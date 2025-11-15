Vraťte nám starý Davis Cup, žádají Alcaraz se Sinnerem. Jak by současný systém změnili?
Starý formát hraný systémem domácích zápasů zrušila Mezinárodní tenisová federace (ITF) v roce 2019. Letos Davis Cup vyvrcholí finálovým turnajem pro nejlepších osm týmů v Boloni, jenž začne dva dny po skončení Turnaje mistrů v Turíně. Titul z minulých dvou let budou obhajovat Italové, ale bez své největší hvězdy Sinnera, který dal přednost odpočinku s výhledem na přípravu na lednové Australian Open.
"Nikdy jsem bohužel nehrál Davis Cup, ten skutečný Davis Cup, kde hrajete venku, třeba v Argentině nebo Brazílii, a celý stadion fandí domácímu týmu," uvedl Sinner po páteční výhře nad Benem Sheltonem na Turnaji mistrů. "Třeba když hraje Austrálie proti USA v Boloni, tak nemáte ten pravý pocit z Davis Cupu," dodala světová dvojka.
Podle čtyřiadvacetiletého Itala je pro nejlepší hráče složité vměstnat pravidelný start v Davis Cupu do nabitého kalendáře. "Myslím, že je v současnosti těžké, aby měla každá země každý rok k dispozici ty nejlepší hráče. Líbilo by se mi, kdyby byl Davis Cup ve dvou letech. Pak byste třeba mohli mít semifinále na začátku sezony a finále na jejím konci," řekl Sinner.
Na rozdíl od Sinnera by se měl příští týden v Boloni představit jeho španělský rival Alcaraz, jemuž budou čelit Češi ve čtvrtečním čtvrtfinále. Ani on si nemyslí, že je reálné, aby nejlepší hráči startovali v Davis Cupu každoročně. "Pokud by se hrálo každé dva nebo tři roky, bylo by to něco jiného, unikátnějšího. Hrát každý rok se to nedá. Myslím, že by se mělo udělat něco, aby byl Davis Cup jedinečný," řekla ve čtvrtek na Turnaji mistrů světová jednička.
Také šéf ATP Andrea Gaudenzi se domnívá, že formát Davis Cupu by se měl změnit. "Mám ho strašně rád, je to úžasná akce. Myslím, že bychom se měli všichni domluvit a udělat z toho opravdové tenisové mistrovství světa. V ideálním světě by se měl Davis Cup hrát systémem doma a venku a během dvou let," řekl bývalý italský tenista.
Zverev: Davis Cup je jen exhibice a ztráta času
A tehdejší hráče v čele s big3, kteří proti tomu nijak vehementně neprotestovali (nebo taky dostali všimné?), nakopat do zadku.
Ten nápad hrát to dva roky není špatný.