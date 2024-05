Vondroušová je ráda, že zvládla duel s Paquetovou. Podcenit nehodlá ani kvalifikantku Danilovičovou

Markéta Vondroušová neměla před Roland Garros velká očekávání, i proto si postupu do osmifinále vážila. V dnešním utkání proti domácí Chloé Paquetové, které vyhrála 6:1, 6:3, ji příjemně překvapila i atmosféra. Přestože v boji o čtvrtfinále narazí až na 125. hráčku světa Srbku Olgu Danilovičovou, v rozhovoru pro weby iSport.cz a iDNES.cz varovala, že žebříček není směrodatný.

"Sezona byla všelijaká, ani jsem sem nejela s nějakým velkým očekáváním. Člověk chce hrát samozřejmě dobře, ale všechny zápasy jsou fakt těžké. I tyhle, které podle výsledku vypadají jednoznačně. Myslím, že o to víc si všeho vážím. Jsem hrozně ráda, že se to takhle povedlo," řekla Vondroušová.

Nasazená pětka a finalistka turnaje z roku 2019 porazila předchozí přemožitelku Kateřiny Siniakové Paquetovou za hodinu a půl. Šestkrát prolomila soupeřčin servis. "V gamech jsme si docela zahrály. Míče jsou tu prostě těžký a výměny se nedají úplně lehce zabít. Ale zápas to byl dobrý. Se vším všudy. Čekala jsem, že Francouzi udělají velký bordel. A taky byl," uvedla Vondroušová.

Loňská wimbledonská vítězka přesto atmosféru chválila. Diváci byli féroví. "Bála jsem se, že mi budou křičet do servisu a bude to takový všelijaký. Překvapilo mě, jak to bylo v pohodě. Jí samozřejmě fandili hodně, ale i když jsem vyhrála hezký míč, zatleskali mi. Nebylo to nepříjemné prostředí, jak bych očekávala," uvedla čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova.

Žebříček neodpovídá skutečnosti, varuje

Přestože její soupeřce patří v žebříčku až 136. místo, nechtěla nic podcenit. "Teď jde hezky vidět i na Danilovičové, že žebříček neodpovídá skutečnosti. Porazila (Danielle) Collinsovou, teď (Donnu) Vekičovou, hraje fakt dobře a jde z kvaldy. Možná na papíře se zápasy zdají lehké, ale jsou fakt těžké. Na žebříčku podle mě vůbec nezáleží, zvlášť na grandslamech. A i když jdou soupeřky z kvaldy, jsou zase rozehrané a věří si," řekla Vondroušová.

S Danilovičovou se Vondroušová utká v osmifinále. Proti přítelkyni fotbalového brankáře Jana Oblaka a dceři čtyřnásobného mistra Evropy v basketbalu Predraga Daniloviče sehrála letos už jeden zápas. V lednu ji porazila v United Cupu smíšených týmů 6:1, 3:6, 6:3.

"Tehdy to byl nervózní zápas z obou stran. Byl první v sezoně, takže to bylo všelijaké. Hrát s levačkou mi úplně nevadí, má podobný styl jako já - takový nakopnutý forhend a dobře se hýbe. Její zápas s Vekičovou jsem viděla celý a bylo to maso. Hrály fakt dobře. Už v sedmnácti vyhrála první WTA titul, pak se trošku zasekla. Ale myslím, že má na to být hodně vysoko, takže čekám, že to zase bude dřina," dodala Vondroušová.