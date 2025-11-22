Výborně. Kolář si poradil s italskou senzací a ovládl challenger ve Španělsku
Cadenasso – Kolář 4:6, 4:6
Kolářův soupeř Cadenasso se do finálového souboje probil přes kvalifikační boje, v Montemaru ho tak čekal už sedmý zápas. Jeho posledním přemožitelem byl v osmifinále předcházejícího turnaje ve Valencii Martin Krumich. Kolář měl už před finále jistý návrat do druhé stovky žebříčku a především účast v lednové kvalifikaci na Australian Open.
V opatrném úvodu utkání neměl ani jeden z tenistů vážnější problémy na svém servisu. To se naprosto otočilo od stavu 2:2. V následujících pěti hrách byl vždy úspěšnější hráč na returnu, třikrát to byl Kolář, a dostal se tak do vedení 5:4. Sérii ztracených podání pak rodák z Bystřice nad Pernštejnem vzápětí přerušil a po 54 minutách získal první sadu 6:4.
Ve druhém setu se první důležitý moment odehrál ve čtvrtém gamu, kdy Kolář odvracel brejkbolovou možnost. Dokázal si však poradit a sám si na svou chvíli počkal o chvíli později.
Za stavu 3:3 sebral Cadenassovi poprvé ve druhém setu podání a náskok už nepustil. Utkání bez problémů dovedl po hodině a 47 minutách k výhře dvakrát 6:4 a získal svůj druhý letošní challengerový titul. Kolář v utkání odvrátil čtyři ze šesti brejkových hrozeb, jeho soupeř byl úspěšný jen ve dvou z pěti případů.
Kolář se v žebříčku posune ze současného 222. místa na 175. pozici, což by mu mělo zaručit kvalifikaci na Australian Open. Maximem českého tenisty je 111. příčka, na kterou se dostal v červnu roku 2022.
Cadenasso se po životní jízdě může těšit na nové žebříčkové maximum, kterým bude 310. příčka. Své dosavadní nejlepší umístění tak vylepší o více než padesát pozic.
Výsledky challengeru v Montemaru
