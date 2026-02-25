Útok na Ivaniševiče? Že jste byl dobrý hráč, neznamená, že jste kvalitní trenér, říká Tsitsipas
Mimo top 40 se Tsitsipas ocitne poprvé od května 2018, kdy mu bylo 19 let. Od té doby zaznamenal řadu úspěchů, dostal se na přední pozice světového žebříčku, porazil členy takzvané velké trojky – Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče – a dvakrát si zahrál finále grandslamu (Roland Garros 2021 a Australian Open 2023).
Nevyužité příležitosti i nástup nové generace v čele s Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem však Tsitsipase dostaly do složité situace. Řek, který nedokázal držet krok se španělským a italským soupeřem, několikrát měnil složení svého realizačního týmu. Nejprve ukončil spolupráci s otcem Apostolosem, krátce spolupracoval s Markem Philippoussisem, poté se k otci vrátil. Následně se znovu rozešli a Tsitsipas navázal spolupráci s Goranem Ivaniševičem, která však skončila po necelém měsíci.
Napjaté vztahy mezi oběma aktéry podle všeho přetrvávají. Tsitsipas nyní v rozhovoru pro The National zdůraznil, že se ve svém současném týmu cítí komfortně, a zároveň připustil, že některá předchozí rozhodnutí byla ukvapená. "Cítím se ve svém týmu jako doma, takhle by to mělo vypadat. A cítím, že v mém týmu není žádná nervozita. V předchozích měsících to bylo daleko složitější. Kolem mě se objevovala řada nových lidí a místo toho, aby mě posouvali vpřed, vyvolávali spíš zmatek," uvedl Tsitsipas.
Zároveň přiznal, že některých kroků lituje. "Lituji určitých rozhodnutí, která jsem udělal ukvapeně na základě svých minulých výkonů a podobně. Z toho jsem se naučil, že být dobrým tenistou nemusí nutně znamenat, že můžete být dobrým trenérem," doplnil řecký hráč, aniž by svého bývalého kouče jmenoval.
Dodal také, že kvalita trenéra podle něj nesouvisí pouze s hráčskou kariérou. "Někdy potkáte lidi, kteří jsou pro vás ideální, ale nebyli to nutně nejlepší hráči na světě, vítězové grandslamů nebo sportovní legendy. Takže takoví lidé ve vás někdy dokážou probudit to nejlepší," uzavřel.
Zda se k jeho slovům vyjádří i Goran Ivaniševič, který mezitím zahájil spolupráci s Arthurem Filsem, zatím není jasné. Chorvatský trenér se však veřejným reakcím dlouhodobě nevyhýbá.
Alarmující krize pokračuje. Tsitsipas nezvládl bitvu šampionů a opustí TOP 40
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
v hlavě to už vzdal
asi to nebylo úplně kolegiální, ale byla to 100% pravda
Btw, má ve svém soukromém týmu zpátky Pavlínu nebo už proběhl rozchod č.2? č.3?
Vždycky se cítí komfortně a úplně nejlíp a pak stejně hledá někoho dalšího.
ale možná ho ze soucitu přizvali do trojky, když se do té Big3 nedostal
Ale on tak celkovo pôsobí, že zo sebou nosí všetky krivdy sveta, ktoré na ňom boli spáchané