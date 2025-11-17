Větší šance pro český tým? Alcaraz se těsně před Davis Cupem zranil

DNES, 12:45
Aktuality 6
Už tento týden ve čtvrtek se výběr kapitána Tomáše Berdycha utká na finálovém turnaji Davisova poháru v Boloni proti Španělsku. Největší oporou našich soupeřů bude světová jednička Carlos Alcaraz (22), ten si však v nedělním finále na Turnaji mistrů lehce poranil pravý hamstring a nemusel by být stoprocentní.
Alcaraz se ve finále v Turíně zranil (@ Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Pro český národní tým v čele s dvěma členy TOP 20 Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem a třetím skvělým singlistou Tomášem Macháčem by Španělé na rychlém halovém betonu nemuseli být extra těžkým soupeřem. To by však nesměli mít svou hlavní oporu Alcaraze, který letos prohrál na hlavním okruhu pouze devět z 80 zápasů a v podmínkách pod zataženou střechou se výrazně zlepšil.

Zdá se však, že aktuální lídr žebříčku a šestinásobný grandslamový šampion do Boloni na finálový turnaj Davisova poháru dorazí lehce fyzicky limitovaný. V nedělním finále Turnaje mistrů v Turíně si přivodil zranění pravého hamstringu a rozhodně i to přispělo k jeho porážce proti Janniku Sinnerovi.

"Při jednom z returnů jsem ucítil něco v hamstringu. Moc mě to neovlivnilo. Mohl jsem běhat, ale stále jsem to měl v hlavě," řekl Španěl ohledně svého zranění, které si v zápase nechával ošetřovat. Následně pak podlehl svému největšímu rivalovi ve dvou vyrovnaných sadách.

To, že tento problém ovlivnil jeho výkon popřel. Což však může být jen skromná odpověď, aby to neznělo tak, že se na zranění vymlouvá. V závěru zápasu však jasně polevil a výměny se snažil rychleji ukončovat častějšími přechody na síť, které mu ale nevycházely.

Pouze čas ukáže, jak je zranění nakonec vážné a zda ho stihne do čtvrtka úplně vyléčit. Vedle něj budou v týmu bývalého profesionálního hráče Davida Ferrera také Jaume Munar, Pedro Martínez a deblista Marcel Granollers. Pětičlenný český výběr doplňují mimo elitních singlistů i Vít Kopřiva a Adam Pavlásek.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
MARECEK7
17.11.2025 14:18
Zase blábol
Reagovat
hanz
17.11.2025 13:51
Kecy v peci...
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
17.11.2025 13:48
Nebojte. Naši kluci tenisti reprezentanti to nenechají jen tak a inspirují se tímto https://youtu.be/8MLrb-AlhqA?feature=shared Když vy břizolit, tak my kachličky! Když Alcaraz pravý hamstring, tak my přetržení achilovky, namožený sval, křeče (zdravím tímto Macháče) či aspoň viróza!
Reagovat
com
17.11.2025 13:17
jo tak proto prohral.. On má bebí
Reagovat
Tomas_Smid_fan
17.11.2025 14:03
tys zrovna koukal na Love Island?
Reagovat
com
17.11.2025 14:09
kdybys ho sledoval, tak vis, ze uz skoncil pred 2 tydny smilesmile
Reagovat

