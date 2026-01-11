Valentová skolila nebezpečnou veteránku a je v hlavní soutěži. Siniaková a Bouzková končí
Zvonarevová – Valentová 6:7, 0:6
Valentová loni prožila průlomovou a zatím životní sezonu, vyšplhala se mezi elitu, a dokonce hrála své první finále na hlavní tour. Zatímco loňský tenisový rok začínala na nejnižším okruhu ITF, letos začíná mezi nejlepšími.
Úvodní zápas sezony před týdnem v Brisbane prohrála, když nestačila na Annu Kalinskou, nicméně kvalifikací v Adelaide prošla relativně suverénně a ani jedné soupeřce nepovolila více než šest gamů. Po povinném vítězství nad domácí outsiderkou Laquisou Khanovou přehrála nebezpečnou veteránku a bývalou světovou dvojku Zvonarevovou.
S dvojnásobnou grandslamovou finalistkou měla potíže pouze v úvodním setu. Ten trval přes hodinu, Valentová v něm třikrát nepotvrdila brejk a získala jej až poměrem 7:2 v tie-breaku. Ve druhé sadě se naopak hrálo jen 26 minut a česká kometa nadělila o 23 let starší soupeřce kanára.
Pražská rodačka si tak zahraje hlavní soutěž a doplnila v ní krajanku Markétu Vondroušovou. Soupeřku pro první kolo zatím nezná.
Siniaková – Ruseová 6:3, 3:6, 2:6
O týden později vstoupila do sezony Siniaková a dá se říct, že hned první turnaj se jí nepovedl. Aktuální deblová světová jednička začala povinnou výhrou nad domácí Emilií Chenovou a výborně rozehrála i finále kvalifikace s Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Jenže po zisku prvního setu začala Češka tahat za kratší konec a v následujících dvou dějstvích získala na svou stranu dohromady jen pět gamů. Zatímco loni na domácím Livesport Prague Open dokázala rumunskou protivnici skolit, tentokrát recept nenašla a ve vzájemné bilanci prohrává 1:2.
Siniaková ale ještě v Adelaide nekončí a bude se dál připravovat na Australian Open, kde ji čeká obhajoba deblového triumfu. V následujících dnech bude hrát čtyřhru se Shuai Zhang, s níž plní roli druhého nejvýše nasazeného páru.
Bouzková – Putincevová 4:6, 6:7
Bouzková i z druhého letošního turnaje odjíždí s bilancí jedné výhry a porážky. Před týdnem v Brisbane se ukázala ve skvělé formě, když jasně přehrála Jaqueline Cristianovou a vzdorovala člence TOP 25 žebříčku Paule Badosaové. Pak přidala jednoznačnou výhru nad Aleksandrou Kruničovou na úvod kvalifikace v Adelaide.
Úřadující šampionka Livesport Prague Open ale ve finále kvalifikačních bojů narazila na neoblíbenou soupeřku a ani tentokrát ji nedokázala porazit. S loňskou semifinalistkou Julií Putincevovou, která neprožívá povedené období, padla i potřetí.
Ačkoli se hrály jen dva sety, trval zápas dvě hodiny a 20 minut. Bouzková vedla 3:0, ale převahu ze začátku utkání ztratila a nakonec první dějství prohrála 4:6. Získat klidně mohla i další sadu, avšak při skóre 6:5 nevyužila dva setboly na returnu a v tie-breaku neuhrála ani jeden bod.
