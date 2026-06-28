Wimbledon: Krize nejlepších tenistek. Chopí se šance na titul Muchová a Nosková?

DNES, 21:30
Previews 5
Letošní ročník ženské dvouhry ve Wimbledonu je naprosto otevřený a ani jedna z největších favoritek na triumf nemá ideální formu. Nebylo by tak překvapením, kdybychom poznali zbrusu novou grandslamovou šampionku. Krizi nejlepších hráček by mohly využít i Karolína Muchová a Linda Nosková.
Profily hráčů (7)
Sabalenka Aryna
Muchová Karolina
Rybakina Elena
Swiatek Iga
Nosková Linda
Obhájkyně titulu Iga Šwiateková prožívá velmi nepovedenou sezonu (© Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia)

Největší favoritky jsou v krizi

Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a Iga Šwiateková. To jsou největší favoritky letošního Wimbledonu, pokud se podíváme na kurzy u sázkových kanceláří. Jenže realita je docela jiná a u těchto tří jmen se dá hovořit o krizi.

Světová jednička Sabalenková se po zisku Sunshine Doublu trápila na antuce i trávě. Navíc na posvátném londýnském pažitu ještě nikdy nepřekročila semifinále a z jejích výkonů je možné soudit, že se stále nepřenesla přes šokující krach na French Open.

Rybakinová ovládla Wimbledon v roce 2022 a rovněž ona se už několik týdnů trápí. Po skvělém úvodu sezony a vstupu do antukového jara ztratila úřadující šampionka Australian Open formu. Nerozjela se zatím ani na trávě a v přípravě vyhrála jen jeden zápas, přičemž prohrála s Katie Boulterovou a Alexandrou Ealaovou. Ještě k tomu není stoprocentně fit.

Šwiateková prožívá velmi nepovedenou sezonu. Jejím maximem v tomto roce je semifinále z Říma, jediný zápas během wimbledonské přípravy nezvládla a je dost pravděpodobné, že loňský triumf v All England Clubu neobhájí.

 

Šance pro ostatní včetně Muchové a Noskové

Vzhledem ke zmíněné krizi Sabalenkové, Rybakinové a Šwiatekové se otevírá šance pro ostatní hráčky. A nemusí to nutně být členky TOP 10 žebříčku, i když hlavně ty logicky patří do širšího okruhu favoritek.

Mezi TOP 10, co se kurzů na triumf ve Wimbledonu týče, najdeme i dvě česká jména. Konkrétně Muchovou a Noskovou, které si podmanily přípravné turnaje v Německu. Muchová kralovala včera v Bad Homburgu a Nosková slavila o týden dříve v Berlíně. Do Londýna tak obě dorazily ve skvělé formě a po pořádné dávce sebevědomí.

Za zmínku určitě stojí i následující trojice Američanek. Jessica Pegulaová hrála finále v Berlíně s Noskovou, umí na všech površích a se svou stabilní a strojovou hrou bude nebezpečná. Její krajanka Madison Keysová vyhrála už potřetí generálku v Eastbourne, a pokud jí to sedne i v Londýně, může z kurtu vystřílet každou soupeřku. Asi nejmenší šanci z amerického tria má Coco Gauffová, která se aktuálně trápí a travnatý povrch je jejím nejméně oblíbeným.

Zapomínat nesmíme ani na Mirru Andrejevovou, čerstvou vítězku French Open a loňskou wimbledonskou čtvrtfinalistku. Desítku největších adeptek na titul uzavírají loňská finalistka Amanda Anisimovová a čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová.

 

Jak vypadá pavouk?

Podívejme se nejprve na potenciální čtvrtfinálové duely. Pokud by rozhodoval žebříček, obstarají souboje o semifinále Sabalenková s Andrejevovou, Pegulaová s Gauffovou, Svitolinová se Šwiatekovou a Anisimovová s Rybakinovou. Na takový scénář ale s největší pravděpodobností nedojde.

Kam byly nalosovány největší české naděje? Muchová skončila v horní půlce a z nejvýše nasazených má v cestě Andrejevovou v osmifinále, Sabalenkovou ve čtvrtfinále a Pegulaovou, nebo Gauffovou v semifinále.

Nosková je naopak skoro na samotném konci pavouka, tedy v dolní polovině. Jejími největšími hrozbami jsou Anisimovová v osmifinále, Rybakinová ve čtvrtfinále a Svitolinová, nebo Šwiateková v semifinále.

Existuje tak vlastně šance na české finále. To bychom si stoprocentně přáli, nicméně pravděpodobnost je takřka mizivá. Muchové i Noskové by nicméně po triumfu na přípravném turnaji určitě postup do finále Wimbledonu velice slušel.

Kompletní los | Šance českých tenistek

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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Diabolique
28.06.2026 22:12
Intuitive Tennis predikuje Lindu jako viteze:
https://www.youtube.com/watch?v=jS6W3BoB3F8
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tenisman1233
28.06.2026 22:14
Wimbledon stejně asi ještě letos nevyhraje,ale třeba QF může v klidu udělat.
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hanz
28.06.2026 21:49
Syslice má zas ÍZY cestu.... jako obvykle s Čokoškou...ale Čokajda je na trávě marná...
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Diabolique
28.06.2026 22:11
Syslici vyradi tri nase za sebou.
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Sinuhet1
28.06.2026 21:49
smilesmile
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