Útok na Ivaniševiče? Že jste byl dobrý hráč, neznamená, že jste kvalitní trenér, říká Tsitsipas

DNES, 18:00
Téma 8
Stefanos Tsitsipas (27) prochází jedním z nejtěžších období své kariéry. Příští pondělí vypadne z elitní čtyřicítky světového žebříčku a propadne se na 43. místo. V Dubaji obhajoval 500 bodů za loňský titul, svůj poslední triumf na okruhu ATP, po porážce v prvním kole s Ugem Humbertem (4:6, 5:7) však neobhájí, přijde o 450 bodů a klesne o třináct příček.
Profily hráčů
Ivanisevic Goran
Tsitsipas Stefanos
Stefanos Tsitsipas v době, kdy ho vedl Goran Ivaniševič (@ FELICE CALABRO'/IPA / Sipa Press / Profimedia)

Mimo top 40 se Tsitsipas ocitne poprvé od května 2018, kdy mu bylo 19 let. Od té doby zaznamenal řadu úspěchů, dostal se na přední pozice světového žebříčku, porazil členy takzvané velké trojky – Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče – a dvakrát si zahrál finále grandslamu (Roland Garros 2021 a Australian Open 2023).

Nevyužité příležitosti i nástup nové generace v čele s Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem však Tsitsipase dostaly do složité situace. Řek, který nedokázal držet krok se španělským a italským soupeřem, několikrát měnil složení svého realizačního týmu. Nejprve ukončil spolupráci s otcem Apostolosem, krátce spolupracoval s Markem Philippoussisem, poté se k otci vrátil. Následně se znovu rozešli a Tsitsipas navázal spolupráci s Goranem Ivaniševičem, která však skončila po necelém měsíci.

Napjaté vztahy mezi oběma aktéry podle všeho přetrvávají. Tsitsipas nyní v rozhovoru pro The National zdůraznil, že se ve svém současném týmu cítí komfortně, a zároveň připustil, že některá předchozí rozhodnutí byla ukvapená. "Cítím se ve svém týmu jako doma, takhle by to mělo vypadat. A cítím, že v mém týmu není žádná nervozita. V předchozích měsících to bylo daleko složitější. Kolem mě se objevovala řada nových lidí a místo toho, aby mě posouvali vpřed, vyvolávali spíš zmatek," uvedl Tsitsipas.

Zároveň přiznal, že některých kroků lituje. "Lituji určitých rozhodnutí, která jsem udělal ukvapeně na základě svých minulých výkonů a podobně. Z toho jsem se naučil, že být dobrým tenistou nemusí nutně znamenat, že můžete být dobrým trenérem," doplnil řecký hráč, aniž by svého bývalého kouče jmenoval.

Dodal také, že kvalita trenéra podle něj nesouvisí pouze s hráčskou kariérou. "Někdy potkáte lidi, kteří jsou pro vás ideální, ale nebyli to nutně nejlepší hráči na světě, vítězové grandslamů nebo sportovní legendy. Takže takoví lidé ve vás někdy dokážou probudit to nejlepší," uzavřel.

Zda se k jeho slovům vyjádří i Goran Ivaniševič, který mezitím zahájil spolupráci s Arthurem Filsem, zatím není jasné. Chorvatský trenér se však veřejným reakcím dlouhodobě nevyhýbá.

Alarmující krize pokračuje. Tsitsipas nezvládl bitvu šampionů a opustí TOP 40

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

8
Přidat komentář
pantera1
25.02.2026 18:32
Koukám, že Adonis nemůže furt strávit tu krutou nicméně pravdivou kritiku Gorana. A je fakt, že jen potvrzuje, že měl Goran pravdu.
Reagovat
Nola
25.02.2026 19:01
jj, ale je ho skoda, tenis potrebuje mat na vrchole aj nejakych tych Narcisov, Sasha je tam teraz ako past na oko
Reagovat
paddy
25.02.2026 18:21
on naštve, když o sobě člověk slyší, že je lempl a výsledky to jen potvrzují
v hlavě to už vzdal

asi to nebylo úplně kolegiální, ale byla to 100% pravda
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.02.2026 18:08
Tohohle šampóna může brát vážně už jenom jeho otec, proto s nikým jiným nevydrží...

Btw, má ve svém soukromém týmu zpátky Pavlínu nebo už proběhl rozchod č.2? č.3?

Vždycky se cítí komfortně a úplně nejlíp a pak stejně hledá někoho dalšího.
Reagovat
paddy
25.02.2026 18:19
pokud se něco nezměnilo, tak ona je s bývalým
ale možná ho ze soucitu přizvali do trojky, když se do té Big3 nedostal smile
Reagovat
frenkie57
25.02.2026 18:38
Ovšem stejně soucitný musí být i ten bývalý.
Reagovat
Sincaraz
25.02.2026 18:03
Zdá sa, že Stefanos na Goranovu nevyberanú kritiku nezabudol
Ale on tak celkovo pôsobí, že zo sebou nosí všetky krivdy sveta, ktoré na ňom boli spáchané
Reagovat
Tomas_Smid_fan
25.02.2026 18:19
Hlavně se doteď nemůže vzpamatovat z toho, že mu Nick už nechce nosit tenisky.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist