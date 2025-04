Velké změny. Na Štvanici by se měl vrátit světový tenis, v plánu je i zastřešení

Český tenisový svaz (ČTS) plánuje otevřít veřejnosti areál národního tenisového centra na pražské Štvanici. Aktuálně asi za pět milionů korun opravuje sociální zázemí centrálního tenisového kurtu, v budoucnu plánuje investovat do jeho rekonstrukce a výhledově i zastřešení. První akcí pro veřejnost bude v červnu koncert Janka Ledeckého s Filharmonií Hradce Králové. Novinářům to dnes řekli zástupci svazu.

Předseda Jakub Kotrba uvedl, že cílem svazu je na Štvanici vrátit světový tenis a zároveň z něj udělat prostor, kde se budou pořádat i kulturní akce. Kromě koncertu Ledeckého 22. června svaz podle předsedy letos plánuje i další dvě až tři akce, cílem je otestovat zájem veřejnosti. Na ochoz by také měly přibýt stánky s jídlem či posezení.



"Další sezony bychom potom přecházeli do druhé fáze, která už bude pravděpodobně zahrnovat i nějakou větší sanaci stadionu," dodal Kotrba. Na to bude muset svaz sehnat peníze, o čemž chce jednat s pražským magistrátem či Národní sportovní agenturou (NSA). Výhledovým plánem je zastřešení, což je ale podle předsedy záměr na delší dobu. "To je opravdu hudba budoucnosti," řekl. Zástupci svazu již dříve uvedli, že by na Štvanici chtěli vybudovat tenisovou síň slávy.



Aktuální renovaci sociálního zařízení a další drobné opravy svaz financuje sám. Kvůli dotačním kauzám bývalého předsedy Ivo Kaderky a dalších funkcionářů v poslední době čelil finančním potížím, ale situace je již podle Kotrby stabilizovaná. "Peněz samozřejmě nikdy není dost, ale v tuto chvíli svaz stabilizovaný je díky procesům, které se nám podařilo nastavit, a díky penězům, které dostáváme od NSA na předem jasné a určené cíle," řekl. Dodal, že nad organizací zároveň pořád visí hrozba pokuty, ale i s tím vědomím se vedení tenisového svazu rozhodlo investici uskutečnit.



Praha má studii celkové proměny Štvanice, které by měla podle zástupců svazu a města úprava tenisového areálu odpovídat. Spoluautor studie architekt Radek Kovařík z kanceláře RKAW uvedl, že oprava a otevření areálu by mohly napomoci dalším úpravám ostatních částí ostrova, ať se bude jednat o vylepšení cest, prostranství, zeleně či přístupů k Vltavě. Záměr svazu dnes na tiskové konferenci podpořil primátor hlavního města Bohuslav Svoboda (ODS).