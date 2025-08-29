Výborná Vondroušová! Na US Open skolila světovou osmičku a je bez ztráty setu v osmifinále
Vondroušová – Paoliniová 7:6, 6:1
V osmifinále US Open je sice Vondroušová bez ztráty setu, nicméně ve všech třech zápasech absolvovala tie-break a pořádně zabrat musela i proti Oksaně Selechmetěvové a McCartney Kesslerové. Klíčové momenty výborně ustála také v duelu se světovou osmičkou Paoliniovou.
V úvodním dějství se v podstatě bojovalo pouze o servis Vondroušové. Česká tenistka zlikvidovala oba brejkboly a na returnu se proti agresivně hrající Paoliniové, která se snažila diktovat tempo výměn, vůbec neprosazovala a nedokázala ji donutit ani na shodu. Set vyvrcholil tie-breakem, v němž byla nejen psychicky silnější Vondroušová a zkrácenou hru brala poměrem 7:4.
Paoliniová pak ještě vzdorovala v úvodu druhé sady, nicméně ve čtvrté hře se vyházela a po prvním brejku celého zápasu na chvíli úplně odpadla. Vondroušová snadno zvýšila na 4:1 a měla dva brejkboly na ještě luxusnější vedení. Tyto šance nevyužila a vítězství v tomto gamu nakonec slavila až po maratonském průběhu a proměnění šesté možnosti. Velký náskok už si vzít nenechala.
Vondroušová startuje na US Open po dvou letech, loňský ročník musela kvůli operaci levého ramene vynechat. Právě předloni tady zaregistrovala svůj nejlepší výsledek, když se probila až do čtvrtfinále. Ve druhém týdnu tohoto podniku je potřetí, do osmifinále prošla také v roce 2018.
Po vítězství nad Paoliniovou zapsala svůj 15. kariérní skalp TOP 10 a letošní bilanci s takto vysoko postavenými soupeřkami vylepšila na 3:2. Zbylé dva skalpy slavila nedávno na trávě v Berlíně, kde skolila mimo jiné světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a získala třetí titul.
V osmifinále grandslamů disponuje bilancí 4:3 a poslední tři takové duely zvládla. O prodloužení této série bude usilovat proti v posledních týdnech výborně hrající Rybakinové. Bude se jednat o souboj bývalých wimbledonských šampionek. Rybakinová vyhrála nejslavnější turnaj v roce 2022 a Vondroušová dobyla následující ročník. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.
V rámci pátečního program bude bojovat o místo ve druhém týdnu také Barbora Krejčíková proti Emmě Navarrové a v sobotu si to o osmifinále rozdají v českém derby Linda Nosková s Karolínou Muchovou.
Výsledky dvouhry žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Příjemné překvápko, i když úplná senzace to zase není. Markéta prostě umí.
První set zvládla velice zkušeně, ve druhém se pak Jasmína rozložila na součástky. :)
Proti Rybce jí dávám tak 40% šanci na úspěch.
Což si myslím, že je vaše na kráse tohoto vítězství. Malý hrála dobře, ale Paolini kazila opravdu neskutečně. Kazila mnohem víc než Máky hrála dobře. A taky si myslím, že v mnoha výměnách byla Máky až moc pasivní. Jestli bude stejně pasivní taky proti Rybce, tak ta jí smázne jak Raducanu.
V prvním setu byla přitom Italka lepší a na returnu si Markéta ani neškrtla. Díky dobrýmu podání si ale Markéta vybojovala TB a v něm měla překvapivě navrch. Italku to hodně srazilo a ve druhým setu už byla lepší Markéta. Definitivně Italku dorazila v maratonské šesté hře ve které proměnila až šestý brejkbol. Nechci ani domýšlet co by se stalo kdyby Paolini tu hru vyhrála ...
Matkét, SKVĚLE.