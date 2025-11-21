Výborně! Samson parádním závěrem šokovala favoritku, v Chile si zahraje o finále
Samson – Monnetová 1:6, 6:2, 7:5
Teprve příští rok v březnu oslaví Laura Samson plnoletost. Přesto už nyní patří k největším talentům nejen českého tenisu. Svůj potenciál prokazuje i na probíhajícím challengeru v Chile, kde prošla už mezi poslední kvartet.
Její čtvrtfinálový duel s Francouzkou Monnetovou však přinesl obrovské drama. O více než sto příček lépe postavená soupeřka vstoupila do utkání proti mladičké Češce s velkou vervou a jednoznačně potvrzovala roli favoritky.
Finalistka juniorského French Open z loňského roku získala svůj první a jediný game v prvním setu až za stavu 0:3 a o první sadu tak přišla za 27 minut jednoznačně 1:6.
Ve druhém setu však česká tenistka setřásla veškerou nervozitu a byla to naopak ona, kdo diktoval tempo hry. Od stavu 2:2 už francouzské favoritce nedovolila ani game, set vyhrála v pohodě 6:2 a poslala utkání do rozhodující sady.
Rodačka z ukrajinské Boiarky však ve třetím setu znovu získala navrch. V šesté hře vzala Monnetová vzala Češce podání, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 5:2.
Ani za tohoto stavu odpor českého talentu nezlomila. Vítězka šesti turnajů na okruhu ITF dvakrát za sebou uspěla na příjmu, sama při svém servisu už nezaváhala a po dvou hodinách a 20 minutách mohla slavit postup do semifinále.
Samson se v live žebříčku posunula ze současné 265. příčky zhruba na 231. pozici, jejím maximem tak zůstává 218. místo. Mezi hráčkami, které ještě nedosáhly věku 18 let, jí však patří šestá pozice.
