nosková v letošní sezoně velmi často střídá povedená a nepovedená období a před pár dny si procházela menší krizí. Včetně prohraného finále na Livesport Prague Open totiž měla na kontě tři porážky v řadě. Nelichotivou sérii přerušila při obhajobě titulu před týdnem v Monterrey, kde vypadla ve čtvrtfinále.
Ve zbytku sezony nebude obhajovat žádné body a může si jedině polepšit. Po loňském US Open totiž startovala už jen na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Na US Open hraje počtvrté a jejím maximem je právě druhé kolo. To si v tomto dějišti zahrála už jen předloni a podlehla v třísetové bitvě Ons Jabeurové.
O premiérový postup do třetího kola v New Yorku a celkově třetí účast mezi nejlepší dvaatřicítkou na grandslamové scéně bude usilovat proti Němce Lysové.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
