Výborná Vondroušová! Na US Open skolila světovou osmičku a je bez ztráty setu v osmifinále

VČERA, 21:19
US OPEN - Markéta Vondroušová (26) není na US Open mezi nasazenými, a přesto dokázala projít do druhého týdne. Dokonce bez ztráty jediného setu. Rodačka ze Sokolova ve třetím kole porazila 7:6, 6:1 světovou osmičku a dvojnásobnou grandslamovou finalistku Jasmine Paoliniovou (29). O své druhé čtvrtfinále ve Flushing Meadows bude bojovat v souboji bývalých wimbledonských šampionek s Jelenou Rybakinovou.
Markéta Vondroušová skolila světovou osmičku Jasmine Paoliniovou (© ČTK / AP / Seth Wenig)

Vondroušová – Paoliniová 7:6, 6:1

V osmifinále US Open je sice Vondroušová bez ztráty setu, nicméně ve všech třech zápasech absolvovala tie-break a pořádně zabrat musela i proti Oksaně Selechmetěvové a McCartney Kesslerové. Klíčové momenty výborně ustála také v duelu se světovou osmičkou Paoliniovou.

V úvodním dějství se v podstatě bojovalo pouze o servis Vondroušové. Česká tenistka zlikvidovala oba brejkboly a na returnu se proti agresivně hrající Paoliniové, která se snažila diktovat tempo výměn, vůbec neprosazovala a nedokázala ji donutit ani na shodu. Set vyvrcholil tie-breakem, v němž byla nejen psychicky silnější Vondroušová a zkrácenou hru brala poměrem 7:4.

Paoliniová pak ještě vzdorovala v úvodu druhé sady, nicméně ve čtvrté hře se vyházela a po prvním brejku celého zápasu na chvíli úplně odpadla. Vondroušová snadno zvýšila na 4:1 a měla dva brejkboly na ještě luxusnější vedení. Tyto šance nevyužila a vítězství v tomto gamu nakonec slavila až po maratonském průběhu a proměnění šesté možnosti. Velký náskok už si vzít nenechala.

Vondroušová startuje na US Open po dvou letech, loňský ročník musela kvůli operaci levého ramene vynechat. Právě předloni tady zaregistrovala svůj nejlepší výsledek, když se probila až do čtvrtfinále. Ve druhém týdnu tohoto podniku je potřetí, do osmifinále prošla také v roce 2018.

Po vítězství nad Paoliniovou zapsala svůj 15. kariérní skalp TOP 10 a letošní bilanci s takto vysoko postavenými soupeřkami vylepšila na 3:2. Zbylé dva skalpy slavila nedávno na trávě v Berlíně, kde skolila mimo jiné světovou jedničku Arynu Sabalenkovou a získala třetí titul.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V osmifinále grandslamů disponuje bilancí 4:3 a poslední tři takové duely zvládla. O prodloužení této série bude usilovat proti v posledních týdnech výborně hrající Rybakinové. Bude se jednat o souboj bývalých wimbledonských šampionek. Rybakinová vyhrála nejslavnější turnaj v roce 2022 a Vondroušová dobyla následující ročník. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1.

V rámci pátečního program bude bojovat o místo ve druhém týdnu také Barbora Krejčíková proti Emmě Navarrové a v sobotu si to o osmifinále rozdají v českém derby Linda Nosková s Karolínou Muchovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

37
Around_The_Grounds
29.08.2025 23:30
Končím se sledovanim tenisu. Stačilo. Dnešní tenis není už sport, ale manipulace. Manipulace financovat bandu milionářů, kteří stejně neodvadi výkony, za než jsou královsky placeny. Dost bylo marnění života. Je čas dělat něco smysluplného.
aligo
29.08.2025 23:56
Zhrzený sázkař?
SydneyOpen
29.08.2025 22:43
tak nakonec min. 3 hráči ve 4.kole, tak snad alespoň ještě 1!
Kandinsky1
29.08.2025 23:36
Snad někdo udělá to kýžené ČF.
Mantra
29.08.2025 21:58
Kdyby Ryba hrála jako s Terkou, musela by Markét postoupit
horska.kraslice
29.08.2025 22:00
Otmar
29.08.2025 21:53
Klobouk dolů před Markétou. 1. set mohl dopadnout jakkoliv, nicméně TB odehrála zkušeně a ta rozborka Paolini ve 2.setu, to bylo mistrovské dílo. Ona opravdu dokáže otrávit skoro každého a ten pohled do obličeje Paolini při odchodu z kurtu, to byl pohled pro bohy. Malá nasraná hromádka italského neštěstí...toť odměna pro ty, kdo Maki věřili. Mimochodem, další debl skončil v latríně...tentokrát česko-slovenský, je to deblová bída.
tommr
29.08.2025 22:02
ale porazil je česko-mexický pár takže to není taková tragédie ...
horska.kraslice
29.08.2025 22:02
Ale zůstal česko-mexickej.
Dobry-den
29.08.2025 21:37
Gratulace Markétě. smile

