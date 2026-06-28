Wimbledon: Krize nejlepších tenistek. Chopí se šance na titul Muchová a Nosková?
Největší favoritky jsou v krizi
Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová a Iga Šwiateková. To jsou největší favoritky letošního Wimbledonu, pokud se podíváme na kurzy u sázkových kanceláří. Jenže realita je docela jiná a u těchto tří jmen se dá hovořit o krizi.
Světová jednička Sabalenková se po zisku Sunshine Doublu trápila na antuce i trávě. Navíc na posvátném londýnském pažitu ještě nikdy nepřekročila semifinále a z jejích výkonů je možné soudit, že se stále nepřenesla přes šokující krach na French Open.
Rybakinová ovládla Wimbledon v roce 2022 a rovněž ona se už několik týdnů trápí. Po skvělém úvodu sezony a vstupu do antukového jara ztratila úřadující šampionka Australian Open formu. Nerozjela se zatím ani na trávě a v přípravě vyhrála jen jeden zápas, přičemž prohrála s Katie Boulterovou a Alexandrou Ealaovou. Ještě k tomu není stoprocentně fit.
Šwiateková prožívá velmi nepovedenou sezonu. Jejím maximem v tomto roce je semifinále z Říma, jediný zápas během wimbledonské přípravy nezvládla a je dost pravděpodobné, že loňský triumf v All England Clubu neobhájí.
Šance pro ostatní včetně Muchové a Noskové
Vzhledem ke zmíněné krizi Sabalenkové, Rybakinové a Šwiatekové se otevírá šance pro ostatní hráčky. A nemusí to nutně být členky TOP 10 žebříčku, i když hlavně ty logicky patří do širšího okruhu favoritek.
Mezi TOP 10, co se kurzů na triumf ve Wimbledonu týče, najdeme i dvě česká jména. Konkrétně Muchovou a Noskovou, které si podmanily přípravné turnaje v Německu. Muchová kralovala včera v Bad Homburgu a Nosková slavila o týden dříve v Berlíně. Do Londýna tak obě dorazily ve skvělé formě a po pořádné dávce sebevědomí.
Za zmínku určitě stojí i následující trojice Američanek. Jessica Pegulaová hrála finále v Berlíně s Noskovou, umí na všech površích a se svou stabilní a strojovou hrou bude nebezpečná. Její krajanka Madison Keysová vyhrála už potřetí generálku v Eastbourne, a pokud jí to sedne i v Londýně, může z kurtu vystřílet každou soupeřku. Asi nejmenší šanci z amerického tria má Coco Gauffová, která se aktuálně trápí a travnatý povrch je jejím nejméně oblíbeným.
Zapomínat nesmíme ani na Mirru Andrejevovou, čerstvou vítězku French Open a loňskou wimbledonskou čtvrtfinalistku. Desítku největších adeptek na titul uzavírají loňská finalistka Amanda Anisimovová a čtyřnásobná grandslamová vítězka Naomi Ósakaová.
Jak vypadá pavouk?
Podívejme se nejprve na potenciální čtvrtfinálové duely. Pokud by rozhodoval žebříček, obstarají souboje o semifinále Sabalenková s Andrejevovou, Pegulaová s Gauffovou, Svitolinová se Šwiatekovou a Anisimovová s Rybakinovou. Na takový scénář ale s největší pravděpodobností nedojde.
Kam byly nalosovány největší české naděje? Muchová skončila v horní půlce a z nejvýše nasazených má v cestě Andrejevovou v osmifinále, Sabalenkovou ve čtvrtfinále a Pegulaovou, nebo Gauffovou v semifinále.
Nosková je naopak skoro na samotném konci pavouka, tedy v dolní polovině. Jejími největšími hrozbami jsou Anisimovová v osmifinále, Rybakinová ve čtvrtfinále a Svitolinová, nebo Šwiateková v semifinále.
Existuje tak vlastně šance na české finále. To bychom si stoprocentně přáli, nicméně pravděpodobnost je takřka mizivá. Muchové i Noskové by nicméně po triumfu na přípravném turnaji určitě postup do finále Wimbledonu velice slušel.
Kompletní los | Šance českých tenistek
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https://www.youtube.com/watch?v=jS6W3BoB3F8