Využije Nosková krizi zranitelné Šwiatekové? Macháč a Lehečka začnou jako favoriti

Linda Nosková (20) je poslední českou nadějí ve dvouhře žen na probíhající tisícovce v Madridu. Ve třetím kole ji čeká jedna z nejtěžších možných soupeřek, a sice obhájkyně titulu Iga Šwiateková (23), s níž má bilanci 1:5. Polská hvězda si ovšem prochází krizí a je v tuto chvíli hodně zranitelná. Teprve úvodní zápas na turnaji absolvují Tomáš Macháč (24) a Jiří Lehečka (23), oba budou v roli favorita.

Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 26. 4.

Češi v akci

Lehečka (26-ČR) - Norrie (Brit.) | Court 4 (12:30 SELČ)

Macháč (19-ČR) - Fearnley (Brit.) | Court 5 (14:00 SELČ)

Nosková (31-ČR) - Šwiateková (2-Pol.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Nosková vyzve obhájkyni Šwiatekovou

Linda Nosková je poslední českou ženskou nadějí na turnaji. A rozhodně to nebude mít v sobotu večer na centrálním dvorci Manola Santany jednoduché, protože absolvuje souboj s předloňskou finalistkou a loňskou šampionkou Igou Šwiatekovou. S polskou hvězdou prohrává ve vzájemné bilanci vysoko 1:5, nicméně v posledních třech duelech padla až po velmi těsné třísetové bitvě. Teď se poprvé potkávají mimo betony a na nejsilnějším povrchu Šwiatekové. Čtyřnásobná šampionka French Open je ovšem v krizi a působí velmi zranitelně. Na jakoukoli finálovou účast čeká od hattricku loni na pařížské antuce. A Nosková by toho mohla se svou agresivní hrou na rychlejší antuce využít. Ani Češka ale není v poslední době v optimální formě.

Macháč a Lehečka jsou favoriti

V mužské dvouhře naopak máme jistotu, že po skončení sobotního programu bude ve hře ještě alespoň Jakub Menšík. Úřadující šampion Masters v Miami už do turnaje úspěšně vstoupil a teď čeká stejný úkol na jeho dva nasazené krajany. Tomáš Macháč se v posledních týdnech neustále trápil s nemocí a vlastně nemohl pořádně navázat na triumf ze začátku března v Acapulcu, svůj premiérový na nejvyšším okruhu. Pokud nebude zdravotně limitován, měl by premiérový duel s Jacobem Fearnleym zvládnout. Britský tenista totiž absolvuje v posledních dnech své vůbec první profesionální zápasy na antuce a bude v roli celkem jasného outsidera. Na druhou stranu je rozehraný z kvalifikace a při debutu v Madridu posbíral už tři výhry.

Podobným kurzovým favoritem je Jiří Lehečka a také on má britského protivníka, i když asi mnohem těžšího. Cameron Norrie neprožívá povedenou sezonu, avšak Lehečku porazil před pár týdny ve druhém kole na Masters v Indian Wells. Český favorit byl tehdy dlouho lepší, ale nakonec padl v třísetové bitvě. Lehečka nemá v posledních týdnech dobrou formu obecně, po postupu do semifinále v Dauhá a senzačním skalpu Carlose Alcaraze prohrál pět z následujících šesti zápasů. Na antuce v Monte Carlu už to bylo lepší a po vítězství nad Sebastianem Kordou byl kousek od postupu přes pozdějšího finalistu Lorenza Musettiho. Norrie, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 1:3, likvidoval v úvodním kole v Madridu mečbol domácího Martína Landaluceho.

Sobotní program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (7-) - Frechová (27-Pol.)

2. De Minaur (6-Austr.) - Sonego (It.)

3. Arnaldi (It.) - Djokovič (4-Srb.) / nejdříve v 15:30 SELČ

4. Nosková (31-ČR) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

5. Fonseca (Braz.) - Paul (11-USA)



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)

1. Etcheverry (Arg.) - Musetti (10-It.)

2. Keysová (5-USA) - Kalinská (30-) / nejdříve ve 13:00 SELČ

3. Liová (USA) - Gauffová (4-USA)

4. Draper (5-Brit.) - Griekspoor (Niz.) / nejdříve v 19:00 SELČ

5. Vekičová (19-Chorv.) - Navarrová (11-USA) / nejdříve ve 21:30 SELČ



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Nišikori (Jap.) - Shapovalov (29-Kan.)

2. Lehečka (26-ČR) - Norrie (Brit.)



COURT 5 (od 11:00 SELČ)

1. Báez (32-Arg.) - Džumhur (Bosna)

2. Diallo (Kan.) - Majchrzak (Pol.)

3. Macháč (19-ČR) - Fearnley (Brit.)