Příjemné překvápko, i když úplná senzace to zase není. Markéta prostě umí.
První set zvládla velice zkušeně, ve druhém se pak Jasmína rozložila na součástky. :)

Proti Rybce jí dávám tak 40% šanci na úspěch.
PTP
29.08.2025 21:41
Základ je, aby chytla správnej úhel zalomení toho širmu, co nosí na hlavě.
horska.kraslice
29.08.2025 21:54
NOLE_unvaccinated_GOAT
29.08.2025 21:36
Myslíte, že Maky je odbornicí na napoleonské války? Jedním z Napoleonových nejslavnějších citátů je totiž: "Když nepřítel dělá velké chyby, neruš ho přitom!" No a Maky velmi zkušeně nechala Paolini vyházet v 1.brejku zápasu v 2.srtu na 3:1. A to bylo opravdu 100% vyházení se v tom setu.

Což si myslím, že je vaše na kráse tohoto vítězství. Malý hrála dobře, ale Paolini kazila opravdu neskutečně. Kazila mnohem víc než Máky hrála dobře. A taky si myslím, že v mnoha výměnách byla Máky až moc pasivní. Jestli bude stejně pasivní taky proti Rybce, tak ta jí smázne jak Raducanu.
Liverpool22
29.08.2025 21:41
S Rybkou to má 1:1 na zápasy. Maky bude muset být kreativní a měnit rytmus hry smile
tommr
29.08.2025 21:42
v prvním setu Paolini naopak nekazila téměř vůbec a Markéta v něm vytěžila z minima maximum. Ve druhém setu už Paolini začala chybovat protože jí psychicky srazil ten TB a Markétina perfektní defenzíva ...
HAJ
29.08.2025 21:50
Jo, na začátku utkání jsem myslel, že s ní Maky nemá žádnou šanci, ale postupem doby se také její hra změnila. Sem tam taky pořádně přitvrdila. Její variabilita je super. To Italka styl hry nemůže měnit, protože je zvyklá jen bušit.
tommr
29.08.2025 21:34
Markéta příjemně překvapila smile Čekal jsem že Italka Markétu zdeptá ale dopadlo to přesně obráceně ...
V prvním setu byla přitom Italka lepší a na returnu si Markéta ani neškrtla. Díky dobrýmu podání si ale Markéta vybojovala TB a v něm měla překvapivě navrch. Italku to hodně srazilo a ve druhým setu už byla lepší Markéta. Definitivně Italku dorazila v maratonské šesté hře ve které proměnila až šestý brejkbol. Nechci ani domýšlet co by se stalo kdyby Paolini tu hru vyhrála ...
Liverpool22
29.08.2025 21:38
smile
PTP
29.08.2025 21:32
Vondroušová skolila a ve 2. setu i školila světovou osmičku.
EllNino
29.08.2025 21:31
Markéta je v zóně, chybí tu marko99, ona prostě umí :)
Petruco
29.08.2025 21:30
Týjo, tak to se těším na záznam na YouTube. To mám radost, že ta malá, nabušená, buclatá italská koule (všechna čest, jak úžasně hraje, při takovém malém vzrůstu) prohrála. Druhý set byl jednoznačný... To bude pokoukáníčko.
Matkét, SKVĚLE.
horska.kraslice
29.08.2025 21:54
Nevím vlastně proč, ale mně docela vadí, že při zápasech Paolini režisér hrozně často zabírá v hledišti její parťačku Errani.
tommr
29.08.2025 22:01
já myslím že Errani už funguje i jako trenérka Paolini v singlu ...
PTP
29.08.2025 21:29
Na Grandstandu šaráda pokračuje : Prdeláč vs. Strup - fandím našemu západnímu sousedovi
tommr
29.08.2025 21:37
hlavně ať to skončí co nejdřív aby Bára nemusela začínat až někdy v noci ...
Kandinsky1
29.08.2025 21:27
Pěkně, pěkně
The_Punisher
29.08.2025 21:25
Perfektní, Maky! V příštím kole rozebrat/rozdeptat i Rybku
aape
29.08.2025 22:09
com
29.08.2025 21:21
Palson dostane nový šatičky
Kuba4Win
29.08.2025 21:32
A kabelku
com
29.08.2025 21:37
Ten bude kabelku drzet tak leda Vondrousce, takova jeji podržtaška
HAJ
29.08.2025 21:32
Tak o tomto člověku jsem ještě nic nečetl
HAJ
29.08.2025 21:34
Kdo to je anebo je to přezdívka?
Trojchyba_Mat
29.08.2025 21:35
Andrew Paulson Markétin přítel
HAJ
29.08.2025 21:40
Jo o tom jsem teda slyšel. Dík
com
29.08.2025 21:35
Paulson, vypadlo mi U jak sem to psal rychle, abych tu mel prvni prispevek smile
PTP
29.08.2025 21:36
To je rozkuřovač před mačem - a dnes odvedl kvalitní práci
