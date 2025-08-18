Úžasný pohled na žebříček a snový debut Svrčiny. Po devíti letech máme pět hráčů v TOP 100
Svrčina v letošní sezoně triumfoval na challengerech už třikrát. Po indickém Puné a italské Barlettě nenašel přemožitele ani v předchozím týdnu na akci ATP Challenger 125 v mexickém Cancúnu. Svou finálovou bilanci na této úrovni vylepšil na 5:4 a dočkal se svého největšího titulu a také premiérového posunu do TOP 100 hodnocení.
V novém vydání žebříčku ATP se nachází na 98. pozici. Před ním jsou v elitní stovce ještě Menšík (16.), Lehečka (21.), Macháč (22.) a Kopřiva (87.). Pro Menšíka a Lehečku se jedná o nová maxima.
"Je to pro mě obrovský úspěch a moc si ho vážím. Je to největší challenger, který jsem zatím vyhrál, ale ještě cennější je pro mě fakt, že jsem se dostal do stovky. To byl můj velký sen, dlouho jsme na tom s trenérem (Markem Jaloviecem, pozn. red.) pracovali a jsem šťastný, že se to podařilo," uvedl Svrčina v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Poprvé od sezony 2016 má tak český tenis pětinásobné zastoupení v nejvyšším patře světového pořadí. Tehdy ve stovce figurovali Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, Jiří Veselý, Lukáš Rosol a nyní deblový specialista Adam Pavlásek.
Světovými jedničkami jsou nadále Aryna Sabalenková a Jannik Sinner. Ani jeden z nich ovšem neobhájil titul na tisícovce v Cincinnati a druzí Carlos Alcaraz a Iga Šwiateková po triumfu v Ohiu snížili jejich náskok.
Nejlepší českou tenistkou je Karolína Muchová, jež si polepšila na 12. pozici. Osmifinalistka právě skončeného Cincinnati Open Barbora Krejčíková vylétla o 19 míst na 61. příčku. Ve stovce jsou ještě Linda Nosková (23.), Marie Bouzková (53.), Markéta Vondroušová (58.), Kateřina Siniaková (65.) a Tereza Valentová (94.).
