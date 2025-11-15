Vraťte nám starý Davis Cup, žádají Alcaraz se Sinnerem. Jak by současný systém změnili?

Světové tenisové hvězdy typu Jannika Sinnera (24) a Carlose Alcaraze (22) volají po návratu Davis Cupu ke klasickému formátu se zápasy v domácím prostředí jednoho z týmů. Navrhují také, aby se tradiční soutěž kvůli nabitému kalendáři roztáhla do více let, což podporuje také ATP.
Starý formát hraný systémem domácích zápasů zrušila Mezinárodní tenisová federace (ITF) v roce 2019. Letos Davis Cup vyvrcholí finálovým turnajem pro nejlepších osm týmů v Boloni, jenž začne dva dny po skončení Turnaje mistrů v Turíně. Titul z minulých dvou let budou obhajovat Italové, ale bez své největší hvězdy Sinnera, který dal přednost odpočinku s výhledem na přípravu na lednové Australian Open.

"Nikdy jsem bohužel nehrál Davis Cup, ten skutečný Davis Cup, kde hrajete venku, třeba v Argentině nebo Brazílii, a celý stadion fandí domácímu týmu," uvedl Sinner po páteční výhře nad Benem Sheltonem na Turnaji mistrů. "Třeba když hraje Austrálie proti USA v Boloni, tak nemáte ten pravý pocit z Davis Cupu," dodala světová dvojka.

Podle čtyřiadvacetiletého Itala je pro nejlepší hráče složité vměstnat pravidelný start v Davis Cupu do nabitého kalendáře. "Myslím, že je v současnosti těžké, aby měla každá země každý rok k dispozici ty nejlepší hráče. Líbilo by se mi, kdyby byl Davis Cup ve dvou letech. Pak byste třeba mohli mít semifinále na začátku sezony a finále na jejím konci," řekl Sinner.

Na rozdíl od Sinnera by se měl příští týden v Boloni představit jeho španělský rival Alcaraz, jemuž budou čelit Češi ve čtvrtečním čtvrtfinále. Ani on si nemyslí, že je reálné, aby nejlepší hráči startovali v Davis Cupu každoročně. "Pokud by se hrálo každé dva nebo tři roky, bylo by to něco jiného, unikátnějšího. Hrát každý rok se to nedá. Myslím, že by se mělo udělat něco, aby byl Davis Cup jedinečný," řekla ve čtvrtek na Turnaji mistrů světová jednička.

Také šéf ATP Andrea Gaudenzi se domnívá, že formát Davis Cupu by se měl změnit. "Mám ho strašně rád, je to úžasná akce. Myslím, že bychom se měli všichni domluvit a udělat z toho opravdové tenisové mistrovství světa. V ideálním světě by se měl Davis Cup hrát systémem doma a venku a během dvou let," řekl bývalý italský tenista.

Zverev: Davis Cup je jen exhibice a ztráta času

Ondřej Jirásek, ČTK
Kandinsky1
15.11.2025 14:38
Pánové, co se nechali uplatit tou španělskou kopačkou a nechali zničit DC, by měli viset.
A tehdejší hráče v čele s big3, kteří proti tomu nijak vehementně neprotestovali (nebo taky dostali všimné?), nakopat do zadku.
Ten nápad hrát to dva roky není špatný.
jackiec
15.11.2025 14:53
A co měli jako dělat? Však federace to odhlasovali, hlavně Haggerty to prosazoval. Big 3 to měla na háku, už to vyhráli a taky to nehráli vždycky.
Serpens
15.11.2025 14:29
Ozval se i Zverev. Klobouk dolů, slušně bafuňářům zatápí, na to by mohli konečně slyšet.
muster
15.11.2025 14:34
naznačují, že se jim na to příště vykašlou a z toho mají bafuňáři strach...nebudou hrát hvězdy, nebudou money
Sincaraz
15.11.2025 14:28
Nápad hrať DC každý druhý rok nie je márny. Mohlo by to spolu s návratom starého systému zvýšiť jeho atraktivitu v očiach hráčov aj fanúšikov.
muster
15.11.2025 14:26
už aby to bylo...ať to klidně hrají 2 roky, ale postaru...MS ve fotbalu je taky jednou za 4 roky
Sincaraz
15.11.2025 14:29
presne a aj vďaka tomu majú väčšiu váhu a hodnotu ako MS v hokeji, ktoré sú každý rok
jackiec
15.11.2025 14:54
V hokeji bych zrušil MS jak je olympiáda, tak jako v osmdesátých letech.
