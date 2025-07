Výjimečný úspěch Palicové. Makala jsem a bojovala až do konce, česká půda mě vyhecovala

Jako výjimečný úspěch brala Barbora Palicová (21) vítězství v prvním kole Livesport Prague Open nad Priscillou Honovou. Australskou soupeřku dnes zdolala na tvrdém povrchu ve Stromovce 6:2, 3:6, 6:3 a zaznamenala při čtvrtém startu v hlavní soutěži v Praze premiérovou výhru. V rozhovoru s novináři řekla, že již nemá co ztratit a pokusí se uspět i v dalším utkání proti Francouzce Jessice Ponchetové.

"Bylo to hodně emotivní vítězství, protože to je moje první uhrané kolo v hlavní soutěži dvěstěpadesátky. Makala jsem a bojovala až do konce. Hrát na české půdě je to nejlepší a vyhecovalo mě to. A je fajn, že se přišli podívat lidi," uvedla Palicová. "Je to výjimečné vítězství. Je to velký turnaj, navíc tady v Praze," řekla Palicová.

Vítězného zápasu v hlavní soutěži se v Praze dočkala na čtvrtý pokus. Například vloni prohrála s Ruskou Oksanou Selechmetěvovou. "Vždy si říkám, že budu bojovat, co to jde. Hlavně neztratit hlavu, říkat si 'pojď, pojď a nakopnout se. Myslím, že pozitivní hlava je to nejdůležitější," uvedla 21letá tenistka.

Platilo to dnes i v rozhodující třetí sadě, v níž prohrávala se 129. hráčkou světa Honovou 0:2. "Blbě jsem si prohrála game, ale neztrácela jsem hlavu a říkala jsem si 'pojď, dáš to a vybojuješ si to'," uvedla. Za vítězství si slíbila i odměnu. "Dám si nějaký dobrý obídek a hlavně si odpočinu, protože zítra se budu muset zase soustředit. Hlavně musím namotivovat hlavu na další zápas," řekla.

V dalším kole narazí na Francouzku Ponchetovou, které patří ve světovém žebříčku 162. místo. O 17 míst níže postavená Palicová se pokusí využít současné dobré rozpoložení. "Už nemám co ztratit. Můžu do toho jít úplně uvolněně a budu se snažit ukázat co nejlepší tenis. Občas nezáleží na rankingu, ale na tom, jak se ta holka vyspí a jakou bude mít náladu. Budu se snažit do toho dát všechno a potvrdit si výhru."