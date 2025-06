Vynikající obrat Martincové. V Birminghamu vyhrála i potřetí a navázala na dominanci

WTA 125k BIRMINGHAM - Tereza Martincová (30) naprosto suverénně zvládla dvoukolovou kvalifikaci na podniku 125k v Birminghamu a o den později přidala na britském pažitu další vítězství. Bývalá světová čtyřicítka vracející se po zranění málem prohrávala o set a brejk, ale včas zabrala a aktuálně 106. hráčku světa Rebeccu Marinovou (34) přehrála 3:6, 6:4, 6:1. O postup do čtvrtfinále se utká s nasazenou Greet Minnenovou, nebo lucky loserem Arianne Hartonovou.

Marinová – Martincová 6:3, 4:6, 1:6

Martincová se vrátila v půlce března po zhruba osmiměsíční zdravotní pauze. Zatímco na halových betonech ani antuce se jí moc nedařilo, na nejrychlejším povrchu to zatím vypadá slibně. Bývalá světová čtyřicítka a momentálně členka až šesté stovky žebříčku zvládla na trávě v Birminghamu i třetí zápas.

Po suverénní kvalifikaci, v níž zničila poměrem 6:1, 6:1 Kyoku Okamuraovou i Ellu McDonaldovou, vyhrála také úvodní kolo hlavní soutěže. V něm už měla podstatně více práce. Dokonce prohrávala s Marinovou 3:6, 1:2 a 0:40. Všechny tři brejkboly však odvrátila a pak soupeřce poprvé sebrala servis.

Od té chvíle už byla jasně lepší. Na vlastním podání nečelila žádné další brejkbolové hrozbě a nakonec třísetový zápas, který trval jen 98 minut, zakončila ziskem šesti gamů v řadě.

Už postup z kvalifikace do druhého kola by měl znamenat návrat do TOP 500 světového hodnocení. Martincová má ovšem mnohem větší cíle a ráda by se vrátila na ty největší turnaje. Další krok směrem k nim může udělat v osmifinále proti nasazené pětce Minnenové, nebo lucky loserovi Hartonové.

V Birminghamu bude hrát také Linda Fruhvirtová. Starší z tenisových sester vyzve v prvním kole turnajovou trojku a filipínskou hvězdu Alexandru Ealaovou.

Výsledky turnaje WTA 125k v Birminghamu