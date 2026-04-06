Věří, že zvládne maturitu i BJK Cup. Nevím, z čeho jsem víc nervózní, říká Valentová

DNES, 12:45
Tereza Valentová má před sebou týden plný výzev. Před páteční kvalifikací Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarsku ji ještě ve středu a ve čtvrtek čeká maturitní zkouška, kvůli níž devatenáctiletá hráčka absolvuje rychlý přesun na trase Biel - Praha - Biel. Ačkoliv patří mezi "stresaře", v on-line rozhovoru s novináři věřila, že zkoušku dospělosti zvládne a poté i pomůže k českému postupu.
Tereza Valentová bude v tomto týdnu maturovat i hrát BJK Cup (© ČTK / Ožana Jaroslav)

"Budu nervózní z obou věcí. Nevím, z čeho víc," řekla Valentová. "Z tenisu už mám stres zažitý, ale z maturity jsem nervózní už teď. Se školou jsem celkem stresař. Myslím, že až si tam sednu, tak se budu klepat. Už to chci mít za sebou a pak si užít s holkami Billie Jean King Cup. Doufám, že kvalifikace i maturita vyjdou dobře a budu mít pohov," uvedla.

Finalistka loňského turnaje z Ósaky a padesátá hráčka světa dnes odletí s týmem do Bielu, kde se bude připravovat do úterního odpoledne. Poté se do Česka na pár dní vrátí. "Ve středu a ve čtvrtek maturuju, potom poletím zase tam a v pátek a v sobotu už se hraje," řekla k programu Valentová.

Studentka ekonomického lycea v Praze se snaží využít k přípravě na maturitu každou volnou chvíli. "Učebnice beru s sebou. Ještě dolaďujeme účetnictví a vlastně tak nějak všechno. Ve středu mám slohy z angličtiny a češtiny. Ve čtvrtek mám praktické, kde je to účetnictví, a pak ještě nějaké obhajování," uvedla Valentová.

Spolu s ní jsou v týmu debutující kapitánky Barbory Strýcové také 14. hráčka světa Linda Nosková, wimbledonská šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková a čerstvá vítězka turnaje z Bogoty Marie Bouzková. "Budeme jí držet palce, aby maturitu udělala, a pak se zase vrátí do týmu. Když to vše klapne, tak to bude pro ni týden, na který nikdy nezapomene," uvedla Strýcová.

Kvalifikaci proti Švýcarsku otevřou v pátek dvě dvouhry. V sobotu se začne nově čtyřhrou a poté by měly následovat zbývající dva singly. Vítězky duelu postoupí na závěrečný turnaj pro osm nejlepších, který se uskuteční v Shenzhenu od 21. září.

"Tenisová forma snad bude dobrá a ten svůj výkon stále vylepšuju. Moc se těším. Školní forma je asi o trochu horší, ale učím se, co můžu. Doufám, že to nějak zvládnu," doplnila Valentová.

Ondřej Jirásek, ČTK
Kreuz
06.04.2026 13:58
Vypada nejak vyhuble.. doufejme ze to je k dobru
Diabolique
06.04.2026 13:26
Co je s tema titulkama? Proc tam neni - Valentove hrozi, ze neudela maturitu?
Ondřej.Jirásek
06.04.2026 13:27
Valentové hrozí, že neudělá maturitu a selže v BJK Cupu. Tak si to myslel, že?
Tomas_Smid_fan
06.04.2026 13:42
nebo... selže u maturity a neudělá díru v BJKCupu
Ondřej.Jirásek
06.04.2026 13:43
Těch variant je spousta
PTP
06.04.2026 13:56
Černý víkend v Bílu
The_Punisher
06.04.2026 14:43
Sinuhet1
06.04.2026 13:35
Kapitan_Teplak
06.04.2026 13:50
lvicek
06.04.2026 14:10
Nad českou hvězdičkou visí Damoklův meč - zvládne v šibeničním termínu složit zkoušku dospělosti a ustát tlak národní reprezentace?
com
06.04.2026 13:23
Když si jezdí po světě, tak maturita z angliny pro ni musi bejt hračka smile
Ela-fon-isi
06.04.2026 13:48
Ano, říkala že největší průšvih je účetnictví. Byl s ní hodinový rozhovor na Radiožurnálu. https://www.mujrozhlas.cz/host-radiozurnalu-575842
tommr
06.04.2026 13:16
Maturitu jí udělat nechají ale Švýcarky tak vstřícný určitě nebudou ...
PTP
06.04.2026 12:51
Terka si pak povede sama účetnictví, nikdo ji neojebe
