Valentová je další obětí. Českou katastrofu neodvrátila a senzaci v Melbourne nezařídila

DNES, 12:35
Aktuality 5
AUSTRALIAN OPEN - Sobotní program na Australian Open dopadl pro české barvy, co se dvouhry žen týče, nejhorším možným způsobem. Po Karolíně Plíškové, Nikole Bartůňkové a Lindě Noskové neuspěla ve třetím kole ani Tereza Valentová (18). Talentovaná teenagerka se nedokázala vzepřít papírovým předpokladům a podlehla 2:6, 3:6 obrovské favoritce Jeleně Rybakinové (26).
Tereza Valentová se o senzaci nepostarala (© DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Rybakinová – Valentová 6:2, 6:3

Valentová už tak musela být nervózní, protože proti Rybakinové nastupovala stejně jako loni na US Open v roli jednoznačné outsiderky. Navíc v předchozích hodinách středečního programu neuspěly Nosková, Plíšková ani Bartůňková a česká kometa byla poslední naší nadějí na rozšíření českých řad v osmifinále ženské dvouhry.

Talentovaná teenagerka zahájila utkání se světovou pětkou skvěle, když využila jejího pomalého vstupu do zápasu a hned po prvním gamu vedla o brejk. Ten ale nepotvrdila a Rybakinová se postupně zlepšovala a i díky dvěma odvráceným brejkbolům v sedmé hře si vypracovala vedení 5:2. Valentová se ještě chtěla o úvodní set poprat, ovšem v následujícím maratonském gamu už potřetí přišla o servis.

Rovněž ve druhé sadě šla jako první do vedení brejku Valentová. Možnost měla hned v úvodním gamu, ale podání Rybakinové prorazila až ve třetí hře. Ani tentokrát však brejk nepotvrdila a soupeřka se zase rychle dostala zpátky. Češka mohla náskok obnovit, jenže neproměnila tři brejkboly a Kazachstánka opět měla lepší závěr setu.

Valentová i tak může odjíždět z Melbourne Parku velmi spokojená. Při své premiéře na dospělém Australian Open si postupem do třetího kola vylepšila své maximum na podnicích velké čtyřky a také vyřadila domácí hvězdičku Mayu Jointovou a krajanku Lindu Fruhvirtovou. Účast mezi nejlepší dvaatřicítkou by jí měla stačit na debut v TOP 50 žebříčku.

Do osmifinále letošního ročníku Australian Open se tak z českých tenistek probojovala pouze Karolína Muchová, která v neděli vyzve svou neoblíbenou soupeřku a světovou trojku Coco Gauffovou.

Rybakinová pokračuje ve vynikajícím období, které zahrnuje triumfy v Ningbu a na Turnaji mistryň. Do osmifinále australského majoru prošla teprve potřetí. Zatímco v roce 2023 padla až ve finále s Arynou Sabalenkovou, loni v osmifinálové fázi nestačila na pozdější šampionku Madison Keysovou. Letos v ní potká Elise Mertensovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Liverpool22
24.01.2026 12:46
Byl to hodně zvláštní zápas. Rybka hodně vlažný začátek a občas na síti vymýšlela ptákoviny. Bohužel Terka nedokázala využít šance/brejky a jít do většího trháku. Velká slabina Terky je zatím 2. podání, kdy neuhrávala skoro žádné body + také hodně dvojchyb.
Celkově Terka super turnaj, získala zkušenosti, je o rok mladší než Nikola a i dnes potvrdila velký potenciál. Takže jen tak dál a přidávat smile
HankMoody
24.01.2026 12:40
Ten rozdil mezi Rybakinou a Terezkou je furt obrovsky. Elene stacil hodne prumerny az podprumerny vykon na vyhru.

3. kolo pro Terku ale samozrejme super, musi ale zpracovat na taktice
Serpens
24.01.2026 12:55
Myslím si, že Ryba hrála o něco líp než v tom zápase na US. Nic tak podprůměrného jsem tam neviděl, chyby moc nedělala, prostě si hlídala základní čáru, věděla, že Tereza je opatrná a tam jí neublíží. Měla prostor na nátlakovou hru a nutila Terku k chybám. Té chybělo více sebedůvěry, což se pozná, když se v zápase vůbec nepovzbuzuje. Vyzdvihl bych lepšící se první servis, o to větší je však propastný rozdíl s tím druhým. Podle statistik průměrná rychlost druhého podání je téměř stejná, jako má Ryba (131 km/h), což poukazuje na to, že Terka ho více riskovala, z toho plyne i 8 dvojchyb. To je ale za mě ale lepší,než tam pořád posílat ty ustrašené lechtačky, které soupeřky okamžitě zabijí.
Liverpool22
24.01.2026 13:05
Máš pravdu, že 1. servis u Terky super - tuším na esa 4:4, ale 2. podání slabé, jak píšeš je lepší riskovat než tam dát lechtáčka, ale dvojchyb bylo hodně a úspěšnost něco kolem 30% a v 1. setu ještě méně nebo-li jakmile šla Terka přes druhé podání, tak většinou bod pro Rybku a to byl možná jeden z faktorů proč Terka nešla do většího trháku.smile
Serpens
24.01.2026 13:15
Stačí, když to Terka přestane posílat na jistotu doprostřed čtverečku a bude nutit soupeřku před returnem trochu přemýšlet, pak už by to mohlo být jíné kafe
