Vyhrožovali mně i rodině a přidali fotku pistole. Italku v Indian Wells musela střežit ochranka

Stefaniniová v prvním kole kvalifikace prestižní tisícovky v Indian Wells prohrála 6:4, 4:6 a 4:6 s Victorií Jiménezovou z Andorry. V duelu si však musela mimo soupeřky, poradit také se strachem. "Před zápasem mi na WhatsAppu vyhrožovali, abych prohrála. Přesto jsem bojovala až do konce, takovým lidem totiž nesmíte ustoupit," uvedla na instagramu.
"Vyhrožovali mně a mojí rodině, zmínili se o rodičích i místu, kde jsem se narodila a přidali fotku pistole," dodala bývalá 99. hráčka žebříčku. "Okamžitě jsem informovala WTA a dostala jsem ochranku. Každý dělal všechno pro to, abych se cítila bezpečně," pochvalovala si postup organizace Italka.
Předseda italského tenisového svazu Angelo Binaghi označil záležitost za nepřípustnou. "Každý, kdo se pokouší ovlivnit zápas skrz strach, by si měl uvědomit, že se dopouští zločinu. A něco takového vyžaduje právní odpověď," prohlásil.
Případy výhrůžek jsou v profesionálním sportu velmi častou událostí a hráči i hráčky si s nimi většinou zvládají sami poradit. Stefaniniová si však prošla velmi extrémním případem, do kterého musela zasáhnout i samotná organizace WTA.
