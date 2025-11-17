Větší šance pro český tým? Alcaraz se těsně před Davis Cupem zranil
Pro český národní tým v čele s dvěma členy TOP 20 Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem a třetím skvělým singlistou Tomášem Macháčem by Španělé na rychlém halovém betonu nemuseli být extra těžkým soupeřem. To by však nesměli mít svou hlavní oporu Alcaraze, který letos prohrál na hlavním okruhu pouze devět z 80 zápasů a v podmínkách pod zataženou střechou se výrazně zlepšil.
Zdá se však, že aktuální lídr žebříčku a šestinásobný grandslamový šampion do Boloni na finálový turnaj Davisova poháru dorazí lehce fyzicky limitovaný. V nedělním finále Turnaje mistrů v Turíně si přivodil zranění pravého hamstringu a rozhodně i to přispělo k jeho porážce proti Janniku Sinnerovi.
"Při jednom z returnů jsem ucítil něco v hamstringu. Moc mě to neovlivnilo. Mohl jsem běhat, ale stále jsem to měl v hlavě," řekl Španěl ohledně svého zranění, které si v zápase nechával ošetřovat. Následně pak podlehl svému největšímu rivalovi ve dvou vyrovnaných sadách.
To, že tento problém ovlivnil jeho výkon popřel. Což však může být jen skromná odpověď, aby to neznělo tak, že se na zranění vymlouvá. V závěru zápasu však jasně polevil a výměny se snažil rychleji ukončovat častějšími přechody na síť, které mu ale nevycházely.
Pouze čas ukáže, jak je zranění nakonec vážné a zda ho stihne do čtvrtka úplně vyléčit. Vedle něj budou v týmu bývalého profesionálního hráče Davida Ferrera také Jaume Munar, Pedro Martínez a deblista Marcel Granollers. Pětičlenný český výběr doplňují mimo elitních singlistů i Vít Kopřiva a Adam Pavlásek.
Nový komentář
Komentáře