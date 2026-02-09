Vymažte tyhle míče z tohoto světa! Naštvaný Medveděv sprostě nadával a v Rotterdamu končí
Medveděv – Humbert 6:7, 6:3, 3:6
Byla to pro Medveděva jedinečná šance snížit manko ve vzájemné bilanci, ve které teď prohrává už 1:4. Zatímco bývalý lídr žebříčku v roce 2023 v Rotterdamu kraloval, Humbert při ani jedné z předchozích tří účastí na tomto podniku nepřekročil první kolo.
Potvrdilo se však, že bez ohledu na okolnosti mu prostě pestrá hra francouzského tenisty vůbec nesedí. Úvodní set ztratil v tie-breaku, ale dokázal srovnat krok a vynutil si rozhodující sadu. V té ovšem promarnil všech šest brejkbolových šancí, přestože měl na returnu dvakrát vedení 40:0, a nakonec více než dvouhodinovou bitvu prohrál.
Mnohem víc než výkonem a výsledkem však na sebe upozornil svým chováním. V průběhu utkání si totiž dost nevybíravě a několikrát stěžoval na kvalitu míčů značky HEAD. Dokonce si kvůli nim zavolal supervizora.
"Neměli bychom s nimi hrát. A už vůbec ne je kupovat a propagovat. Vždyť ani nejsou kulaté. Tyhle míče jsou příšerné. Prosím, vymažte tyhle zas*ané míče z tohoto zas*aného světa," vztekal se.
Svými výbuchy na kurtech je známý, ale po loňském rozchodu s dlouholetým trenérem to vypadalo, že našel psychickou pohodu, což vedlo k výkonnostnímu i výsledkovému zlepšení. To se potvrdilo také na začátku této sezony triumfem v Brisbane. Už vzápětí na Australian Open však přišel krach a jasná porážka v osmifinále s Learnerem Tienem. A další zklamání utrpěl teď v Rotterdamu.
Po brzkém vyřazení v nizozemské metropoli má Medveděv v plánu ještě podnik v Dauhá a pak se vydá na březnové turnaje Masters v Indian Wells a Miami.
