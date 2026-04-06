Věří, že zvládne maturitu i BJK Cup. Nevím, z čeho jsem víc nervózní, říká Valentová
"Budu nervózní z obou věcí. Nevím, z čeho víc," řekla Valentová. "Z tenisu už mám stres zažitý, ale z maturity jsem nervózní už teď. Se školou jsem celkem stresař. Myslím, že až si tam sednu, tak se budu klepat. Už to chci mít za sebou a pak si užít s holkami Billie Jean King Cup. Doufám, že kvalifikace i maturita vyjdou dobře a budu mít pohov," uvedla.
Finalistka loňského turnaje z Ósaky a padesátá hráčka světa dnes odletí s týmem do Bielu, kde se bude připravovat do úterního odpoledne. Poté se do Česka na pár dní vrátí. "Ve středu a ve čtvrtek maturuju, potom poletím zase tam a v pátek a v sobotu už se hraje," řekla k programu Valentová.
Studentka ekonomického lycea v Praze se snaží využít k přípravě na maturitu každou volnou chvíli. "Učebnice beru s sebou. Ještě dolaďujeme účetnictví a vlastně tak nějak všechno. Ve středu mám slohy z angličtiny a češtiny. Ve čtvrtek mám praktické, kde je to účetnictví, a pak ještě nějaké obhajování," uvedla Valentová.
Spolu s ní jsou v týmu debutující kapitánky Barbory Strýcové také 14. hráčka světa Linda Nosková, wimbledonská šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová, Lucie Havlíčková a čerstvá vítězka turnaje z Bogoty Marie Bouzková. "Budeme jí držet palce, aby maturitu udělala, a pak se zase vrátí do týmu. Když to vše klapne, tak to bude pro ni týden, na který nikdy nezapomene," uvedla Strýcová.
Kvalifikaci proti Švýcarsku otevřou v pátek dvě dvouhry. V sobotu se začne nově čtyřhrou a poté by měly následovat zbývající dva singly. Vítězky duelu postoupí na závěrečný turnaj pro osm nejlepších, který se uskuteční v Shenzhenu od 21. září.
"Tenisová forma snad bude dobrá a ten svůj výkon stále vylepšuju. Moc se těším. Školní forma je asi o trochu horší, ale učím se, co můžu. Doufám, že to nějak zvládnu," doplnila Valentová.
