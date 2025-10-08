Vyčerpaná Muchová další bitvu v horku nezvládla. Proti Frechové po dvou hodinách skrečovala
Muchová – Frechová 6:7, 1:4 skreč
Muchová ve svém druhém zápase ve Wuhanu začala podstatně lépe než v tom předchozím. Frechové sebrala servis hned v úvodní hře a za stavu 3:1 měla ještě dva brejkboly v řadě, ty však nevyužila. Češka si náskok držela až do závěru sady a v deváté hře měla setbol na příjmu. Od té chvíle se jí ale přestalo dařit. Šanci nevyužila a hned na to ztratila podání a dovolila Polce srovnat.
Muchová dokázala Polku brejknout ještě v dlouhém jedenáctém gamu a podruhé měla šanci set dopodávat. To se jí ale ani napodruhé nepovedlo a musela do tie-breaku. Ve zkrácené hře Češka naprosto pohořela, uhrála pouze jediný bod a sadu po dlouhých 72 minutách ztratila.
Prohraná sada a vyčerpání se na Muchové podepsalo i v úvodu druhého dějství, když hned v první hře ztratila servis čistou hrou. Následoval velmi dlouhý game, ve kterém česká hráčka nevyužila brejkbol. Na podání zaváhala i v páté hře a poté se rozhodla z utkání odstoupit. Polka tak stále pokračuje v obhajobě loňského čtvrtfinále.
Už předchozí dvou a půl hodinový duel s Kosťukovou byl pro Muchovou velmi fyzicky náročný a i dnes na kurtu bojovala téměř dvě hodiny. Na kurtu si za stavu 1:2 ve druhém dějství vyžádala vyšetření a měla problém zvládat zdejší podmínky. Aktuálně je ve Wuhanu 32stupňové horko a 70% vlhkost vzduchu.
Nicméně spoustě jiných tenistek ani takové počasí nevadí, asi mají lepší kondiční přípravu.
Karolína je za zenitem a nějaké hvězdné výsledky už od ní nečekám. Místo ní (a dalších kdysi top 10 hráček) tady máme mladou trojici Nosková, Valentová a Bartůňková, která by měla český ženský tenis táhnout v dalších letech.