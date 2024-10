VIDEO: Hlaváčková o naschválech Sereny Williamsové či neosobní spolupráci s Babosovou

07:22

UC: Češi už znají program zápasů

Po včerejším rozlosování United Cupu je znám už také časový harmonogram turnaje. Čeští tenisté, jejichž lídry by měli být Karolína Muchová a Tomáš Macháč, v Sydney vstoupí do soutěže smíšených družstev až třetí hrací den 29. prosince zápasem proti Norům s Casperem Ruudem v sestavě. Na Nový rok pak vyzvou loňské finalisty Poláky Igu Šwiatekovou s Hubertem Hurkaczem. Oba duely se budou hrát během denního programu, v případě postupu Češi nastoupí už 2. ledna večer k utkání o postup do semifinále.